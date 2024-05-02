血小板减少症是指血液内的血小板数目较低，这会增加出血风险。
如果骨髓合成的血小板过少或者血小板过多被破坏或积聚在肿大的脾脏内，会发生血小板减少症。
可见皮内出血和瘀青。
医生利用血液检查作出诊断并确定病因。
有时需要治疗（例如血小板输注，使用泼尼松和增加血小板生成量的药物，或者切除脾脏）。
（也可参见血小板疾病概述。）
血小板是骨髓合成的细胞，在血流中循环，可帮助凝血。通常，血液含有约 140,000 至 440,000 个血小板/微升（140 至 440 × 109/升）。如果每微升血液内的血小板计数降至约 50,000（50 × 109/升）个血小板以下，甚至较为轻微的损伤也会引起出血。然而，在每微升血液的血小板计数降至 10,000 至 20,000（10 至 20 × 109/升）个血小板以下之前，一般不会出现最严重的出血风险。在如此低的血小板水平下，即使没有任何可辨识的损伤也可能会出血。
血小板减少症的病因
许多疾病都会引起血小板减少症，但这些疾病主要可分为 3 类：
血小板生成量过少
血小板破坏量过多
滞留于脾内的血小板过多
在白血病或其他骨髓疾病中，血小板减少症会在骨髓不能生成足够的血小板时发生。
感染丙型肝炎病毒、 人类免疫缺陷病毒（HIV，导致获得性免疫缺陷综合征 [AIDS] 的病毒）、埃-巴二氏病毒（单核细胞增多症的常见病因）以及其他许多病毒可能会导致血小板减少症。
在肝硬化、骨髓纤维化和戈谢病中，肿大的脾脏会捕获血小板，导致血流中的血小板数目减少。
大量输注红细胞可稀释血液中的血小板浓度。
最后，在许多疾病中，身体可能会过多地使用或破坏血小板。其中最值得注意的是三种疾病：免疫性血小板减少症、血栓性血小板减少性紫癜和溶血性尿毒症综合征。
有些药物（如肝素、某些抗生素、乙醇、抗癌药物和奎宁）也会引起血小板减少症。药物诱导性血小板减少症可能归因为
骨髓毒性导致骨髓生成的血小板减少
血小板受破坏量增加（免疫介导性血小板减少症）
血小板减少症的病因
机制
举例
骨髓不能生成足够的血小板
大量饮酒
维生素缺乏性贫血，包括缺乏维生素 B12 或叶酸引起的贫血
某些骨髓疾病
某些化疗药物
血小板滞留于肿大的脾脏内
肝硬化使得运输血液从肠道进入肝脏的大静脉血压异常升高，进而导致脾脏肿大
血小板被稀释
大量红细胞置换或换血治疗；库存红细胞不会包含大量血小板
血小板消耗或破坏增加
肝素、奎宁、多种抗生素（如甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲噁唑、利福平、万古霉素）等药物以及某些口服降糖药
涉及血管内弥散性血管内凝血的病症，可发生于产科并发症、癌症、革兰氏阴性菌引起的血液中毒（败血症）和创伤性脑损伤
有些疫苗，例如麻疹疫苗、腮腺炎和风疹疫苗、流感疫苗、乙肝疫苗、新型冠状病毒 (COVID-19) 疫苗
血小板减少症的症状
皮内出血可能是血小板计数低最先表现出的征象。小腿皮肤内经常出现许多小红点儿（瘀点），并且即使轻微损伤也可能导致瘀青（瘀斑或紫癜）。还可能出现牙龈出血、便血或尿血。月经量可能不寻常的增多。出血难以止住。
随着血小板数目的减少，出血加重。血小板极少的患者可能会出现消化道大量失血，或者脑内即使没有受伤也可能会发生危及生命的出血。
症状出现的速度取决于血小板减少症的病因和严重程度。
这里的瘀斑是腿上看到的紫色大块瘀伤。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
瘀点是皮肤上的红色、紫色或棕色小斑点。
经出版商允许。摘自 Deitcher S. 临床血液病学图谱。由 JO Armitage 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。
瘀点是口腔中的红色小斑点。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这里的瘀斑是腿上看到的紫色大块瘀伤。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
瘀点是皮肤上的红色、紫色或棕色小斑点。
经出版商允许。摘自 Deitcher S. 临床血液病学图谱。由 JO Armitage 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。
瘀点是口腔中的红色小斑点。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
血小板减少症的诊断
进行血液检查以检测血小板计数和凝血功能
进行其他检查以确定是否患有可能导致血小板计数低的疾病
如果患者出现异常瘀伤和出血或瘀点，医生会怀疑血小板减少症。患有可能导致血小板减少症的疾病的患者需定期接受血小板计数检查。有时，由于其他原因对无瘀青或出血的患者进行血液检查时，可发现血小板减少症。
确定血小板减少症的病因是治疗的关键。某些症状可能有助于确定病因。例如，如果血小板减少症由于感染引起，则患者通常发烧。与此不同，如果病因是免疫性血小板减少症、血栓性血小板减少性紫癜或溶血性尿毒症综合征，则患者通常不会发热。
如果医生在体格检查时可触摸到肿大的脾脏，则提示脾脏正在捕获血小板，血小板减少症归因于引起脾肿大的疾病。
血小板计数可使用自动计数仪测量以确定血小板减少症的严重程度，并可采集一份血样在显微镜下检查，以便为确定病因提供线索。偶尔需要从骨髓取样并在显微镜下检查（骨髓活检和穿刺），以了解血小板生成的情况。