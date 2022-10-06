下背部痛及颈痛是健康就医的最常见原因之一。疼痛通常是由肌肉骨骼系统问题引起的—最明显的是脊柱，包括脊柱的骨骼（背部骨骼或椎骨），椎间盘以及支撑该骨骼的肌肉和韧带。有时，下背部痛是由不涉及肌肉骨骼系统的疾病引起的。

下背部痛的发病率随年龄而增长，累及一半以上的60岁以上人群，从医疗费用、残疾救济金和误工角度讲，下背部痛可导致沉重的代价。

脊柱由脊骨（椎骨）组成。每个椎骨之间有“减震”盘。椎间盘有一个坚韧的外层纤维软骨，一个柔软、果冻样的内部称为髓核。每个椎骨在椎间盘后有两个关节。这些关节称为椎间关节。上椎体的侧面覆盖在其下方椎体的侧面上形成关节。椎间关节和脊柱通过韧带和肌肉稳定，包括以下肌肉：

双髂腰肌，排列于脊柱两边

双侧竖脊肌，位于脊柱后面贯穿全长

许多短脊旁肌，连接于脊柱骨之间

除此之外，连接于肋骨角和骨盆之间的腹部肌肉支持腹腔内容物，对稳定脊柱也有作用。臀部肌肉也有助于稳定脊柱。这些肌肉一起被称为核心肌肉。

脊柱内包绕的是脊髓。脊髓全长都有神经从两相邻椎骨之间穿出并与全身的神经相连。靠近脊髓的神经称为神经根。神经根位置的特殊性，使得其在脊柱损伤时容易受压，出现疼痛。

下部（腰椎）脊柱 图片

下脊柱（腰椎）与上背部（胸椎）的脊柱连接，并通过骶骨连接到骨盆。骶骨是位于脊柱底部的大三角形骨，其下部是尾骨。腰椎灵活可以转动、扭曲和弯曲并且具有一定的强度，使人能够站立、行走和抬举。所以下背部会参与到我们几乎所有的日常活动中。下背部痛可能会限制许多活动并降低生活质量。

脊柱和脊髓 3D 模型

背痛的类型 常见的背痛类型包括局部痛、放射痛和牵涉痛。 局部痛发生于下背部的特定区域。这是最常见的背痛类型。原因通常是小椎间盘损伤、关节炎以及肌肉扭伤和劳损。它可以是连续不断的疼痛，也可以是间歇性的剧痛。由损伤导致时，可能会感到突然疼痛。变换体位可以加重或减轻局部痛。触摸下背部可感到疼痛。可以出现肌肉痉挛。 放射痛是一种从下背部放射到下肢的疼痛。疼痛可能是钝痛或锐痛。通常仅涉及腿部的侧面或背部，可能一直到足部或仅至膝关节。放射痛通常提示有疾病（如椎间盘突出、坐骨神经痛、骨关节炎或椎管狭窄）导致神经根受压迫。在保持双腿伸直的情况下，咳嗽、打喷嚏、用力或弯腰可诱发疼痛。如果神经根受到压力，则疼痛可能伴有腿部肌肉无力、针刺感甚至失去知觉。患者很少会失去膀胱控制（尿失禁）或大便控制（大便失禁）。 牵涉痛是指在实际的疼痛性损伤以外的地方感觉到疼痛。例如，有些心脏病发作患者感到左手臂疼痛。从内脏到下背部的牵涉痛常位置很深且持续疼痛，并且其确切位置很难确定。与肌肉骨骼疾病导致的疼痛不同，它一般不会因活动而加重。

下背部痛的预防 患者可通过以下方式降低腰痛的风险： 锻炼

强化和伸展肌肉

保持健康的体重

保持良好的姿势

使用适当的举重物方式 预防下背痛的最有效方法是规律锻炼。有氧运动和特殊肌肉强化以及伸展性训练是有帮助的。 有氧运动，比如游泳和散步，可增进全身的健康，通常也可增强肌肉的力量。 腹部、臀部和背部肌肉（核心肌肉）的强化及伸展性特殊锻炼有助于稳定脊柱，减少椎间盘（缓冲脊椎）及韧带（固定脊椎）的应力。 肌肉力量训练包含骨盆倾斜和腹部弯曲训练。伸展锻炼包括膝胸伸展。伸展训练可能增加有些患者的背部疼痛，因此应该谨慎进行。原则上，任何训练如果引起或者增加背部疼痛应该被停止。训练应该重复进行，直到肌肉感到轻微疲劳，但是不能完全疲劳。每次训练期间的呼吸很重要。有背部疼痛的人，在开始运动锻炼之前应该先咨询医生。 预防腰痛的锻炼 运动也可帮助患者维持理想的体重。承重运动可帮助患者维持正常骨密度。因此，运动可能会降低两种情况—即肥胖和骨质疏松症导致下背部痛的风险。 保持良好的坐姿和站姿可减少背部的压力，应避免懒散的姿势。座位的高度应该调整到脚平放到地上并且膝关节稍垂直弯曲，下背部平靠椅背。如果椅子不能支撑下背部，应该在下背部垫一个枕头。坐着时应双脚着地，不要将一条腿搭在另一条上面。应避免久站或久坐。如果无法避免长时间坐或站，经常更换姿势可以减少背部的压力。 学习正确的提举姿势有助于预防背部损伤。髋关节应与肩关节保持平齐（也即不要旋转至任何一侧）。不应该在双腿几乎伸直的情况下，弯腰伸手提起物体。而是应该同时弯曲髋关节和膝关节。这样弯曲可使后背更加直立，使双臂垂下靠近物体，双肘位于物体侧方。然后，在保持物体与身体靠近的情况下，通过伸直双腿提起物体。这样的话，提起物体靠的是腿部力量而非背部力量。将物体举高过头或举起时扭身，会增加背部受伤的风险。

