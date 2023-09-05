循环性抗凝物质引起的凝血功能障碍

有时人体免疫系统的功能障碍使其产生抗体，攻击人体自身的组织（自身抗体）而不是攻击外来异物或危险物质。这类疾病叫做自身免疫疾病。

循环性抗凝物质通常为自发形成的自身抗体（针对自己并且病因未知）并降低特定凝血因子（一种有助于凝血的蛋白质）的活性，因此引起过度出血（也可参见血液凝血功能障碍性疾病概述）。例如，免疫系统可能会产生一种自身抗体对抗凝血因子 VIII 或凝血因子 V。这些抗体被称为循环性抗凝物质，因为它们在血流中随血液移动（循环）。

循环性抗凝物质通常导致过度出血。然而，一些具有某些类型的循环性抗凝物质的人群会出现动脉或静脉内血栓而不是过度出血。这种血栓可能会阻断血液的流动，造成发红和肿胀以及由血管供应的组织的损伤。

出血过多且凝血检查结果异常的患者，怀疑其体内产生了循环性抗凝物质。

治疗可能包括使用抑制无血友病患者自身抗体产生的药物。