血小板（有时称为凝血细胞）是在骨髓中生成、在血流中循环的细胞，可帮助凝血。促血小板生成素主要在肝脏生成，可刺激骨髓合成大细胞（巨核细胞），继而利用其细胞体（细胞质）内的原料生成血小板。未参与凝血的血小板会循环 7 到 10 天，随后会被破坏。约有三分之一的血小板始终储存在脾内。

血小板计数（在血流中循环的血小板数目）通常约为 140,000 至 440,000 个血小板/微升（140 至 440 × 109/升）。血小板计数可根据月经周期而变化。血小板计数在临近怀孕期结束时降低（妊娠期血小板减少症），在炎症反应时增加（继发性或反应性血小板增多症）。这些状况均不严重，大多数受影响者不会因此出现问题。

血小板疾病包括

血小板异常增多（原发性血小板增多症和反应性血小板增多症）

血小板减少（血小板减少症）

血小板功能障碍

这些疾病都可导致凝血问题。

在原发性血小板增多症中，合成血小板的骨髓细胞过度生长，导致血小板生成过多，即使并未发现其他疾病。令人惊奇的是，血小板增多可能导致过度出血，而非血栓形成。如果患者有影响血管的某些疾病（血管疾病）或者心脏病发作风险增大，医生有时会给予阿司匹林以降低血栓异常形成的风险。有时需要使用降低血小板计数的药物。

在反应性血小板增多症中，另一种疾病会刺激骨髓合成过量血小板（合成血小板是身体对另一种疾病作出的反应）。这类疾病包括感染、慢性炎症（如在类风湿关节炎和炎症性肠病中出现的炎症）、铁缺乏症和某些癌症。血小板增多通常不会导致血栓形成或出血的风险增大。对于血小板计数高不需进行特殊治疗，但需治疗其基础疾病。

在血小板减少症中，导致血小板数目减少的原因很多。这些原因一般分为两类：一类涉及血小板生成减少，另一类涉及血小板的破坏或损失量增加。

在血小板功能障碍中，患者的血小板数目正常，但血小板不能正常工作。

血小板疾病的症状 首发征象通常是血小板计数低和血小板功能障碍引起的皮内出血。小腿皮肤内经常出现许多小红点（瘀点），即使轻微损伤（包括针刺）也可能导致青一块紫一块的瘀伤（瘀斑或紫癜）。还可能出现牙龈出血、便血或尿血。月经出血或鼻出血可能异常量大。血小板计数越低，症状严重程度越高。血小板极少的患者可能会出现消化道大量失血，或者脑内即使没有受伤也可能会发生危及生命的出血。出血一旦开始，就很难止住。 皮内出血 瘀斑（瘀伤） 这里的瘀斑是腿上看到的紫色大块瘀伤。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 瘀点（皮肤） 瘀点是皮肤上的红色、紫色或棕色小斑点。 经出版商允许。摘自 Deitcher S. 临床血液病学图谱。由 JO Armitage 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。 瘀点（口） 瘀点是口腔中的红色小斑点。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 瘀斑（瘀伤） 这里的瘀斑是腿上看到的紫色大块瘀伤。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 瘀点（皮肤） 瘀点是皮肤上的红色、紫色或棕色小斑点。 经出版商允许。摘自 Deitcher S. 临床血液病学图谱。由 JO Armitage 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。 瘀点（口） 瘀点是口腔中的红色小斑点。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 血小板过多者的出血症状可能与血小板过少者相同，因为超高数目的血小板可能大量吸收一种重要的凝血因子（血液中可与血小板协作以帮助凝血的蛋白质），从而导致出血。但有些人却会因血栓异常形成引起症状。例如，有人可能会因腿部静脉内有血栓而出现腿部肿胀，或因脑内有血栓并引起中风而可能出现麻木和无力。