下背部痛的治疗 如果可确定具体的病因，则应针对病因进行治疗。例如，前列腺感染可用抗生素治疗。但是，对于由扭伤或拉伤导致的肌肉骨骼性疼痛，或许多其他肌肉骨骼性疼痛，并无专门的治疗方法。不过很多一般性措施会有所帮助。通常，这些一般性措施也可用于缓解脊神经根受压。 背痛的一般措施 措施包括 改变活动方式

服用止痛药物

对疼痛区域进行热敷或冷敷

轻度运动（如耐受） 对于新发的下腰部疼痛，首先要避免一些活动，比如举起重物和弯腰，这些活动会使脊柱受压并诱发疼痛。卧床休息并不加快疼痛的缓解，大多数专家推荐持续性的低强度活动。如果需要卧床休息缓解严重疼痛，最多不要超过一至两天。卧床过久会削弱核心肌群的力量，增加肌肉的僵硬度，因此会加重背痛并延缓康复。脊椎束带和牵引通常无效。牵引可能会延误康复。 对乙酰氨基酚通常是建议的镇痛药，除非同时存在炎症。可使用非处方类或处方类非甾体抗炎药（NSAID）进行镇痛消炎。如果对乙酰氨基酚或 NSAID 不能提供足够的疼痛缓解, 偶尔会使用阿片类镇痛药，但如果是这样的话，只应用于很短的时间；因为长期使用阿片类镇痛药实际上可增加对疼痛的敏感性，并引起副作用，以及有发展为用药紊乱的风险。 有时，医生会使用卡立普多、环苯扎林、地西泮、美他沙酮或美索巴莫等肌松剂来缓解肌肉痉挛，但效果仍存在争议。老年人应慎用这些药物，因为更容易出现副作用，例如嗜睡和意识模糊。除非患者出现可见的明显的肌肉痉挛，否则医生尽量不开肌肉松弛剂。如果开具处方，肌肉松弛剂的使用时间不应超过 72 小时，但有些因源于脑或脊髓的疾病而遭受疼痛（中枢性疼痛综合征）的人除外。例如，环苯扎林可以改善睡眠质量，并减轻纤维肌痛患者的疼痛。医生有时会告诉患者只在睡前服用。 热敷或冷敷可能有所帮助（见疼痛和炎症的治疗）。受伤后最初两天内宜冷敷不宜热敷。不可将冰块或冰袋直接放在皮肤上。应将它们包起来（比如装进塑料袋内），并垫一块毛巾或布。冰敷的时间每次 20 分钟，两次之间应间隔 60-90 分钟。这一过程可在伤后24小时内重复进行几次。热敷采用电热垫进行，时间与冷敷一样。由于背部皮肤对热不敏感，使用电热垫时一定要谨慎，防止烫伤。热敷不宜在睡前进行，以防患者带着电热垫睡着的风险。 按摩可能会暂时缓解下背痛。有些研究表明针灸也具有类似的效果，但其它研究显示针灸无效或效果甚微。脊椎推拿术由脊柱按摩师或其他医生进行（如骨科医生）进行，与锻炼计划结合使用时也可以缓解症状。但是，脊椎推拿术可能增加进一步损伤的风险，应避免在有炎性关节炎，导致颈椎不稳定的颈部问题，或椎间盘突出的患者中使用。 当疼痛缓解，医生和物理治疗师推荐的低强度活动可以加快康复。在某些情况下，物理治疗师的治疗过程可能会有所帮助。为了避免下背部痛演变成慢性疼痛或者复发，通常建议患者进行特殊的锻炼来增强和伸展背部，并增强核心肌群。 推荐在结实的床垫上以舒服的姿势睡觉。仰卧位睡觉的话，可在膝关节下方垫一个枕头。侧卧位睡觉的患者应用枕头支撑头部，使头部保持正中位（既不朝向床面，也不朝向天花板）。另外在两膝之间也应夹一个枕头，并稍微弯曲髋关节和膝关节（如果能够缓解背痛的话）。如果患者这样做感到舒适，可以继续趴着睡。 背痛的睡眠体位 图片 其他的预防措施（如保持良好的姿势，正确上举）应继续进行或开始使用。通过这些措施，大多数的背痛在数天至两周之内恢复。而不经过治疗，80%～90% 的这种疼痛在六周之内恢复。 慢性疼痛的治疗 慢性下背部痛需要其他的治疗手段。有氧运动有一定的帮助，如果肥胖，建议减肥。如果这些止痛药都无效，可能考虑其他治疗方法。 可使用经皮神经电刺激疗法（TENS）。TENS 设备通过生成低频振荡电流，产生一种温和的麻刺感。