Dupuytren挛缩

掌腱膜挛缩症表现为手掌内的纤维组织束（被称为掌腱膜）渐进性挛缩，导致手指屈曲，以致形成爪形手畸形。
掌腱膜挛缩症是更常见的手部畸形之一，尤其是在 45 岁或以上的男性中。
典型症状包括手掌内形成结节，最终导致手指向内卷曲。
医生通过检查患手作出诊断。
治疗包括向触痛小结内注射皮质类固醇，如果手部已形成瘢痕挛缩，则需要结节处注射胶原酶或通过手术来纠正挛缩导致的手指挛缩（爪形手）。
（还可以参阅手部疾病概述。)
掌腱膜挛缩症是更常见的手部畸形之一，在男性中更常见，尤其是在 45 岁以后。
患有糖尿病、酒精使用障碍或癫痫的人更易发生掌腱膜挛缩症。该病有时伴发其他疾病，包括关节表面纤维增厚（Garrod 垫），阴茎海绵体内的纤维收缩导致勃起异常和疼痛（阴茎海绵体纤维瘤，[Peyronie 病]），以及罕见的足底小结（跖纤维瘤）。不过，导致掌筋膜增厚、挛缩的确切原因仍然未明。
掌腱膜挛缩症的症状
P. MARAZZI 博士／科学图片库
掌腱膜挛缩症的首发症状通常是手掌中的触痛性结节（通常在无名指或小指上）。结节最初可能引起不适，但逐渐会变得无痛。渐渐地，手指开始弯曲。最终，弯曲越来越重，导致整个手弯曲拱起（爪样）。
掌腱膜挛缩症的诊断
医生的检查
医生可通过检查患手作出掌腱膜挛缩症诊断。
掌腱膜挛缩症的治疗
注射皮质类固醇
注射胶原酶
手术
掌腱膜挛缩症患者如果在手指弯曲之前向结节内注射皮质类固醇，可能有助于减轻结节部位的压痛。但是，不治疗的话，压痛往往也可自行消退。注射皮质类固醇并不能延缓该病的进展。
对于轻中度的瘢痕，注射一次或多次胶原酶（一种可降解瘢痕组织的酶）可能有助于恢复活动能力。手术的另一种替代方法是针状腱膜切开术，该操作在诊室即可进行，使用针头松开绷紧的瘢痕组织带，以拉直手指。
当手掌不能平放在桌子上时、或当手指弯曲到功能受限，或涉及多个手指时，通常需要手术。手术切除病变筋膜较为困难，因为筋膜围绕着神经、血管和肌腱，但术后复发的可能性低于胶原酶注射或针状腱膜切开术。同样，如果筋膜切除不完整或又出现新的患病筋膜，掌腱膜挛缩症可能会在术后复发，特别是对于年轻时发病或家中有人患有此病、抑或是有 Garrod 指节垫、佩罗尼氏病或足底结节的患者。