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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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疼痛和炎症的治疗

作者：Zacharia Isaac, MD, Brigham and Women's Hospital
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

    疼痛和炎症的治疗旨在促进肌肉和关节的移动和改善协调性。非药物治疗包括热、冷、电刺激、颈部牵引、按摩针灸。这些治疗用于许多肌肉、肌腱和韧带的疾病处理 (见表 疼痛的非药物性治疗指征)。这些方式的使用取决于患者和临床医生的偏好以及临床判断。这些方式通常是辅助性的，而不是唯一的干预措施。它们经常在运动治疗前后使用，是康复策略的组成部分。处方应包括如下内容：

    • 诊断

    • 治疗方式（比如：超声波，热敷）

    • 安置部位（如右肩，低位背部）

    • 治疗频度（如每日1次，隔日1次）

    • 疗程（如10天，1周）

    表格
    表格

    非药物疼痛治疗的适应症

    模式

    适应证

    热疗（如，近红外、热敷包、石蜡浴、水疗）

    关节痛

    关节炎（各种形式的）

    背痛

    纤维肌痛综合征

    痉挛

    肌痛

    神经痛

    扭伤

    劳损

    腱鞘炎

    颈部扭伤

    超声疗法

    骨损伤

    滑囊炎

    复合性的局部疼痛综合征

    挛缩

    骨关节炎

    腱炎

    低能级激光（冷激光）

    扭伤

    劳损

    痉挛

    肌筋膜炎

    寒冷

    炎症（急性）

    腰背痛

    痉挛

    肌筋膜炎

    创伤性疼痛

    经皮肤电刺激神经（TENS）

    神经痛

    神经痛/神经性疼痛

    周围血管疾病

    颈部牵引

    颈神经根病

    由于颈椎病引起的颈部疼痛（慢性）

    斜颈

    颈部扭伤

    按摩

    切断术

    脑瘫

    组织挛缩

    纤维肌痛综合征

    偏瘫

    软组织损伤（例如关节损伤、扭伤、拉伤）

    腰背痛

    肌筋膜炎

    针灸*

    疼痛（慢性）

    急性和慢性肌肉骨骼系统损伤

    炎症和退行性关节炎

    *针灸和其他治疗一起使用

    (参见康复学概述Pain疼痛。）

    热刺激

    热疗可使亚急性和慢性的损伤和炎症（如扭伤、劳损、纤维化、腱鞘炎、肌痉挛、肌炎、背痛、颈部扭伤、各种关节炎、关节痛、神经痛）得到暂时缓解。热疗可增加血流和结缔组织的延伸性，减轻关节的僵硬、疼痛和肌痉挛，有助于消散炎症、水肿和渗出物。热可用在浅部或深部。它的生理作用的强度和持续时间主要决定于组织的温度、温度提升的速度和治疗部位。

    近红外热疗要用灯光照射，一般每天照20分钟。禁忌症包括植入金属装置和皮肤感觉受损(特别是温度和疼痛)。 必须注意防止烧伤。

    热敷包是棉布包的充满硅凝胶的容器，用沸水或微波炉加热后敷在皮肤上，热敷包决不能太热，把热敷包用几层毛巾包起来可保护皮肤免受烫伤。禁忌证与远红外热相同。

    石蜡浴使用加热到49°C度熔化的石蜡，使用方法有浸、泡和涂。把受累部位用厚巾包起来可使热量保持20分钟。石蜡一般用于小关节，特别适用于手的浸泡以及膝和肘的涂法。不能用在开放的伤口，也不能用于对石蜡有过敏反应的病人。石蜡浴对手部骨关节炎特别有用。

    水疗可用于加快伤口愈合。波动的热水可刺激血液流动和清洗伤口。这种治疗常在35.5～37.7°C的Hubbard槽（大的工业旋流池）中进行。全部浸泡在37.7～40°C水中也可使肌肉放松、疼痛消除。水疗和关节运动练习—起做特别有效。

