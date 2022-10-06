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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脊椎滑脱

作者：Peter J. Moley, MD, Hospital for Special Surgery
已审核/已修订 10月 2022
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脊椎滑脱是下背部椎体的部分移位。

  • 损伤或退行性疾病可导致此疾病。

  • 疼痛感觉在腰部，可能沿单侧或双侧下肢向下。

  • 诊断基于影像学检查的结果。

  • 治疗包括缓解疼痛的措施。

脊柱由一个接一个堆叠的脊骨（椎骨）组成。脊椎滑脱时，下背部椎骨向前滑脱。这种疾病通常发生在青春期或成年早期（常见于运动员）。它通常由出生缺陷或导致椎体部分骨折（断裂）的损伤引起。如果椎体双侧都累及，则可相对下节椎体向前滑动。脊椎滑脱也可见于老年人，主要是由于椎骨之间的椎间盘退行性变化或骨关节炎所致。脊椎滑脱的成年患者有发生腰椎管狭窄的风险。

脊椎滑脱的症状

轻度至中度脊椎滑脱可能引起轻微疼痛或无疼痛，尤其是在年轻人中。

当疼痛发生在青少年身上时，仅在脊柱的一侧感觉到疼痛，可能会沿着腿部向下传播。疼痛可能伴随骨折。

当疼痛发生在成年人身上时，脊椎的一个特定部位会感觉到疼痛，并沿着双腿向下传播。在这些病例中，疼痛由退行性疾病引起。

在站立或后仰时疼痛加重。可伴有双腿麻木、无力，或二者同时出现。

脊椎滑脱的诊断

  • 影像学检查

医生根据影像学检查诊断脊椎滑脱，通常行下段脊柱的 X 光检查。

可能进行其他影像检查，如核磁共振 (MRI) 或有时行计算机断层扫描 (CT)。

脊椎滑脱的治疗

  • 缓解疼痛和稳定脊柱的措施

卧床休息一到两天可能会缓解脊椎滑脱患者的疼痛。卧床过久会削弱核心肌群的力量，增加肌肉的僵硬度，因此会加重背痛并延缓康复。推荐在结实的床垫上以舒服的姿势睡觉。仰卧位睡觉的话，可在膝关节下方垫一个枕头。侧卧位睡觉的患者应用枕头支撑头部，使头部保持正中位（既不朝向床面，也不朝向天花板）。另外在两膝之间也应夹一个枕头，并稍微弯曲髋关节和膝关节（如果能够缓解背痛的话）。如果患者这样做感到舒适，可以继续趴着睡。

冷敷（如冰袋）、热敷（如发热垫）或者使用非处方止痛剂（如对乙酰氨基酚和非甾体抗炎药 [NSAID]）可能有助于缓解疼痛。有些人服用减轻神经疼痛的药物可能会有效，如加巴喷丁、抗癫痫药或某些抗抑郁药。如果疼痛严重或持续，医生可以给予口服皮质类固醇或将皮质类固醇注射到硬膜外腔（脊髓和覆盖脊髓的外层组织之间）。

通过物理治疗和锻炼加强和伸展腹部、臀部和背部肌肉（核心肌肉），可能会有帮助。（另请参阅下腰痛：预防。）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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