此电流可阻断某些痛觉信号从脊髓向脑部传输。物理治疗师根据患者疼痛的程度，在疼痛区域使用该仪器，每天数次，每次二十分钟到数小时不等，有时候病人可学会自己使用该仪器。 小面关节注射 图片 硬膜外注射皮质类固醇 图片 有时候，皮质类固醇药物（如地塞米松和甲基强的松龙）加上局麻药（如利多卡因），可定期注射到脊椎或硬膜外间隙（介于脊髓和覆盖脊髓表面的硬膜的一个间隙）的小关节。这种硬膜外注射方法缓解椎间盘突出导致的坐骨神经痛比缓解腰椎管狭窄更有效。但是，尚不清楚它们是否会产生长期效果。效果通常仅持续数天到数周。它们主要的作用是缓解疼痛，以便能让病人开始功能康复锻炼，从而达到长期缓解疼痛的作用。 背痛的手术治疗 如果椎间盘突出导致顽固性或慢性坐骨神经痛、无力、感觉丧失或大小便失禁，可能需要手术切除膨出的椎间盘（椎间盘切除术），有时也要切除部分椎体（椎板切除术）。 对于重度椎管狭窄，可能需要切除大部分椎体后面（椎板）以拓宽椎管（腰椎板切除术）。手术通常需要全麻。住院时间一般为 4 或 5 天。患者可能需要 3 到 4 个月才能恢复所有活动。约有三分之二的患者能够良好或完全康复。对于其余的大部分患者，此类手术可以预防疼痛并防止其他症状恶化。 如果脊柱不稳定（可能是由于严重的椎间盘突出、脊椎滑脱或椎管狭窄行椎板切除术后），可以进行手术使椎骨融合在一起（腰椎融合术）。不过，椎骨融合会降低脊柱的活动度，使得其余椎体承受更多压力导致进一步的问题。 下背部痛：手术 椎间盘切除术 椎间盘切除术涉及手术切除椎间盘的凸出部分。当椎间盘突出导致无休止或慢性坐骨神经痛、无力、感觉丧失，或膀胱和肠道失控时，可进行此手术。有时必须切除部分椎体。此手术被称为椎板切除术。 腰椎板切除术 人的脊柱由33块椎骨组成，可容纳并保护脊髓。这些椎骨被椎间盘分隔并缓冲。 当椎间盘被压缩时，它可能会突出或破裂，并压在离开脊髓的神经上。这会导致中到重度疼痛。另外，被称为“骨刺”的额外骨生长可能会压迫神经。如果椎骨的中心管中形成骨刺，则脊 ... 阅读更多 腰椎融合 椎间盘占脊柱的四分之一，充当脊柱的减震系统，保护椎骨、脊髓和其他结构。但是，有时这些椎间盘会退化并变薄，导致所支撑的椎骨越来越靠近，并挤压它们之间的神经。 在严重的情况下，这些椎间盘会被切除，并用从骨盆中获得的骨头代替。这称为脊柱融合。许 ... 阅读更多 椎间盘切除术 椎间盘切除术涉及手术切除椎间盘的凸出部分。当椎间盘突出导致无休止或慢性坐骨神经痛、无力、感觉丧失，或膀胱和肠道失控时，可进行此手术。有时必须切除部分椎体。此手术被称为椎板切除术。 腰椎板切除术 人的脊柱由33块椎骨组成，可容纳并保护脊髓。这些椎骨被椎间盘分隔并缓冲。 当椎间盘被压缩时，它可能会突出或破裂，并压在离开脊髓的神经上。这会导致中到重度疼痛。另外，被称为“骨刺”的额外骨生长可能会压迫神经。如果椎骨的中心管中形成骨刺，则脊 ... 阅读更多 腰椎融合 椎间盘占脊柱的四分之一，充当脊柱的减震系统，保护椎骨、脊髓和其他结构。但是，有时这些椎间盘会退化并变薄，导致所支撑的椎骨越来越靠近，并挤压它们之间的神经。 在严重的情况下，这些椎间盘会被切除，并用从骨盆中获得的骨头代替。这称为脊柱融合。许 ... 阅读更多 椎体压缩性骨折 在 50 岁以上的女性中，椎体压缩性骨折非常普遍。可以用支具、止痛药和可能的降钙素鼻喷雾剂进行保守治疗，这对骨折愈合没有帮助，但可以减轻疼痛。 如果疼痛得不到充分控制，则有两种手术选择： 椎骨成形术：将骨水泥混合物注入骨折骨中。

椎体后凸成形术：将气囊插入骨折椎体内充气以形成空间。然后用骨水泥填充球囊。 但是，最近的研究表明，从长期效果来看，这些手术治疗不会比非手术方案更有效。