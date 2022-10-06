下背部痛及颈痛是健康就医的最常见原因之一。疼痛通常是由肌肉骨骼系统问题引起的—最明显的是脊柱，包括脊柱的骨骼（背部骨骼或椎骨），椎间盘以及支撑该骨骼的肌肉和韧带。有时，下背部痛是由不涉及肌肉骨骼系统的疾病引起的。
下背部痛的发病率随年龄而增长，累及一半以上的60岁以上人群，从医疗费用、残疾救济金和误工角度讲，下背部痛可导致沉重的代价。
脊柱由脊骨（椎骨）组成。每个椎骨之间有“减震”盘。椎间盘有一个坚韧的外层纤维软骨，一个柔软、果冻样的内部称为髓核。每个椎骨在椎间盘后有两个关节。这些关节称为椎间关节。上椎体的侧面覆盖在其下方椎体的侧面上形成关节。椎间关节和脊柱通过韧带和肌肉稳定，包括以下肌肉：
双髂腰肌，排列于脊柱两边
双侧竖脊肌，位于脊柱后面贯穿全长
许多短脊旁肌，连接于脊柱骨之间
除此之外，连接于肋骨角和骨盆之间的腹部肌肉支持腹腔内容物，对稳定脊柱也有作用。臀部肌肉也有助于稳定脊柱。这些肌肉一起被称为核心肌肉。
脊柱内包绕的是脊髓。脊髓全长都有神经从两相邻椎骨之间穿出并与全身的神经相连。靠近脊髓的神经称为神经根。神经根位置的特殊性，使得其在脊柱损伤时容易受压，出现疼痛。
下脊柱（腰椎）与上背部（胸椎）的脊柱连接，并通过骶骨连接到骨盆。骶骨是位于脊柱底部的大三角形骨，其下部是尾骨。腰椎灵活可以转动、扭曲和弯曲并且具有一定的强度，使人能够站立、行走和抬举。所以下背部会参与到我们几乎所有的日常活动中。下背部痛可能会限制许多活动并降低生活质量。
背痛的类型
常见的背痛类型包括局部痛、放射痛和牵涉痛。
局部痛发生于下背部的特定区域。这是最常见的背痛类型。原因通常是小椎间盘损伤、关节炎以及肌肉扭伤和劳损。它可以是连续不断的疼痛，也可以是间歇性的剧痛。由损伤导致时，可能会感到突然疼痛。变换体位可以加重或减轻局部痛。触摸下背部可感到疼痛。可以出现肌肉痉挛。
放射痛是一种从下背部放射到下肢的疼痛。疼痛可能是钝痛或锐痛。通常仅涉及腿部的侧面或背部，可能一直到足部或仅至膝关节。放射痛通常提示有疾病（如椎间盘突出、坐骨神经痛、骨关节炎或椎管狭窄）导致神经根受压迫。在保持双腿伸直的情况下，咳嗽、打喷嚏、用力或弯腰可诱发疼痛。如果神经根受到压力，则疼痛可能伴有腿部肌肉无力、针刺感甚至失去知觉。患者很少会失去膀胱控制（尿失禁）或大便控制（大便失禁）。
牵涉痛是指在实际的疼痛性损伤以外的地方感觉到疼痛。例如，有些心脏病发作患者感到左手臂疼痛。从内脏到下背部的牵涉痛常位置很深且持续疼痛，并且其确切位置很难确定。与肌肉骨骼疾病导致的疼痛不同，它一般不会因活动而加重。
下背部痛的病因
大多数背痛是由脊柱及周围的关节、肌肉、韧带和神经根的病变导致，或由椎间盘的病变导致。通常情况下，并不能找到一个具体的病因。脊柱的任何疼痛性病变也可导致脊柱周围的肌肉反射性缩紧（痉挛）。此痉挛可加重已有的疼痛。精神紧张可加重下背痛，但机制不明。
偶尔，背痛源于脊柱外的疾病，如癌症、妇科疾病（例如，经前期综合征）、肾脏疾病（例如，肾结石）、泌尿系统（例如，肾脏、膀胱和前列腺感染）和消化道（例如，憩室炎），以及脊柱附近的主要动脉疾病。
