健康人捐献少量血液用于输血。献血者一般捐献 1 品脱（约 450 毫升，约低于体内总血量的 1/10）。通常，血液的不同成分（见血液制品）会被分离并提供给不同的人。
捐献全血（也就是说，具有全部细胞成分的血液）的整个过程大约 1 小时。献血者必须年满 17 岁（有些地区准许 16 岁公民在征得父母或监护人同意的情况下献血），体重至少 110 磅（50 千克）。另外，献血者必须健康。必须测量献血者的脉搏、血压和体温，并采集血样检查其是否存在血细胞计数低（贫血）的问题。医生会询问一系列问题，涉及献血者的健康、可能影响健康的因素、以及他们去过的国家或地区。某些疾病和因素可永久或暂时令人无法献血。不合格的因素通常是那些可能会对捐献的供者产生危险或有将疾病传播至受者的风险因素。决定接受或拒绝捐赠者可以是复杂的过程。具体详情请查阅美国红十字会的网站（参见献血资格要求）。
你知道吗……
不适合献血的一些情况
常见病因
永久或暂时不合格
注释
永久性
这包括曾有 HIV 感染检测阳性的人。
这包括曾经服用任何药物治疗 HIV 感染的患者。
参加可增加 HIV 感染风险的活动
暂时性
最近一次注射任何药物来预防 HIV 感染（如长效抗病毒 PrEP 或 PEP）后等待 2 年。
最近一次口服任何药物以防止 HIV 感染（抗病毒 PrEP 或 PEP）后等待 3 个月。
最近一次高风险活动后等待 3 个月。这些活动包括
贫血（血液内的血红蛋白水平低）
暂时性
贫血痊愈后可献血。
重度哮喘
永久性
—
先天性出血性疾病
永久性
—
永久性
即使处于无癌状态也不能献血。
其他肿瘤
暂时性
如果处于无癌状态并且治疗已完成 12 个月以上，则可以献血。
患有较轻、可治疗的肿瘤（如小皮肤癌）且肿瘤已完全切除者可在完成治疗后 12 个月之内献血。
药物（某些），如阿维 A 酸、度他雄胺、阿维 A 酯、非那雄胺和异维 A 酸
暂时性
须等待多久才能献血取决于药物。
大多数药物并不妨碍人们献血。
严重心脏病
永久性
任何心脏疾病都必须经过医学评估和治疗，患者在过去 6 个月内不应有心脏相关症状。
永久性
曾因病毒感染患肝炎者，或乙型肝炎或丙型肝炎检测阳性者不能献血。
暴露于肝炎
暂时性
在可能的暴露之后必须等待 12 个月（例如，与肝炎患者生活或发生性关系，被监禁超过 72 小时，或被咬破皮肤）。
暂时性
在血压得到控制之后可献血。
可能暴露于朊蛋白病，如变异型克-雅病（也叫疯牛病）
永久性
下列情形下暴露有可能发生
疟疾或暴露于疟疾
暂时性
必须等 1-3 年。
妊娠
暂时性
在分娩后须等 6 周。
近期大手术
暂时性
—
输血
暂时性或永久性
在美国曾接受输血者必须等 3 个月。
自 1980 年起在英国、爱尔兰或法国接受输血者永久不能献血。
疫苗（某些）
暂时性
需等多长时间取决于疫苗。
暂时性
美国食品药品监督管理局 (FDA) 建议，有寨卡病毒近期感染史的人从症状消退或最后一次检出阳性起等待 120 天再献血，以较长的时间为准。
来自美国 FDA 2023 年 5 月指南文件：“使用基于个体风险的问题评估供者资格以减少血液和血液制品传播人类免疫缺陷病毒的风险的建议”的数据。
FDA = 美国食品药品监督管理局；HIV = 人类免疫缺陷病毒；PrEP = 暴露前预防；PEP = 暴露后预防。
一般来说，献血者在 56 天之内不允许重复献血。给献血者付费的情况已经基本不存在了，因为付费会使需要钱的人愿意献血，有时他们会否认存在不适合献血的情况。
若视为合格，献血者斜躺在靠背椅上或者躺在床上。医疗保健专业人员会检查献血者肘内侧，决定用哪个静脉。在静脉周围区域消毒后，用针穿刺入静脉并用无菌敷料暂时保护。进针时通常会有刺痛感，但除此之外的抽血过程是无痛的。血液通过针进入一个收集袋。实际采血时间仅为 10 分钟左右，但整个流程（从询问健康史到献血后的短暂恢复期）需要大约一小时。
新鲜采集的血液密封到一个含有防腐剂和抗凝物质的塑料袋里。从每个献血袋中少量取样，检测某些传染性病原体。
供者血液的传染病检测
输血可以传播供者血液的感染性病原体。因此卫生官员限制献血条件，并全面检测血液。对于所有捐献的血液，必须检测其是否存在可导致病毒性肝炎、艾滋病、其他特定感染性疾病（如西尼罗河病毒和梅毒）的病原体。有时通过血液检查确认有无其他感染（如巴贝西虫病和恰加斯病）。
获得性免疫缺陷综合征(AIDS)
在美国，供者血液要接受有关人类免疫缺陷病毒（HIV）的检测。检测并非 100% 准确，因为感染 HIV 后的最初几周内检测结果仍然不会为阳性。但是，对供者的询问也是筛查过程的一部分。访谈者会询问艾滋病的风险因素——例如，潜在的供者或其性伴侣是否注射过毒品或有其他危险因素（参见表使献血者失去资格的一些疾病）。在美国，经过血液检查和筛查谈话，输血传播 HIV 感染的风险极低，约为 1,500,000 至 2,000,000 单位发生 1 例。
病毒性肝炎
梅毒
输血很少传播梅毒。不仅是因为供者筛查以及血液检测梅毒的病原体，而且供者血液常常低温冰冻，这样会杀死其病原体。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
AABB：血液与生物治疗促进协会：供者和患者须知：为患者和献血者提供有关献血安全性和流程的信息并解答常见问题
美国红十字会献血资格标准：提供有关献血资格和血液制品的信息