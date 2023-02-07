疲劳是指一个人感觉有强烈的休息需求且精力非常不足以至于难以开始和维持活动。
疲劳是强体力活动、长期压力和睡眠剥夺后的正常现象。然而，在进行先前未引起疲劳的活动后疲劳加重并进一步发展可能是症状之一，或有时为疾病的首发症状。
疲劳的病因
大多数严重疾病和很多小病均会引起疲劳。然而，在这些疾病中，大部分有其它更显著的症状（如疼痛、咳嗽、发热或黄疸），这些症状可能会促使人们去看医生。本次讨论着重于疲劳为首发或最严重症状的疾病。
常见原因
基于疲劳的持续时间，各种原因之间没有严格的分界线。但基于就医前人们发生疲劳的持续时间，医生发现某些原因往往更加常见。
近期疲劳（持续不到1个月）有很多原因，但最常见的原因如下：
对于长期疲劳（持续1至6个月），最常见原因如下：
对于慢性疲劳（持续6个月以上），最常见原因如下：
慢性疲劳综合征是一种原因不明的疾病，可导致疲劳和某些其它症状。并非无明显原因出现疲劳的所有人都患有慢性疲劳综合征。COVID-19 患者的症状可能持续数周甚至数月，这被称为“长 COVID”或“长病程 COVID”，类似于慢性疲劳综合征。
不常见原因
停用可卡因可导致严重疲劳。不太常见的长期或慢性疲劳原因包括肾上腺和垂体功能减退。
疲劳的评估
疲劳具有高度的主观性。人们对于疲劳的定义和描述各有不同。也很少有方法可以客观地确认疲劳或告知其严重程度。医生通常会开始评估以试图将真正的疲劳与人们称之为疲劳的其它症状区分开来。
无力：无力是指缺乏肌肉力量使得人们难以移动受影响的肌肉。无力通常是神经系统或肌肉疾病的一种症状。重症肌无力和Eaton-Lambert综合征等疾病可导致在活动时加剧的无力，这可能会使其与疲劳混淆。
呼吸短促：有些人（如患某些心脏和肺部疾病的人）在活动时出现呼吸短促，但在休息时不会感到疲劳。
瞌睡：睡眠过度是睡眠剥夺（例如，由生活方式或过敏性鼻炎、胃食管反流、疼痛性肌肉骨骼疾病、睡眠呼吸暂停和严重持久疾病等疾病导致）的一种症状。白天打呵欠和陷入睡眠很常见。但很多疲劳的人会出现睡眠障碍，因此睡眠剥夺与疲劳的症状可能会重叠。
警示体征
在疲劳的人中，出现以下症状和特征时应当引起关注。它们包括
持续性，非刻意体重减轻
慢性发热或盗汗
全身淋巴结肿大
肌肉无力和/或疼痛
严重的伴随症状（例如，咳血或吐血、血便或黑便、呼吸短促、腹部肿胀、神智错乱或自杀意念）
累及一个以上器官系统（例如，皮疹加关节疼痛和僵硬）
在老年人中出现头痛或视力丧失，尤其是肌肉疼痛
何时就医
所有人偶尔都会感到疲劳，并非每种疲劳情况都需要医生进行评估，尤其是那些伴随急性疾病（如急性感染）或在约一周后消失的疲劳。然而，对于持续时间似乎较长或无明显解释的疲劳，应进行评估。
出现新的或不同头痛或视力丧失的老年人以及有严重伴随症状的人应立即去看医生。即使没有其它症状，感到疲劳的老年人也应尽快去看医生。有其它警示特征的其它人应在几天内就医。没有警示特征的人应打电话咨询医生。医生可决定他们需要何时就医。通常情况下，推迟一周左右就诊也是可以的。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现往往提示疲劳病因和接下来可能需要做的检查（见表格长期或慢性疲劳的一些常见原因和特征）。
医生询问患者
尽可能精确地描述疲劳的意思
疲劳持续了多长时间
发生疲劳时有关休息和活动的问题
出现了哪些其它症状（如发热、盗汗或呼吸短促）
哪些措施可减轻或加重疲劳
疲劳如何影响人们的工作和社会活动
询问女性的月经史。询问所有患者有关饮食、焦虑、抑郁及酒精和药物使用的情况（包括非处方和娱乐性药物的使用）。
医生接下来进行体检。因为很多疾病可导致疲劳，所以体检非常全面，特别是在患慢性疲劳的人中。尤其是，医生还进行神经病学检查以评估患者的肌肉力量和张力、反射、步态、情绪和精神状态。病史和体检很可能揭示较多最近新发疲劳的原因。与疲劳是唯一症状时相比，当疲劳是很多症状中的一种时更有可能发现原因。疲劳在活动时加重而在休息时减轻表明是一种身体疾病。
长期或慢性疲劳的一些常见原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