    透热疗法使用高频电磁场对组织进行治疗性加热，或短波或微波。这些形式似乎不优于简单的加热形式，现在较少使用。

    低强度激光治疗

    低强度激光疗法（也称为冷激光）将光能应用于更深的组织，可以为多种病症提供镇痛作用，包括扭伤、拉伤、颈部和背部疼痛、肩部疼痛和纤维肌痛。不得在眼睛上使用，必须佩戴适当的安全眼镜。它也不应用于已知恶性肿瘤的部位、发育中的胎儿、起搏器或其他植入装置或甲状腺。低强度激光治疗还可引发光敏性癫痫患者癫痫发作，此类患者应谨慎使用。尽管一些证据表明低强度激光治疗对特定肌肉骨骼疾病具有潜在益处，但根据所治疗的具体疾病和治疗比较，结果是混杂的。

    超声疗法

    超声使用高频声波深入到组织中（4～10cm），产生热、机械、化学和生物效应。超声治疗的适应证为肌腱炎、滑囊炎、挛缩、骨关节炎、骨损伤和局部疼痛综合征。超声不能用于治疗缺血组织、出血素质、恶性肿瘤、麻醉区域或急性感染部位。同样，它也不能用在眼睛、脑、脊髓、耳、心、生殖器官、臂丛或正在愈合的骨组织上。

    冷疗

    在热疗和冷疗之间进行选择，常常依凭经验。当热疗不行时，用冷疗。而对急性疼痛，冷疗似乎比热疗好。冷敷有助于解除肌肉痉挛、肌筋膜或损伤性疼痛、腰痛和急性炎症并有助于产生某些局部麻醉作用。冷疗一般在损伤的第1天或最初的若干小时内运用，很少用于物理治疗。

    可用冰袋或冰包局部进行冷疗。也可借挥发性液体（如氯乙烷，喷雾）的蒸发来局部制冷。冷在皮肤上的扩散取决于表皮、表皮下脂肪和肌肉的厚度，组织的含水量以及血流速度。必须防止组织损伤（如冻疮）和全身体温过低。血流少的区域不应用冷敷。

    电刺激

    经皮电神经刺激（TENS）采用低电流、低频刺激以缓解疼痛。患者能感受到轻柔的刺痛感觉但无肌肉张力的增高。根据疼痛的严重程度，每日治疗数次，每次20分钟至数小时。常常教会患者如何使用并告诉他们何时使用。不应在植入电子设备的区域上方或附近应用 TENS 疗法，因为 TENS 可能会导致此类设备出现故障。这个技术也不能用在眼睛上。

    颈部牵引

    颈部牵引常用于治疗颈椎病、颈神经根病、颈部扭伤或斜颈所致慢性颈部疼痛。垂直牵引（患者为坐位）的效果好于水平位牵引（指患者卧床）。对于机动间歇节律牵引和静态牵引，使用的重量各不相同，但通常应该为颈部肌肉提供温和的拉伸，但不会引起疼痛。一般不应过分牵伸颈部，否则会增加神经孔中神经根的压迫。牵引通常与其他理疗一起运用，包括运动和人工牵引。对于长期患有类风湿性关节炎或其他累及颈椎的炎性关节病的患者，通常应避免牵引。

    按摩

    按摩可以松动收缩的组织，并解痛、减轻损伤（如骨折、关节损伤、扭伤、劳损、挫伤）引起的肿胀和僵硬。腰痛应考虑按摩， 纤维肌痛、偏瘫、肌筋膜疼痛、 脑瘫和截肢。按摩不能用于治疗感染或血栓性静脉炎的患者。由于治疗师的受到的训练和具备的技能有所不同，只有持有执照的按摩治疗师才可以对存在损伤的患者进行按摩治疗。

    针灸

    针灸是指用细针通过皮肤插入身体特定部位，通常远离疼痛区域。针刺有时与其他治疗一起用于处理慢性疼痛和脑卒中后的康复。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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