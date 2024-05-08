Dupuytren挛缩

注射皮质类固醇

注射胶原酶

手术

掌腱膜挛缩症患者如果在手指弯曲之前向结节内注射皮质类固醇，可能有助于减轻结节部位的压痛。但是，不治疗的话，压痛往往也可自行消退。注射皮质类固醇并不能延缓该病的进展。

对于轻中度的瘢痕，注射一次或多次胶原酶（一种可降解瘢痕组织的酶）可能有助于恢复活动能力。手术的另一种替代方法是针状腱膜切开术，该操作在诊室即可进行，使用针头松开绷紧的瘢痕组织带，以拉直手指。

当手掌不能平放在桌子上时、或当手指弯曲到功能受限，或涉及多个手指时，通常需要手术。手术切除病变筋膜较为困难，因为筋膜围绕着神经、血管和肌腱，但术后复发的可能性低于胶原酶注射或针状腱膜切开术。同样，如果筋膜切除不完整或又出现新的患病筋膜，掌腱膜挛缩症可能会在术后复发，特别是对于年轻时发病或家中有人患有此病、抑或是有 Garrod 指节垫、佩罗尼氏病或足底结节的患者。