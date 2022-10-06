轻度至中度脊椎滑脱可能引起轻微疼痛或无疼痛，尤其是在年轻人中。

当疼痛发生在青少年身上时，仅在脊柱的一侧感觉到疼痛，可能会沿着腿部向下传播。疼痛可能伴随骨折。

当疼痛发生在成年人身上时，脊椎的一个特定部位会感觉到疼痛，并沿着双腿向下传播。在这些病例中，疼痛由退行性疾病引起。

在站立或后仰时疼痛加重。可伴有双腿麻木、无力，或二者同时出现。