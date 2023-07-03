铁缺乏症是贫血（红细胞数目低）的常见病因。

铁缺乏症在成年人中通常是由于失血（包括月经期出血）所致，而在儿童和孕妇中，可能归因于饮食摄入不足。

可出现贫血，引起面色苍白、乏力、疲劳。

医生通过症状和血液检查来诊断。

医生会寻找出血原因，如果找到，会给予相应治疗。

通常需口服铁剂。

（也可参见矿物质概述。）

铁缺乏是全世界最常见的矿物质缺乏之一。它会导致男性、女性和儿童贫血。

身体内大部分铁都存在于血红蛋白中。血红蛋白是红细胞的重要成分，具有携氧并将其运输至机体组织的功能。铁也是肌细胞的重要成分，也是形成体内很多重要酶所必需的。

铁在体内的再循环：当红细胞死亡时，它们中的铁会重新返回骨髓，用来形成新的红细胞。每天只丢失少量的铁，主要是从肠壁上脱落的细胞。这部分丢失量可从每日膳食中吸收1～2mg铁来补充。女性因月经出血可丢失更多的铁，有时从食物中吸收的铁无法完全补充丢失的铁。

食物包含两种形式的铁：

血红素铁： 动物类食物中包含血红素铁。它比非血红素铁更易吸收。

非血红素铁： 大多数的食物和铁补充剂含非血红素铁。它占平均饮食中 85% 以上的铁。然而，在摄入的非血红素铁中，只有不到 20％ 被人体吸收。当与动物蛋白和维生素 C 一起摄入时，非血红素铁吸收会好一些。

铁缺乏症的病因 在成年人中，最常见的铁缺乏原因是 失血 未绝经的妇女每月的经期出血可以引起铁缺乏。男性和绝经的妇女铁缺乏通常提示出血，最常见的是消化道出血，如出血性溃疡或结肠息肉。结肠癌所致的慢性出血也是中老年人严重的原因。 阻碍肠道吸收的疾病（吸收不良性疾病，如乳糜泻）也可引起铁缺乏症。在成人中，铁缺乏症可能是乳糜泻的首发征象。 饮食不当可引起铁缺乏，主要见于婴儿和儿童，他们正处于生长期需要更多的铁。不吃肉的少女也可能有铁缺乏的危险，因为她们正处在生长期，并开始来月经。 妊娠妇女也容易铁缺乏，因为胎儿生长需要大量的铁。 铁缺乏症和缺铁性贫血常见于精英选手和铁人三项运动员。对因肾衰竭接受血液透析的患者应常规进行铁缺乏症监测，可能需要静脉注射补铁。

铁缺乏症的症状 当体内储备的铁被耗竭时，就会出现缺铁性贫血。贫血可引起面色苍白、乏力和疲劳。人们总是不太容易注意到他们面色苍白，因为此过程是逐渐进展的。注意力和学习能力受损。严重贫血可引起呼吸困难、头晕以及心率增快。严重贫血偶尔引起或加重胸痛（心绞痛）和心力衰竭。月经周期可能会停止。 铁缺乏除了引起贫血外，还可引起异食癖（嗜好一些非食品的东西，如冰、垃圾或纯淀粉）、匙状甲（指甲变薄凹陷）、不宁腿综合征（坐下或躺下时有难以克制的活动双腿的冲动）。 极个别的铁缺乏患者可长出一种横跨部分食管的薄膜，导致吞咽困难。

铁缺乏症的诊断 血液化验

偶尔需要骨髓检查 铁缺乏的诊断是根据症状和血液检查的结果。血红蛋白（含铁）水平降低、红细胞比容降低（红细胞的血容量百分比）和红细胞计数降低。这些结果表明贫血。然而，医生需要了解更多信息，以鉴别缺铁性贫血和其他病因引起的贫血，各种贫血的治疗方法差异很大。缺铁性贫血出现异常的小红细胞。 血液检查还包括以下检测： 转铁蛋白： 转铁蛋白是一种当铁不在红细胞内时，能在血液中携带铁的蛋白。如果转铁蛋白中铁的比例小于10%，就可能发生了铁缺乏。

铁蛋白： 铁蛋白是储存铁的一种蛋白。铁蛋白是铁储存的一种形式，如果铁蛋白水平降低，可确诊铁缺乏。 但是炎症、感染、癌症或肝损时，当铁缺乏时铁蛋白水平可能正常或增高。 偶尔需做骨髓检查才能诊断。通常用针从髋骨抽取骨髓标本，在显微镜下确定铁含量。