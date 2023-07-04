很少有人类体验的元素能像性和所有伴随而来的感觉一样，将人类互动的身体、智力和情感方面结合得如此彻底（1）。不同文化间或同一种文化之内能够接受的正常性行为和性态度都有很大的差异。医疗保健专业人员永远不应该对成年人之间发生的无害的性行为进行评判，即使是在社会压力下认为人类性行为的某些方面是越轨的。 通常，“正常”和“异常”并不能用医学明确界定。当性行为本身或性行为困难给患者或其伴侣造成显著困扰，或者造成了伤害，这时则需要治疗。
（参见男性性功能和功能障碍概述和女性性功能和功能障碍概述。）
性别和性别认同
性别和性别认同不是一回事。
性别 由通常用于区分男性和女性的特征来定义。性别尤其指出生时身体明显的身体和生物特征，通常出现在短语“出生时指定男性”（AMAB）和“出生时分配女性”（AFAB）中。0.02%-0.05%的新生儿生殖器模糊不清；在其中一些新生儿中，模糊的生殖器使最初的性别分配出现问题（2）。性是一个复杂的概念；详细评论参见 Sarah S。 Richardson, Sex Itself: The Search for Male and Female in the Human Genome, Chicago and London: University of Chicago Press, 2013.
性别认同/性取向 是人们对他人的情感、浪漫和/或性吸引力的模式。它还指一个人基于这些吸引力、相关行为以及在具有类似吸引力和行为的其他人的社区中的成员身份的个人和社会认同感。有许多不同的性身份，如异性恋（对异性的吸引力）、同性恋（对同性的吸引力），双性恋（对两性的吸引力）和无性恋（对双方都没有吸引力）。
性别认同 是对男性、女性或其他事物的内在感觉，可能与个人出生时指定的性别或性别特征相对应，也可能不相对应。从临床意义上来说，性别认同在很大程度上与性取向是分开的（参见 性别不一致和性别不安）。
社会对性和性行为的态度
社会对性和性行为的态度，包括手淫、同性恋和婚外性行为，会随着时间而变化。
手淫
临床医生长期以来一直认为手淫是一种贯穿一生的正常性活动（3 – 6）。
手淫是人类最常见的性行为（7）。它也是许多其他物种的一种行为，包括其他灵长类动物、地松鼠和其他啮齿动物 (7）。约97%的男性和80%的女性曾手淫，33%的女性和66%的男性报告在过去4周内至少手淫过一次（8）。
尽管手淫是无害的，但他人不赞成及惩罚的态度给个体带来的内疚感会让其感到相当痛苦，并降低其性能力。只有当手淫抑制了以伴侣为导向的行为，在公共场合进行，或者具有足够的强迫性，在工作、社交或其他环境中造成痛苦或功能障碍时，才被认为是不正常的。目前还没有已知手淫的负面生理结果（3），但是过度手淫会导致两性关系问题，特别是在经常使用色情作为视觉刺激的男性中，已经被关注到（4）。
甚至在健康的性关系中，手淫在某种程度上也常常会一直持续。手淫的人可能会改善幸福感，提高生育能力，并在没有疾病风险的情况下获得性满足 (5, 6）。
同性恋
50年来，美国精神病学协会一直不认为同性恋是一种障碍。与异性恋一样，同性恋是源于复杂的生物和环境因素，这些因素使得个体有被同性激发性兴奋的能力。 与异性恋一样，同性恋不是个体选择的问题。
2022年盖洛普对美国人进行的一项民意调查发现，自2012年以来，美国成年人中认同同性恋、双性恋或跨性别者的比例翻了一番，达到7.1%。认同者的比例因年龄段而异：1946年至1964年出生的人（“婴儿潮一代”）中，91%的人自我认同为“异性恋/异性恋”，而1997年至2003年间出生的人中，这一比例为76%（“Z世代”）。See Gallup: LGBT Identification in U.S. Ticks Up to 7.1%.
婚外性活动
大多数文化不鼓励婚外性活动，但接受婚前或未婚状态的性活动。在美国，大多数人在婚前或未婚前进行性活动，这是工业化国家性自由趋势的一部分。尽管存在社会禁忌以及感染性传播疾病并将其传染给毫无戒心的配偶或性伴侣的风险，但已婚人士经常发生婚外性行为。
在美国，过去 20 年来，拥有婚姻关系的成年人比例急剧下降，67%的成年人在1990年结婚，而2019年这一比例为53%。伴随着这些变化，与浪漫伴侣同居的人数增加了一倍多（4%至9%），报告未与任何人同居的人数大幅增加（29%至38%）。See Pew Research Center, October 2021, “Rising Share of U.S. Adults Are Living Without a Spouse or Partner.”
