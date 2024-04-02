在慢性病贫血/炎症性贫血中，由于铁的供应减少，由基础疾病引起的炎症会减缓红细胞的生成。

（也可参见贫血概述。）

炎症性贫血可发展为慢性疾病（例如，心力衰竭或慢性肾病）、系统性自身免疫性疾病、感染或癌症。在世界范围内，慢性病贫血是第二常见的贫血类型。

特别是对于老年人来说，慢性病常常会导致贫血。感染、自身免疫疾病（特别是类风湿关节炎）、肾脏疾病、癌症等疾病是引起慢性病贫血的最常见原因。慢性病引起贫血的方式有 3 种：

身体不能有效利用铁

抑制红细胞在骨髓生成

红细胞寿命缩短

抑制红细胞生成通常不严重，所以贫血缓慢出现，逐渐加重。

身体对铁的利用有问题，因此，骨髓无法使用储存的铁来合成新的红细胞。

由于慢性病贫血进展缓慢，总体轻微到中度，通常几乎或完全无症状。如果确实出现症状（例如疲乏、虚弱或苍白），则可能由引起贫血的疾病而非贫血本身所致。

慢性病贫血的诊断 血液化验 尚无可诊断慢性病贫血的特异性实验室检查，所以本病的典型诊断方式是排除引起贫血的其他原因。可通过铁检查进行诊断。如果患者有不明原因的慢性病贫血，医生可进行血液检查诊断导致贫血的疾病。