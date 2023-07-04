参见 青少年的性行为和性别。

帮助青少年将性行为和性认同置于健康的环境中极为重要。 一些青少年在性身份问题上很纠结，可能害怕向朋友或家人透露自己的性取向，特别是如果他们具有非异性恋身份。非异性恋身份的青少年发生自杀行为和非自杀自残行为的可能性是异性恋同龄人的2到3倍（9, 10)。 应鼓励青少年及其父母公开表达对性和性的态度; 父母的意见仍然是青少年行为的重要决定因素 尽管社交媒体和互联网信息资源对性的影响无处不在。 社交媒体可能是青少年获得的大多数性信息和错误信息的基础（11)。

遭受父母的打骂、拒绝和残忍对待的孩子容易在性和情感亲密性上出问题。例如，爱和性唤起可能会分离，因此，尽管情感纽带可以与同一同龄人形成，但性关系只能与那些没有情感亲密关系的人形成，通常是那些在某种程度上被贬低的人（例如，性工作者、匿名伴侣、被认为社会经济地位较低的人）。