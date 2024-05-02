溶血性尿毒症综合征 (HUS) 是一种常见于儿童的严重疾病，全身形成小血栓，阻塞血液流向脑、心脏、肾脏等重要器官。

具体症状与体内形成血栓的部位有关。

诊断依据是患者的症状和血液检查结果。

HUS 的治疗需要支持重要的身体功能，有时需要血液透析，依库珠单抗等药物对有些患者有帮助。

（也可参见血小板疾病概述和血小板减少症概述。）

HUS 是一种全身突然形成许多小血栓（血凝块）的罕见疾病。溶血性是指红细胞分解，尿毒症意味着肾脏损伤导致尿素（一种废物）积聚在血液中。HUS 与血栓性血小板减少性紫癜 (TTP) 有关，但 HUS 常见于儿童，经常引起肾衰竭，而 TTP 则常见于成人。

HUS 患者体内形成的小血栓可阻塞全身的小血管，尤其是脑、心脏、肾脏的小血管。血管阻塞可损伤器官，血液流经部分受阻的血管时，红细胞会解体。血栓形成也意味着血小板消耗量异常偏高，这导致血流中的血小板数目急剧减少（血小板减少症）。

血小板是骨髓合成的细胞，在血流中循环，有助于凝血。血小板太少称为血小板减少症。通常，血液含有约 140,000 至 440,000 个血小板/微升（140 至 440 × 109/升）。如果每微升血液内的血小板计数降至约 50,000（50 × 109/升）个血小板以下，甚至较为轻微的损伤也会引起出血。然而，在每微升血液的血小板计数降至 10,000 至 20,000（10 至 20 × 109/升）个血小板以下之前，一般不会出现最严重的出血风险。在如此低的血小板水平下，即使没有任何可辨识的损伤也可能会出血。

由于摄入受大肠杆菌 O157:H7 或其他产毒素细菌污染的食物引起肠道感染后，通常会发生溶血性尿毒症综合征。

溶血性尿毒症综合征的症状 在溶血性尿毒症综合征 (HUS) 中，症状会突然出现。 HUS 的症状明显不同于大多数其他类型的血小板减少症。 通常，HUS 患儿首先出现呕吐和腹泻的症状。腹泻物大多带血。HUS 并发症的主要症状与肾内形成血栓有关，引起的损伤通常达到重度水平，疾病常常会进展至肾衰竭，需要透析。HUS 不常引起脑部症状。

溶血性尿毒症综合征的诊断 进行血液检查以检测血小板计数和凝血功能

进行血液和尿液检查以评估肾功能

进行检查以排除可能引起血小板计数低和出血的其他疾病 如果医生发现生病儿童的血小板计数低，或者有时发现服用某些药物者血小板计数低，则会疑诊溶血性尿毒症综合征 (HUS)。 虽然尚无血液检查可特异性诊断 HUS，但医生会进行若干项血液检查，并结合患者的症状，以帮助诊断本病。这些血液检查通常包括：全血细胞计数；证明红细胞正被破坏的检查（如在显微镜下检查血样，即血涂片）；以及确定肾脏是否工作正常的检查。