性的发展方面
参见 青少年的性行为和性别。
帮助青少年将性行为和性认同置于健康的环境中极为重要。 一些青少年在性身份问题上很纠结，可能害怕向朋友或家人透露自己的性取向，特别是如果他们具有非异性恋身份。非异性恋身份的青少年发生自杀行为和非自杀自残行为的可能性是异性恋同龄人的2到3倍（9, 10)。 应鼓励青少年及其父母公开表达对性和性的态度; 父母的意见仍然是青少年行为的重要决定因素 尽管社交媒体和互联网信息资源对性的影响无处不在。 社交媒体可能是青少年获得的大多数性信息和错误信息的基础（11)。
遭受父母的打骂、拒绝和残忍对待的孩子容易在性和情感亲密性上出问题。例如，爱和性唤起可能会分离，因此，尽管情感纽带可以与同一同龄人形成，但性关系只能与那些没有情感亲密关系的人形成，通常是那些在某种程度上被贬低的人（例如，性工作者、匿名伴侣、被认为社会经济地位较低的人）。
医护人员的角色地位
医务人员可以给患者提供关于性活动的建议，并尽可能不要错过有效干预帮助患者的机会。必须解决使患者面临性传播疾病或性暴力风险的行为。临床医生应该与患者讨论让他们明确和命名其性心理问题，包括性功能障碍 (见男性性功能与功能障碍和女性性功能与功能障碍)、性别烦躁和性欲异常。
尽管性问题在这个人生阶段通常很重要，但老年人的性行为和性表达常常被忽视（参见 亲密关系和老年人），包括那些被收容的人（12）。临床医生应该认识到基于身份的性行为和基于行为的性行为之间的差异；在一些人表达的性身份和他们选择与之发生性互动的人之间，无法可靠地做出假设（13）。例如，被认定为异性恋的男性也可能与其他男性发生性接触，而不认为他们的行为是同性恋（14）。这可能至关重要，因为被认为感染艾滋病毒和其他性传播感染高风险的行为不一定基于性别认同或性取向。
应鼓励卫生保健专业人员参加研讨会/网络研讨会，了解性行为和性功能障碍的最新情况。如果医疗保健专业人员不具备管理某些患者的技能，临床医生应该进行适当的转诊，而不是提供错误的管理。
参考文献
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3.Zimmer F, Imhoff R: Abstinence from Masturbation and Hypersexuality. Arch Sex Behav 49(4):1333-1343, 2020.doi:10.1007/s10508-019-01623-8
4.Grubbs JB, Perry SL, Wilt JA, Reid RC: Pornography Problems Due to Moral Incongruence: An Integrative Model with a Systematic Review and Meta-Analysis. Arch Sex Behav 48(2):397-415, 2019.doi:10.1007/s10508-018-1248-x
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6.Ayad BM, Horst GV, Plessis SSD: Revisiting The Relationship between The Ejaculatory Abstinence Period and Semen Characteristics. Int J Fertil Steril 11(4):238-246, 2018.doi:10.22074/ijfs.2018.5192
7.Roth L, Briken P, Fuss J: Masturbation in the Animal Kingdom [published online ahead of print, 2022 Mar 22]. J Sex Res 1-13, 2022.doi:10.1080/00224499.2022.2044446
8.Mercer CH, Tanton C, Prah P, et al: Changes in sexual attitudes and lifestyles in Britain through the life course and over time: findings from the National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal). Lancet 382(9907):1781-1794, 2013.doi:10.1016/S0140-6736(13)62035-8
9.Poštuvan V, Podlogar T, Zadravec Šedivy N, et al: Suicidal behaviour among sexual-minority youth: a review of the role of acceptance and support. Lancet Child Adolesc Health 3(3):190-198 2019.doi:10.1016/S2352-4642(18)30400-0
10.Taliaferro LA, Muehlenkamp JJ: Nonsuicidal Self-Injury and Suicidality Among Sexual Minority Youth: Risk Factors and Protective Connectedness Factors [published correction appears in Acad Pediatr 17(8):917, 2017]. Acad Pediatr.17(7):715-722, 2017.doi:10.1016/j.acap.2016.11.002
11.Eleuteri S, Saladino V, Verrastro V: Identity, relationships, sexuality, and risky behaviors of adolescents in the context of social media, Sexual and Relationship Therapy, 32:3-4, 354-365, 2017.doi: 10.1080/14681994.2017.1397953
12.Srinivasan S, Glover J, Tampi RR, et al: Sexuality and the Older Adult. Curr Psychiatry Rep 21(10):97, 2019.2019 年 9 月 14 日发布。doi:10.1007/s11920-019-1090-4
13.Poteat VP, Russell ST, Dewaele A: Sexual Health Risk Behavior Disparities Among Male and Female Adolescents Using Identity and Behavior Indicators of Sexual Orientation. Arch Sex Behav 48(4):1087-1097, 2019.doi:10.1007/s10508-017-1082-6
14.Silva, T: Bud-Sex: Constructing Normative Masculinity among Rural Straight Men That Have Sex With Men. Gender & Society, 31(1), 51–73, 2017. doi: 10.1177/0891243216679934