常见原因
下背痛的常见原因包括
损伤可能发生在日常活动中（例如举重物、锻炼、以非预期的方式活动）或因跌倒或车祸而导致的创伤。通常通过影像学检查不会发现特异性受损结构，但医生认为某些肌肉和/或韧带已受到影响。
骨关节炎（退行性关节炎）导致椎间关节的软骨磨损并形成骨刺（骨赘）。关节软骨长年使用后的磨损和撕裂是导致此病的部分原因。一个关节或一组关节经常承受压力的人容易在该部位发生骨关节炎。椎间盘退变、椎间隙狭窄，使得椎间关节压力增加，进而发炎（关节炎）并在神经根开口处形成骨刺。当椎间盘严重退化且丧失原有高度时，开口处的骨赘可压迫脊神经根。这些病理改变都可能导致下背部痛及僵硬。
当骨质疏松症导致骨密度下降时，椎体压缩（挤压）性骨折（脊柱椎骨的骨折）常有发生，而且这种情况通常随年龄增大而进展。椎骨尤其容易受骨质疏松的影响。脊柱的压缩性骨折（常引起突发的剧烈背痛）可伴有脊神经根的压迫（常引起慢性背痛）。然而，由骨质疏松引起的骨折大多数造成上背部和中背部的疼痛，而不是下背部痛。
椎间盘破裂或突出可导致下背部痛。椎间盘有坚韧的外层和柔软、果冻样的内核。如果椎间盘被上方和下方椎骨反复过载（如向前弯腰，尤其是在抬起重物时），外层可能撕裂（破裂），引起疼痛。椎间盘的内核可通过裂隙挤出，使得部分内核膨出（突出）。膨出的椎间盘可压迫、刺激甚至损伤它附近的脊神经根，导致更加疼痛以及一侧或两侧下肢症状。腰部的椎间盘破裂和突出累及神经也常导致坐骨神经痛。然而，没有症状或问题的人进行如磁共振成像（MRI）一样的影像学检查，通常会显示椎间盘膨出。
腰椎椎管狭窄是指下背部椎管（椎管纵贯脊柱中央并容纳脊髓和神经束，后者沿脊髓底部向下延伸）的狭窄。这是老年人腰痛的常见原因。脊柱狭窄也常见于一些中年人，他们一般都有先天性的椎管狭窄。椎管狭窄常由骨关节炎、脊椎滑脱、强直性脊柱炎以及佩吉特骨病引起。
椎管狭窄在引起腰痛的同时可引起坐骨神经痛。
脊椎滑脱是腰部椎体的不完全移位。一种类型的骨折通常发生在青春期或青年时期（常见于运动员），由于损伤导致部分脊椎骨骨折。如果椎体双侧都累及，则可相对下节椎体向前滑动。脊椎滑脱也可见于老年人，但主要是由于退行性疾病所致。脊椎滑脱的成年患者有发生腰椎管狭窄的风险。
纤维肌痛是常见的累及身体多个部位疼痛的病因，有时可导致腰痛。这种疾病可使腰部以外区域的肌肉和其他软组织出现慢性广泛性（弥漫性）疼痛。纤维肌痛的特征还包括睡眠不佳和疲劳。
你知道吗……
不常见原因
下背部痛评估
医生的目标是确定有无严重疾病。由于下背部痛往往是由多种问题引起，要想找出一个具体的病因可能非常难。医生或许只能判断疼痛是否由肌肉骨骼疾病导致以及病情的严重程度。
警示体征
何时就医
如果患者出现发热或者提示存在神经损伤的症状、腹主动脉瘤、消化疾病或尿路疾病，则应立即就医。如果存在大部分其他警示体征，则应在一天内就医。如果疼痛不严重且不存在警示体征，只不过疼痛已持续6周以上，则不必急于就诊。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在病史及体检中的发现往往表明病因及可能需要做的检查（参见表下背部痛的病因和特征）。
医生会询问疼痛的情况：
怎样痛？
何时痛，疼痛怎样出现？
严重程度如何？
哪里痛，放射到哪个部位？
在什么情况下会缓解或加重（例如，改变体位或承重）？
