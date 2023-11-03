中风后康复的目的是保持或改善活动范围、肌力、肠道和膀胱功能、功能性和认知能力。 当制定特异的康复计划时，需要考虑到病人的社会环境（如回到家中或工作中的期望）、在护士和治疗师监护下参加康复训练的能力以及患者的学习能力、运动和问题处理能力。理解能力受到损伤的中风病人康复比较困难。(参见康复学概述。）
当脑卒中病人病情稳定后，康复应尽早开始以防止继发性能力丧失（如关节和肌肉挛缩）和避免发生抑郁。同时也应该采取压力损伤的预防措施。 一旦病人完全清醒而且神经系统障碍不再发展，就可安全地开始“坐起”训练，这常处于脑卒中后≤48小时以内。在康复早期，当被影响的肢体无力时，每个关节需要在正常运动范围内每天3～4次的被动运动。
重获下床以及安全独立地转移到轮椅的能力，对病人的身体和心理健康都很重要。 移动问题、挛缩、视野缺乏（如偏盲）、协调障碍和失语症都需要特殊治疗。
偏瘫
对于偏瘫的病人，放置1或2个枕头在偏瘫手臂下方能防止肩关节错位，如果手臂无力，悬吊带能阻止手和手臂的重量不会过度伸展三角肌，并防止肩关节半脱位。踝关节90度屈曲位能防止马蹄足畸形（畸形足）及足下垂。
对于偏瘫肢体，抗阻练习可能会增加痉挛状态，因而依然有争议。然而偏瘫肢体的再训练和协调训练至少要坚持1周。主动和助动的关节活动能保持关节的活动范围。未被影响的肢体的主动训练必须被鼓励，只要它不导致疲劳。 不同的日常生活活动（如上床、翻身、改变体位、坐起）应该被训练。影响偏瘫病人移动所涉及的最重要的肌肉是未被影响的股四头肌。如果这块肌肉力量弱，必须加强训练来帮助偏瘫的对侧。
偏瘫患者的异常步态具有多种因素（如肌力弱、痉挛、身体扭曲），因此很难去矫正。偏瘫病人的步态异常是由肌肉无力、痉挛状态、体形变形等许多因素引起，因而不易矫正。企图使步态正常往往加剧痉挛状态并可使肌肉疲劳，并增加摔倒的危险，继而引起髋部骨折，偏瘫病人伴髋部骨折的功能性预后将很差。所以只要偏瘫病人能安全舒适地走路，不要试图去矫正其步态。
偏瘫患者的其他治疗包括以下：
强制性运动疗法：除了特殊的活动，在清醒的时间内具有功能的肢体被限制活动。病人被迫用偏瘫肢体来完成日常任务。
机械人治疗：机器人设备被用来提供治疗运动的强度，使被影响的肢体来执行任务，为病人提供回馈（如在计算机屏幕上），并测试病人的进程。
部分支持体重移动器械：如跑步机这样的设备能承重病人的部分体重，并在移动过程中使用。移动的体重和速度能被调整。这个方法经常借助于机器人设备，这些设备允许病人移动并提供需要移动的动力。
整体振动：病人站在训练平板上面双脚交替迅速转移体重来产生振动。这项运动刺激屈曲肌肉收缩。
移动问题
在移动训练开始前，病人必须能够站立。病人首先要学会从坐位站起，座椅的高度需要被调整。病人需要把髋关节和膝关节充分伸展，轻轻地向前倚靠到未受累侧。使用双杠是练习站立的最安全方法。
移动训练的目标是建立和保持安全步态，而不是恢复正常步态。 大多数偏瘫患者具有步态异常，这也有很多因素（如肌无力、痉挛、身体扭曲），因此很难去矫正。 同时，尝试矫正步态往往会增加痉挛，导致肌肉疲劳，并可能增加已经很高的跌倒风险。
在移动训练过程中，病人把脚分开>15cm (> 6 英寸) ，用非受累的手抓住双拐。病人的受累下肢会走一小步，而未受累侧会走一大步。病人在没有双拐的时候走路会需要治疗师的物理辅助。病人在没有双拐的时候走路会需要治疗师的物理辅助，以及尽心指导。通常病人刚开始走路的时候会使用拐杖或助行器。拐杖柄的直径应该足够大以适应可能罹患关节炎的手。
