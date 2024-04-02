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在慢性病贫血/炎症性贫血中，由于铁的供应减少，由基础疾病引起的炎症会减缓红细胞的生成。
（也可参见贫血概述。）
炎症性贫血可发展为慢性疾病（例如，心力衰竭或慢性肾病）、系统性自身免疫性疾病、感染或癌症。在世界范围内，慢性病贫血是第二常见的贫血类型。
特别是对于老年人来说，慢性病常常会导致贫血。感染、自身免疫疾病（特别是类风湿关节炎）、肾脏疾病、癌症等疾病是引起慢性病贫血的最常见原因。慢性病引起贫血的方式有 3 种：
身体不能有效利用铁
抑制红细胞在骨髓生成
红细胞寿命缩短
抑制红细胞生成通常不严重，所以贫血缓慢出现，逐渐加重。
身体对铁的利用有问题，因此，骨髓无法使用储存的铁来合成新的红细胞。
由于慢性病贫血进展缓慢，总体轻微到中度，通常几乎或完全无症状。如果确实出现症状（例如疲乏、虚弱或苍白），则可能由引起贫血的疾病而非贫血本身所致。
慢性病贫血的诊断
血液化验
尚无可诊断慢性病贫血的特异性实验室检查，所以本病的典型诊断方式是排除引起贫血的其他原因。可通过铁检查进行诊断。如果患者有不明原因的慢性病贫血，医生可进行血液检查诊断导致贫血的疾病。
慢性病贫血的治疗
治疗导致贫血的疾病
有时可用药刺激红细胞生成
因为对于这种贫血没有特异性治疗，医生主要治疗其基础疾病。在某些情况下，例如慢性肾病，可以使用促红细胞生成素或 Darbepoietin 等刺激骨髓产生红细胞的药物。铁剂通常与促红细胞生成素或 Darbepoietin 联用，确保身体可对这些药物作出正确的反应。除非铁储量充足，否则刺激红细胞生成的药物（通过刺激促红细胞生成素 [触发生成红细胞的信号] 而起效）没有帮助。缺铁可与慢性病贫血/炎症性贫血同时存在，在这类病例中，也需补充铁。
罕见情况下，如果出现重度贫血，输血可能有帮助。