已审核/已修订 9月 2022 | 修改的 9月 2023

脑膜炎球菌感染是由细菌脑膜炎奈瑟氏菌（脑膜炎球菌）引起的，包括脑膜炎和脓毒症。

感染因直接接触鼻腔和咽喉分泌物传播。

患者常感觉不适，并有其他通常很严重的症状，具体取决于感染区域。

从血液或感染组织样本中鉴别出细菌可确立诊断。

接种疫苗能够帮助预防脑膜炎球菌感染。

必须尽快静脉应用抗生素和补液。

超过90%的脑膜炎球菌感染表现为

可能发生肺、关节、眼睛、心脏、直肠以及生殖和泌尿系统器官感染，但较为少见。

在温带气候下，大多数脑膜炎球菌感染发生在冬季和春季。可发生局部地区的爆发，常发生于从塞内加尔到埃塞俄比亚的撒哈拉以南非洲地区。这个区域包括26个国家，被称为脑膜炎区带。

脑膜炎球菌居驻于某些人群的鼻和咽喉部而不引起任何症状。这样的人被称为携带者。疾病发作后患者常成为携带者。但是，感染通常发生在以前从未接触过脑膜炎球菌的人中，而不是在携带者中。感染是通过直接接触被感染者（包括携带者）的鼻腔和咽喉分泌物而传播的。

最常见的感染者是

6 个月至 3 岁的儿童（也请参见儿童脑膜炎）

感染更常见于

青少年和年轻人（16至20岁）

部队新兵

住宿舍的大学新生

脑膜炎球菌病常见地区的旅行者

HIV感染者

脾脏已切除或损坏的人

服用依库珠单抗或雷武珠单抗（阻断一种称为补体系统的免疫系统组分的药物）的人

研究脑膜炎球菌的微生物学家

脑膜炎球菌感染的密切接触者

其他可能增加脑膜炎球菌感染风险的因素包括病毒感染、居住在拥挤的家庭、患有慢性疾病、吸烟或暴露于香烟烟雾（被动吸烟）。

在美国，脑膜炎球菌感染的爆发较为少见，仅占一小部分病例。感染往往爆发在那些长时间与他人在一起或与他人住在一起的人中，例如在宿舍、学校或日托中心，通常大多涉及16至23岁的人群。

脑膜炎球菌感染的症状 大多数脑膜炎球菌感染患者会感到病得厉害。 脑膜炎常引起发热、头痛、红皮疹和颈部僵硬。也可引起恶心、呕吐和对光敏感。 婴儿可能出现喂养问题和微弱哭泣，并且可能易怒且迟钝。 脑膜炎球菌血流感染引起的皮疹 图片 © Springer Science+Business Media 血行感染可导致红色或紫色斑疹。严重的感染可导致危险的低血压（休克）、出血倾向和多脏器（如肾和肝）功能障碍（衰竭）。 脑膜炎球菌血流感染引起的播散性皮疹 图片 © Springer Science+Business Media 罕见情况下，脑膜炎球菌感染会导致主要累及关节和皮肤的轻度、症状反复发作的慢性疾病。

脑膜炎球菌感染的诊断 取血液样本或其他感染组织的样本（包括腰穿获取的脑脊液样本）检查和培养

有时采用聚合酶链反应技术 出现典型症状者医生应怀疑脑膜炎感染，尤其是在疾病爆发期出现症状。 为明确诊断，医生会采集血液或其他感染组织的样本，或通过脊椎穿刺（腰穿）抽取围绕脑和脊髓的液体（脑脊液）样本。放在显微镜下查找和鉴定细菌。样本也被送往实验室，在那里细菌可以在培育（培养）或进行其他实验室检测后进行鉴定。 如果细菌难以培养或其他检查结果不确定，医生可进行检查以鉴定细菌的遗传物质。检测微生物中遗传物质的检测称为基于核酸的检测。聚合酶链反应(PCR)就属于这类检测。PCR技术使用脑脊液、血液或其他受感染组织的样本。其可产生许多拷贝的细菌基因，使细菌更容易识别。 有时医生会进行血液检查，以检测细菌或包裹细菌的包囊的抗体。但是，这些结果必须通过培养确认。 也可进一步测试哪种抗生素对该细菌有效（称作药敏试验）。

脑膜炎球菌感染的预后 总体而言，脑膜炎球菌性脑膜炎患者中有4%至6%死亡。多达40%的重度脑膜炎球菌血流感染患者和感染性休克患者死亡。 脑膜炎球菌性脑膜炎患者中，有10%至20%有严重并发症，如永久性听力丧失、智力障碍或癫痫发作。血流感染的并发症包括手指、脚趾或四肢坏疽，可能需要截肢。

脑膜炎球菌感染的预防 接触脑膜炎患者后 曾与脑膜炎球菌感染者密切接触的家庭成员、医务人员和其他人应给予抗生素以防止感染的发生。可口服或注射抗生素。对于大多数推荐的抗生素，只需要单剂量或最多2天的治疗。 在感染暴发期间，与脑膜炎球菌感染者有过密切接触的人也应接种疫苗（并预防性使用抗生素）。 疫苗接种 欲了解更多信息，另请参见美国疾病控制与预防中心(CDC)的脑膜炎球菌疫苗以及儿童和成人疫苗接种计划。 脑膜炎球菌疫苗可预防引起大多数脑膜炎球菌疾病的特定类型（称为血清型）的脑膜炎球菌：A、B、C、W和Y血清型。 两种类型的脑膜炎球菌疫苗在美国有售： 脑膜炎球菌结合疫苗(MenACWY)： 这些疫苗可预防A、C、W和Y脑膜炎球菌血清群。它们是儿童期常规疫苗接种计划的一部分，建议所有11至12岁儿童接种，并在16岁时接受加强接种。也建议一些婴儿和高危成人接种这些疫苗。

B血清群脑膜炎球菌(MenB)疫苗： 这些疫苗可预防B型脑膜炎球菌血清群，B型脑膜炎细菌在大学生的暴发流行中已很常见。建议10岁及以上、血清组B引起的脑膜炎风险较高的人群接种这些疫苗。

脑膜炎球菌感染的治疗 静脉给予抗生素（静脉内）

静脉补液

可能需要使用皮质激素 患者通常被收入重症监护室，并在医生拿到培养结果确定致病微生物之前，尽早接受静脉抗生素和补液治疗。 如果确认存在脑膜炎球菌，医生会将抗生素改为经检测显示对细菌最有效的抗生素，通常是头孢曲松或青霉素。这些药物通过静脉给药。 皮质类固醇（例如地塞米松）可用于患有脑膜炎的儿童和成人。这些药物可预防脑损伤。