是否有其他症状（如麻木、无力、尿潴留或失禁）？
疼痛的某些特征可为寻找病因提供线索：
疼痛部位有压痛，且随体位改变或承重而加重，这样的疼痛通常为局部痛。
向腿部放射的疼痛，如坐骨神经痛，通常是由脊神经根受压迫导致。
疼痛不受背部体位改变的影响，且不伴随压痛，这种疼痛可能是牵涉痛。
持续的、严重的、进行性加重的疼痛，在休息后不能缓解，尤其疼痛使患者夜间无法入睡，可能是腰椎间盘突出，但也可能提示癌症或感染。
体格检查着重检查脊柱以及分布在腹股沟区域和下肢的神经，以排查神经根受压迫体征。神经根受压的迹象取决于所涉及的神经根，包括腿部某一肌群无力、反射异常（通过叩击膝关节下方肌腱和踝关节后方肌腱来检查），腿部区域的感觉减退，以及极少情况下，出现尿潴留和小便或大便失禁。
医生可能会让患者做一些特定的动作，以确定疼痛的类型。医生通常要求患者将身体向前和向后弯曲。他们可能会让患者平躺，然后抬腿而不弯曲膝盖，看看是否会引发疼痛，这可能提示椎间盘突出。医生可能也会检查患者的腹部是否有压痛或肿块以及脉搏，特别是对于55岁以上的患者，可能患有主动脉瘤。医生可通过直肠指检来检查男性前列腺，而通过盆腔检查来检视女性的内部生殖器官。
结合疼痛的信息、患者的病史、体检的结果，医生或许能够判定可能的病因。
下背部痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
常见原因
扭伤和劳损
疼痛
医生的检查
骨关节炎有时伴随脊神经根受压迫
脊柱特定部位疼痛，有时候
常见于存在其他关节疼痛和/或畸形的老年人
X 射线检查
有时需行 MRI 或 CT（对于严重到足以引起神经根疼痛的骨性关节炎）
脊柱特定部位疼痛，有时突然开始
常见于年龄较大或存在骨质疏松的患者
X 射线检查
有时 CT 或 MRI
椎间盘突出，常伴随脊神经根受压迫
脊柱特定部位疼痛，通常会
医生的检查
有时 MRI
很少行 CT 检查
腰椎的特定部位疼痛
常见于中老年人
医生的检查
有时 MRI
脊椎滑脱，有时伴随脊神经根受压迫
有时会出现背痛
X 射线检查
MRI 或有时进行 CT 检查
身体多个部位疼痛和僵硬（不只是下背部）
疼痛部位有压痛
常常睡眠不良
在青年或中年女性中最常见
医生的检查
不常见原因
强直性脊柱炎（脊柱和大关节的炎症）
下背部僵硬，在刚起床后更严重
背部柔韧度进行性下降，通常导致驼背
有时伴随眼红眼痛和/或其他关节的疼痛
常见于年轻男性
X 光检查，或偶尔需要 MRI
血液化验
腹股沟和肛门周围失去感觉
磁共振成像(MRI)
条带状的皮肤疼痛区域，可位于身体左侧或右侧，但不会双侧
疼痛开始出现后，条带状皮肤区域上通常开始出现水疱
医生的检查
癌症
进行性加重的疼痛，与体位或活动无关
有时伴食欲下降和/或体重减轻
通常行X线检查
CT 或 MRI 检查
感染
进行性加重的持续性疼痛，与体位或活动无关
有时伴发烧和/或夜间盗汗
通常行X线检查
CT 或 MRI 检查
血液化验
*其特点包括症状和医生的检查结果。可出现包括疼痛在内的典型特征，但并不总会出现。
† 如果疼痛未经治疗自行消退，且不存在任何警示症状，则没必要做检查。
CT = 计算机断层扫描；IV = 静脉内；MRI = 磁共振成像。
检查
通常不需要做检查，因为多数背痛是由骨关节炎、扭伤和劳损或其他轻微肌肉骨骼疾病导致，且会在 6 周内消退。如果存在以下情况，常常需要做影像学检查
