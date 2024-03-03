有时，重度出血（如受到损伤或出现妊娠并发症后）的人会接受全血输注，但一般情况下只输注患者需要的血液成分。血液的不同成分包括

血浆含有抗体（免疫球蛋白）和凝血因子，它们有时可从血浆中分离出来。

不是所有的成分都是从捐献血液的一个特定单位中产生。例如，免疫球蛋白和凝血因子都是从许多捐助者的混合血浆中分离而来。白细胞和血小板通过单采技术获得。根据具体情况，仅给患者输注红细胞、血小板、血浆或凝血因子。仅输注特定血液成分可以使治疗更有针对性，降低副反应风险，并且可以有效地利用同一份血液的不同成分治疗多个患者。

有时，血液制品经过照射处理，以降低输注的白细胞攻击受者的风险（移植物抗宿主病）。

某些血液制品可使用可降低致感染微生物传播风险的化学物质进行处理。在这种病原体去除技术中，对某些血液制品使用可降低几乎所有微生物传播风险的化学物质进行处理。

红细胞 最常用的血液成分是压积红细胞，它可以恢复血液携氧能力。这种成分可以用于出血或重度贫血的患者。将红细胞与血液的液体成分（血浆）和其他细胞成分分离。这个过程浓缩了红细胞，因此称为“压积”。 有时红细胞是专门制备的（洗涤），所以它们可以用于那些对血浆有严重反应的人。洗涤红细胞是清洗掉几乎所有的血浆、大多数白细胞和血小板。 专用过滤器常规用于去除白细胞以减少多种副作用，包括发烧、寒战、巨细胞病毒 (CMV) 感染，以及减少形成针对人类白细胞抗原 (HLA) 的抗体。HLA 抗原是位于细胞表面的化学标记物，在每个生物体中都是独特的，使身体可区分自身物质与异物。 红细胞可以冷冻保存 42 天。特殊情况下，比如要保存罕见类型的血液，红细胞可以冰冻达 10 年。 血袋 图片

血小板 血小板是血液中小细胞状的颗粒，有助于血液凝集。血小板过少（血小板减少症，可导致重度自发出血）的患者通常需接受血小板输注。血小板在室温下储存，因此只能储存 5 天。 在过去，需要几个捐献者才能提供足够的血小板以使一个人获益。目前的单采技术可以更好地将血小板与其他血液成分分离，这样，一位献血者就可提供足以满足一人需求的血小板。

血浆 血浆是血液的液体成分，含有许多蛋白质，包括凝血因子。凝血因子是与血小板一同帮助凝血的蛋白质。如果没有凝血因子，创伤后出血就不会停止。 血浆通常是从新鲜血液（新鲜冰冻血浆）分离后立即冰冻。采集后 24 小时内冰冻的血浆可储存长达 1 年。它可用于出血性疾病，这类疾病尚未知道缺少哪种凝血因子或缺乏特定的凝血因子。血浆也用于补充出血（如创伤或大手术）患者的凝血因子。 你知道吗……

冷沉淀 新鲜冰冻血浆首次解冻时，某些凝血因子（主要是纤维蛋白原、凝血因子 VIII、凝血因子 XIII 和血管性血友病因子）在液态血浆的底部形成固体块。以这种方式形成的块状固体叫做“沉淀” (precipitate)。“Cryo”的意思是寒冷，因此命名为冷沉淀 (cryoprecipitate)。因此，冷沉淀是含有浓缩凝血因子的血液制品。冷沉淀最常给予由于纤维蛋白原（一种重要的凝血因子）太少而发生重度出血的患者（例如弥散性血管内凝血或胎盘早剥的患者）。

凝血因子 单一凝血蛋白也可以从混合血浆中纯化或利用基因重组技术进行制备。单一浓缩凝血因子可以给予遗传性出血性疾病患者（如血友病或血管性血友病），也可用于逆转凝血抑制药物（抗凝药，例如华法林）的作用。

抗体 抗体（免疫球蛋白），是血液中抗病的成分，它有时可用于感染性疾病或者低抗体水平者，提供暂时的免疫力。抗体来自经过处理的多个供者的血浆。 一些感染（包括水痘、肝炎、狂犬病和破伤风）有针对性的抗体可供使用。 免疫球蛋白通常在分娩或流产后立即给予 Rh 阴性母亲，除非婴儿也是 Rh 阴性。

白细胞 白细胞输注用于治疗患致命性感染且白细胞数目明显减低或白细胞功能异常的患者。白细胞输注的使用很少见，因为改良的抗生素和细胞因子生长因子的使用可刺激患者产生更多自己的白细胞，从而大大减少了这种输血的需要。白细胞通过单采技术获得，最长保存 24 小时。