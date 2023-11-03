在移动训练开始前，病人必须能够站立。病人首先要学会从坐位站起，座椅的高度需要被调整。病人需要把髋关节和膝关节充分伸展，轻轻地向前倚靠到未受累侧。使用双杠是练习站立的最安全方法。

移动训练的目标是建立和保持安全步态，而不是恢复正常步态。 大多数偏瘫患者具有步态异常，这也有很多因素（如肌无力、痉挛、身体扭曲），因此很难去矫正。 同时，尝试矫正步态往往会增加痉挛，导致肌肉疲劳，并可能增加已经很高的跌倒风险。

在移动训练过程中，病人把脚分开>15cm (> 6 英寸) ，用非受累的手抓住双拐。病人的受累下肢会走一小步，而未受累侧会走一大步。病人在没有双拐的时候走路会需要治疗师的物理辅助。病人在没有双拐的时候走路会需要治疗师的物理辅助，以及尽心指导。通常病人刚开始走路的时候会使用拐杖或助行器。拐杖柄的直径应该足够大以适应可能罹患关节炎的手。

爬楼梯时，上坡用健腿先走，下坡则用受累腿先下。较好腿的肌肉群比受影响腿更强，可以更好地控制上升（向心收缩）和下降（离心收缩）。此外，这种技术最大限度地减少了患腿爬楼梯所需的髋关节和膝关节的运动范围。如果可能的话，病人可以依靠非受累侧的栏杆来上下楼梯，这样病人可以抓住栏杆。寻找楼梯会导致眩晕，应该被避免。在下楼时病人应该使用拐杖。拐杖应该在受累腿下楼前移动到较低的楼梯上。

病人应该学会防止跌倒，这是 脑卒中患者中最常见的，也经常导致髋关节骨折。通常病人会解释说他们的膝关节出现的问题。对于经常在偏瘫侧摔倒的偏瘫病人，应该倚靠他们受累的侧的栏杆（当站起或爬楼梯时），这能帮助防止跌倒。加强肌力训练，尤其是躯干和下肢的训练，也能起到帮助作用。

对于直立性低血压患者，治疗包括弹性袜、药物和倾斜台训练。

由于偏瘫患者会眩晕，他们应慢慢改变体位，并且在步行前建立平衡的体位。支持性的鞋子鞋跟高度应该小于2厘米。