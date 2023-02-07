所有人偶尔都会感到疲劳，并非每种疲劳情况都需要医生进行评估，尤其是那些伴随急性疾病（如急性感染）或在约一周后消失的疲劳。然而，对于持续时间似乎较长或无明显解释的疲劳，应进行评估。

出现新的或不同头痛或视力丧失的老年人以及有严重伴随症状的人应立即去看医生。即使没有其它症状，感到疲劳的老年人也应尽快去看医生。有其它警示特征的其它人应在几天内就医。没有警示特征的人应打电话咨询医生。医生可决定他们需要何时就医。通常情况下，推迟一周左右就诊也是可以的。