爬楼梯时，上坡用健腿先走，下坡则用受累腿先下。较好腿的肌肉群比受影响腿更强，可以更好地控制上升（向心收缩）和下降（离心收缩）。此外，这种技术最大限度地减少了患腿爬楼梯所需的髋关节和膝关节的运动范围。如果可能的话，病人可以依靠非受累侧的栏杆来上下楼梯，这样病人可以抓住栏杆。寻找楼梯会导致眩晕，应该被避免。在下楼时病人应该使用拐杖。拐杖应该在受累腿下楼前移动到较低的楼梯上。
病人应该学会防止跌倒，这是 脑卒中患者中最常见的，也经常导致髋关节骨折。通常病人会解释说他们的膝关节出现的问题。对于经常在偏瘫侧摔倒的偏瘫病人，应该倚靠他们受累的侧的栏杆（当站起或爬楼梯时），这能帮助防止跌倒。加强肌力训练，尤其是躯干和下肢的训练，也能起到帮助作用。
对于直立性低血压患者，治疗包括弹性袜、药物和倾斜台训练。
由于偏瘫患者会眩晕，他们应慢慢改变体位，并且在步行前建立平衡的体位。支持性的鞋子鞋跟高度应该小于2厘米。
痉挛
一些中风病人中会出现痉挛。 痉挛是一种增强的、不自主的、速度依赖性的，可导致运动受阻的肌张力(1)。痉挛可能会出现疼痛和乏力。轻微痉挛的膝伸展肌能在站立时锁住膝关节或者导致过度伸展（膝反张）。痉挛的跖屈肌的抵抗会导致踝阵挛；使用腿部短撑架可以缓解这个问题。
屈肌痉挛会出现在大多数偏瘫患者的手和腕。除非屈肌痉挛的患者一天做几次关节活动范围的训练，否则屈肌挛缩会迅速发展，导致疼痛及导致个人卫生困难。病人和护理人员被教导做这些练习，这是强烈鼓励的。手或腕关节夹板也是有用的，尤其是在晚上，这也是最容易提供的。
热或冷疗能适度地减少痉挛并允许肌肉被牵伸。偏瘫患者可给予苯二氮卓类药物以减少忧虑和焦虑，特别是在康复的初始阶段，但不能减少痉挛。不过，苯二氮平类药物不应用于减轻痉挛的长期治疗。巴氯芬和替扎尼定等药物可用于调节痉挛。局部注射肉毒杆菌毒素和苯酚注射化学去神经术通常用于帮助控制痉挛和预防挛缩。
痉挛参考文献
1.Kheder A, Nair KP: Spasticity: Pathophysiology, evaluation and management.Pract Neurol 12(5):289-298, 2012.doi: 10.1136/practneurol-2011-000155
偏盲
偏盲的病人需学会当视物时要把他们的头移动到偏瘫侧。护理人员可以通过放置重要物品和靠近患者未受影响的一侧来帮助患者。患者的床需要被重置，这样他们才能看到别人进门。走路时，偏盲患者需要注意偏瘫侧的障碍物，他们需要特殊的训练来避免这些问题。
阅读时，可以在报纸的左侧边界画一条红线，使得左侧视物困难的病人看到红线后知道应该开始阅读下一行文字。这种使病人可以逐行阅读的方法对他们颇有助益。
中风后的职业治疗
中风后，原有正常的协调能力会消失，导致病人变得有挫败感。作业治疗师应该帮助改进的病人活动及推荐适宜的辅助器械 （见表辅助器械)。
作业治疗师也应该评估家庭安全性并确定社会支持的程度。 他们会帮助提供任何需要的设备（如浴室要用的椅子和栏杆）。职业治疗师可以提出建议，使患者能够尽可能安全和独立地进行日常生活活动(ADLs)，例如，重新安排起居区的家具和清除杂乱。
病人和照护人员要学会如何转移（如去往浴室、厕所、床、椅），必要时，学会如何改进日常生活的活动能力。例如，病人应该学会仅仅用一只手穿衣和剃须，并且在准备食物或购物时学会省略不必要的动作。 治疗师会建议衣服和鞋子上使用贴扣带，或者使用有边缘和橡胶柄的餐盘（促进抓握）。
认知和感知觉障碍的患者要学会代偿的方法， 例如，他们能使用药物派发器（一种标记出一周每天标记的容器）。