血液疾病或癌症
活动期间运动耐量下降伴呼吸短促比该活动的预期情况严重
有时较苍白
CBC
广泛淋巴结肿大、体重减轻和/或盗汗
伴多发性骨髓瘤、下背部或其它部位骨痛，通常晚上较严重
CBC
有时进行其他检查，如内镜检查或影像学检查
感染
有时出现黄疸、食欲不振和腹内积水
进行血液检查以判定肝功能是否良好并鉴定肝炎病毒
有时进行肝活检
发热
有时，有咳嗽和呼吸道症状
有时，丧失味觉和嗅觉
SARS-CoV-2 检测
脾和淋巴结扩大、发热和盗汗
有时进行血液检查看是否存在巨细胞病毒抗体
心脏瓣膜感染（心内膜炎）
发热和盗汗
有时出现关节疼痛
通常发生在有心杂音或通过静脉注射药物的人中
进行血样培养和超声心动图检查
发热、盗汗和频繁感染
有时出现呼吸困难、咳嗽、腹泻和/或皮疹
HIV血液检查
近期咽喉痛和淋巴结肿大
单核细胞增多症血液检查
发热、盗汗和体重减轻
有时出现咳嗽、呼吸困难和咳血
基于可能的感染类型进行相关检查
其它疾病及原因
呼吸短促、躺下时呼吸困难而直立时得到缓解（端坐呼吸）和/或肿胀
肾功能血液检查
结缔组织疾病（例如类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮[狼疮]）
发热、盗汗、体重减轻、关节疼痛、皮疹和/或其它器官受累（例如，对心脏或肺的影响）
进行血液检查看是否存在异常抗体
去适应作用
缺乏锻炼或卧床不起或住院病史
仅医生查体
糖尿病（有时，其它症状往往更突出）
极度口渴、排尿过多、食欲增加和不明原因的体重增加或减轻
在患者整夜禁食后测量血糖（葡萄糖）水平，有时进行葡萄糖耐量检
药物：抗抑郁药、老年人抗组胺药、抗高血压药、可导致低血钾的利尿药、肌肉松弛剂、娱乐性药物和镇静药
已知导致疲劳的服药史
仅医生查体
50岁以上的人出现头痛、咀嚼时下颌疼痛、梳头时疼痛、视力丧失和/或肌肉疼痛
ESR和颞动脉活检
焦虑、悲伤、食欲不振和不明原因的睡眠障碍
伴躯体化障碍、对身体症状的过分关注
仅医生查体
随热暴露而疲劳加重
神经系统功能障碍的既往症状（如麻木、协调障碍和无力），尤其是症状不止一次发作的人
脑和/或脊髓MRI
妊娠
月经期停止、乳房触痛、晨吐和腹部肿胀
妊娠试验
白天嗜睡、频繁醒来、睡觉时呼吸中断、入睡困难、不能恢复精神的睡眠
睡眠测试（多导睡眠图或家庭测试）
甲状腺功能低下（甲低）
不耐冷、体重增加、便秘和皮肤粗糙
甲状腺功能血液检查
体重减轻
有时出现食欲不振、大便恶臭、腹痛或几种症状组合
医生的检查
有时进行其它检查
原因不明的疾病
慢性疲劳综合征（现在有时称为肌痛性脑脊髓炎或全身性运动不耐症）
咽喉痛、睡眠不能恢复精力、注意力难以集中或短期记忆困难、肌肉疼、关节疼痛、头痛和/或颈部或腋下淋巴结触痛
仅医生查体
长期或广泛的关节以外部位肌肉和骨痛、触发点、下腹痛、通气、腹胀、便秘或腹泻、偏头痛和焦虑
仅医生查体
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CBC=全血细胞计数；ESR=红细胞沉降率；HIV=类免疫缺陷病毒；MRI=磁共振成像。
检查
检查需要取决于医生在病史和体格检查中的发现。例如，如果患者有风险因素，医生需检查是否存在人类免疫缺陷病毒感染(HIV)和结核。检查是否存在其它感染或癌症，通常仅在患者的检查结果提示这些病因时进行。一般来说，长时间疲劳的人和有警示特征的人更可能需要检查。
如果患者没有疲劳以外的任何其它异常发现，很多医生会进行一些普通的血液检查。例如，他们可能会进行全血细胞计数、用于测量肝、甲状腺和肾功能的血液检查以及称为红细胞沉降率的血液检查（提示是否存在炎症）。但此类血液检查往往无法揭示病因。
疲劳的治疗
治疗取决于疲劳的病因。对于患无明显原因的慢性疲劳综合征或疲劳的人，可向其提供物理治疗（包括增加锻炼程度）和心理支持（例如认知行为治疗）方面的帮助。专注于改善睡眠和改善疼痛也可能会有帮助。
老年人须知：疲劳
关键点
疲劳是一种常见症状。
如果疲劳还伴有某些警示症状，如持续、无意的体重减轻或慢性发热或盗汗，则尤其令人担忧。
如果医生发现无检查结果提示疲劳原因，检查往往对确定病因没有帮助。
慢性疲劳的成功治疗可能需要努力和坚持。
老年人疲劳不是正常衰老的一部分。