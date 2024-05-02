许多疾病都会引起血小板减少症，但这些疾病主要可分为 3 类：

血小板生成量过少

血小板破坏量过多

滞留于脾内的血小板过多

在白血病或其他骨髓疾病中，血小板减少症会在骨髓不能生成足够的血小板时发生。

感染丙型肝炎病毒、 人类免疫缺陷病毒（HIV，导致获得性免疫缺陷综合征 [AIDS] 的病毒）、埃-巴二氏病毒（单核细胞增多症的常见病因）以及其他许多病毒可能会导致血小板减少症。

在肝硬化、骨髓纤维化和戈谢病中，肿大的脾脏会捕获血小板，导致血流中的血小板数目减少。

大量输注红细胞可稀释血液中的血小板浓度。

最后，在许多疾病中，身体可能会过多地使用或破坏血小板。其中最值得注意的是三种疾病：免疫性血小板减少症、血栓性血小板减少性紫癜和溶血性尿毒症综合征。

有些药物（如肝素、某些抗生素、乙醇、抗癌药物和奎宁）也会引起血小板减少症。药物诱导性血小板减少症可能归因为

骨髓毒性导致骨髓生成的血小板减少

血小板受破坏量增加（免疫介导性血小板减少症）