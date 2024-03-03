健康人捐献少量血液用于输血。献血者一般捐献 1 品脱（约 450 毫升，约低于体内总血量的 1/10）。通常，血液的不同成分（见血液制品）会被分离并提供给不同的人。

捐献全血（也就是说，具有全部细胞成分的血液）的整个过程大约 1 小时。献血者必须年满 17 岁（有些地区准许 16 岁公民在征得父母或监护人同意的情况下献血），体重至少 110 磅（50 千克）。另外，献血者必须健康。必须测量献血者的脉搏、血压和体温，并采集血样检查其是否存在血细胞计数低（贫血）的问题。医生会询问一系列问题，涉及献血者的健康、可能影响健康的因素、以及他们去过的国家或地区。某些疾病和因素可永久或暂时令人无法献血。不合格的因素通常是那些可能会对捐献的供者产生危险或有将疾病传播至受者的风险因素。决定接受或拒绝捐赠者可以是复杂的过程。具体详情请查阅美国红十字会的网站（参见献血资格要求）。

你知道吗……

表格 不适合献血的一些情况 表格

一般来说，献血者在 56 天之内不允许重复献血。给献血者付费的情况已经基本不存在了，因为付费会使需要钱的人愿意献血，有时他们会否认存在不适合献血的情况。

若视为合格，献血者斜躺在靠背椅上或者躺在床上。医疗保健专业人员会检查献血者肘内侧，决定用哪个静脉。在静脉周围区域消毒后，用针穿刺入静脉并用无菌敷料暂时保护。进针时通常会有刺痛感，但除此之外的抽血过程是无痛的。血液通过针进入一个收集袋。实际采血时间仅为 10 分钟左右，但整个流程（从询问健康史到献血后的短暂恢复期）需要大约一小时。

新鲜采集的血液密封到一个含有防腐剂和抗凝物质的塑料袋里。从每个献血袋中少量取样，检测某些传染性病原体。