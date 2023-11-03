热疗可使亚急性和慢性的损伤和炎症（如扭伤、劳损、纤维化、腱鞘炎、肌痉挛、肌炎、背痛、颈部扭伤、各种关节炎、关节痛、神经痛）得到暂时缓解。热疗可增加血流和结缔组织的延伸性，减轻关节的僵硬、疼痛和肌痉挛，有助于消散炎症、水肿和渗出物。热可用在浅部或深部。它的生理作用的强度和持续时间主要决定于组织的温度、温度提升的速度和治疗部位。

近红外热疗要用灯光照射，一般每天照20分钟。禁忌症包括植入金属装置和皮肤感觉受损(特别是温度和疼痛)。 必须注意防止烧伤。

热敷包是棉布包的充满硅凝胶的容器，用沸水或微波炉加热后敷在皮肤上，热敷包决不能太热，把热敷包用几层毛巾包起来可保护皮肤免受烫伤。禁忌证与远红外热相同。

石蜡浴使用加热到49°C度熔化的石蜡，使用方法有浸、泡和涂。把受累部位用厚巾包起来可使热量保持20分钟。石蜡一般用于小关节，特别适用于手的浸泡以及膝和肘的涂法。不能用在开放的伤口，也不能用于对石蜡有过敏反应的病人。石蜡浴对手部骨关节炎特别有用。

水疗可用于加快伤口愈合。波动的热水可刺激血液流动和清洗伤口。这种治疗常在35.5～37.7°C的Hubbard槽（大的工业旋流池）中进行。全部浸泡在37.7～40°C水中也可使肌肉放松、疼痛消除。水疗和关节运动练习—起做特别有效。

透热疗法使用高频电磁场对组织进行治疗性加热，或短波或微波。这些形式似乎不优于简单的加热形式，现在较少使用。