抗体水平

活检

检查是否缺乏某些维生素

当发现某人有上述症状，医生会疑诊乳糜泻。

患者进食谷蛋白后，检测特异性抗体水平，是有效的方法。

实验室检测 乳糜泻筛查

为帮助确认乳糜泻的诊断，医生从患者小肠黏膜中取出组织标本，并在显微镜下观察（活检）。如活检显示小肠表层变得平滑，即刷状表面层消失，而在停止进食含谷蛋白的食品后又恢复，可确定诊断。

可能会做血液检查明确人们是否携带某些基因，因为没有这些基因的人极不可能患有乳糜泻。然而，阳性的检测结果也不能确诊乳糜泻，因为许多没有乳糜泻的人也会携带这些基因。

一旦确诊，医生进行血液化验，查看是否缺乏某些维生素（如叶酸）和矿物质（如铁和钙）。