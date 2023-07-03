铁缺乏症是贫血（红细胞数目低）的常见病因。
铁缺乏症在成年人中通常是由于失血（包括月经期出血）所致，而在儿童和孕妇中，可能归因于饮食摄入不足。
可出现贫血，引起面色苍白、乏力、疲劳。
医生通过症状和血液检查来诊断。
医生会寻找出血原因，如果找到，会给予相应治疗。
通常需口服铁剂。
（也可参见矿物质概述。）
铁缺乏是全世界最常见的矿物质缺乏之一。它会导致男性、女性和儿童贫血。
身体内大部分铁都存在于血红蛋白中。血红蛋白是红细胞的重要成分，具有携氧并将其运输至机体组织的功能。铁也是肌细胞的重要成分，也是形成体内很多重要酶所必需的。
铁在体内的再循环：当红细胞死亡时，它们中的铁会重新返回骨髓，用来形成新的红细胞。每天只丢失少量的铁，主要是从肠壁上脱落的细胞。这部分丢失量可从每日膳食中吸收1～2mg铁来补充。女性因月经出血可丢失更多的铁，有时从食物中吸收的铁无法完全补充丢失的铁。
食物包含两种形式的铁：
血红素铁： 动物类食物中包含血红素铁。它比非血红素铁更易吸收。
非血红素铁： 大多数的食物和铁补充剂含非血红素铁。它占平均饮食中 85% 以上的铁。然而，在摄入的非血红素铁中，只有不到 20％ 被人体吸收。当与动物蛋白和维生素 C 一起摄入时，非血红素铁吸收会好一些。
铁缺乏症的病因
在成年人中，最常见的铁缺乏原因是
失血
未绝经的妇女每月的经期出血可以引起铁缺乏。男性和绝经的妇女铁缺乏通常提示出血，最常见的是消化道出血，如出血性溃疡或结肠息肉。结肠癌所致的慢性出血也是中老年人严重的原因。
阻碍肠道吸收的疾病（吸收不良性疾病，如乳糜泻）也可引起铁缺乏症。在成人中，铁缺乏症可能是乳糜泻的首发征象。
饮食不当可引起铁缺乏，主要见于婴儿和儿童，他们正处于生长期需要更多的铁。不吃肉的少女也可能有铁缺乏的危险，因为她们正处在生长期，并开始来月经。
妊娠妇女也容易铁缺乏，因为胎儿生长需要大量的铁。
铁缺乏症和缺铁性贫血常见于精英选手和铁人三项运动员。对因肾衰竭接受血液透析的患者应常规进行铁缺乏症监测，可能需要静脉注射补铁。
铁缺乏症的症状
铁缺乏症的诊断
血液化验
偶尔需要骨髓检查
铁缺乏的诊断是根据症状和血液检查的结果。血红蛋白（含铁）水平降低、红细胞比容降低（红细胞的血容量百分比）和红细胞计数降低。这些结果表明贫血。然而，医生需要了解更多信息，以鉴别缺铁性贫血和其他病因引起的贫血，各种贫血的治疗方法差异很大。缺铁性贫血出现异常的小红细胞。
血液检查还包括以下检测：
转铁蛋白： 转铁蛋白是一种当铁不在红细胞内时，能在血液中携带铁的蛋白。如果转铁蛋白中铁的比例小于10%，就可能发生了铁缺乏。
铁蛋白： 铁蛋白是储存铁的一种蛋白。铁蛋白是铁储存的一种形式，如果铁蛋白水平降低，可确诊铁缺乏。
但是炎症、感染、癌症或肝损时，当铁缺乏时铁蛋白水平可能正常或增高。
偶尔需做骨髓检查才能诊断。通常用针从髋骨抽取骨髓标本，在显微镜下确定铁含量。
铁缺乏症的治疗
控制出血
口服铁补充剂
极少数情况下注射补铁
由于铁缺乏最常见的原因是出血过多，所以首先要寻找出血的原因。月经过多可用药物（口服避孕药）来可控制。可能需要手术治疗出血性溃疡或切除结肠息肉。如果贫血严重，可能需要输血。
日常膳食中摄入的铁可能不足以补充过多丢失的铁（因为普通膳食中的铁，能被吸收的不到20%）。因此，大多数铁缺乏的患者通常需要每日口服一次或两次铁剂。在空腹、餐前 30 分钟或餐后 2 小时，服用铁补充剂，可达到最佳的吸收效果，尤其当膳食中含有降低铁吸收的食物（如植物纤维）、含肌醇六磷酸的食物（包括全谷物面包、麸皮、豆类、大豆和坚果）、咖啡和茶等时，更应注意服用时间。但空腹服用铁剂容易引起消化不良和便秘。因此有些人只能在用餐时服用铁剂。抗酸剂和钙补充剂也可减少铁的吸收。从果汁中摄入维生素 C 或将其作为补充剂，可以增加铁的吸收，也可吃少量的肉，肉中含有更容易吸收的铁（血红素铁）。铁剂可使粪便变黑，这种现象是无害的。
极少通过注射来给铁。极少数的人需要注射铁剂，通常用在不能耐受口服者或不能从消化道充分吸收铁的患者。
即使出血停止后，通常也要继续使用数周至约 2 个月的时间才能纠正缺铁性贫血。贫血纠正后还应服用6个月的铁剂，以补充体内铁的储备。通常定期做血液检测，了解摄入的铁是否足够以及有无继续出血。
绝经前妇女和男性，除非医生特别要求，不应服用铁剂和含铁的多种维生素。服用这种补充剂可使肠道出血的诊断变得困难。因为肠道出血可能由某些严重的疾病引起，包括结肠癌。
胎儿生长发育需要铁，因此大多数孕妇都被建议服用铁剂。大多数婴儿，特别是早产儿和低出生体重婴儿都需要补充铁剂。可用含铁的强化配方奶粉或母乳喂养儿用的单独液体补充剂。