怀疑其他病因时
存在警示症状时
背痛持久存在时
对初始治疗无反应或症状恶化或改变的患者也可进行检测。
下背部的 X 光检查仅可显示骨骼。这些检查可帮助发现由骨关节炎、脊柱压缩性骨折、脊椎滑脱和强直性脊柱炎导致的退行性变。但是，磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 可提供更清晰的骨骼影像，特别是 MRI 还可显示软组织（包括椎间盘和某些神经）。当排查骨骼的轻微病变和软组织病变时，通常需要做 MRI 或 CT。例如，MRI 或 CT 可以确诊或排除椎间盘突出、椎管狭窄、癌症以及感染。这些检查也可显示神经是否受压。
如果怀疑有神经压迫，则需立即行 MRI 检查。少数情况下，当 MRI 结果不明确时，则需要做 CT 引导下脊髓造影。少数情况下，如果怀疑癌症或感染，则需取一部分组织进行检查（活检）。偶尔，为确认神经根受压的有无、位置以及持续时间和严重程度，需要做肌电图和神经传导试验。
下背部痛的预防
患者可通过以下方式降低腰痛的风险：
锻炼
强化和伸展肌肉
保持健康的体重
保持良好的姿势
使用适当的举重物方式
预防下背痛的最有效方法是规律锻炼。有氧运动和特殊肌肉强化以及伸展性训练是有帮助的。
有氧运动，比如游泳和散步，可增进全身的健康，通常也可增强肌肉的力量。
腹部、臀部和背部肌肉（核心肌肉）的强化及伸展性特殊锻炼有助于稳定脊柱，减少椎间盘（缓冲脊椎）及韧带（固定脊椎）的应力。
肌肉力量训练包含骨盆倾斜和腹部弯曲训练。伸展锻炼包括膝胸伸展。伸展训练可能增加有些患者的背部疼痛，因此应该谨慎进行。原则上，任何训练如果引起或者增加背部疼痛应该被停止。训练应该重复进行，直到肌肉感到轻微疲劳，但是不能完全疲劳。每次训练期间的呼吸很重要。有背部疼痛的人，在开始运动锻炼之前应该先咨询医生。
预防腰痛的锻炼
骨盆倾斜
仰卧位屈膝，足跟着地并承重。背部的一小部分区域靠着地板，收缩臀部（抬高大约离地面半英寸 [1 厘米]），并且收缩腹部肌肉。保持这个姿势数到 10，重复 20 次。
仰卧起坐
背朝下平躺，膝部弯曲，双脚着地。双手交叉置于胸前。收缩腹部肌肉，缓慢地将肩膀抬离地面 10 英寸（25 厘米），同时保持头部向后（下巴不应该接触胸部）。然后放松腹部肌肉，缓慢地放下肩膀。做 3 组，每组 10 个。
膝到胸的伸展
仰卧位平躺。将双手放于一侧膝关节后并将其拉向胸部。保持这个姿势计数 10 下。缓慢放下腿并用另一腿重复此动作。做这个动作 10 次。
运动也可帮助患者维持理想的体重。承重运动可帮助患者维持正常骨密度。因此，运动可能会降低两种情况—即肥胖和骨质疏松症导致下背部痛的风险。
保持良好的坐姿和站姿可减少背部的压力，应避免懒散的姿势。座位的高度应该调整到脚平放到地上并且膝关节稍垂直弯曲，下背部平靠椅背。如果椅子不能支撑下背部，应该在下背部垫一个枕头。坐着时应双脚着地，不要将一条腿搭在另一条上面。应避免久站或久坐。如果无法避免长时间坐或站，经常更换姿势可以减少背部的压力。
学习正确的提举姿势有助于预防背部损伤。髋关节应与肩关节保持平齐（也即不要旋转至任何一侧）。不应该在双腿几乎伸直的情况下，弯腰伸手提起物体。而是应该同时弯曲髋关节和膝关节。这样弯曲可使后背更加直立，使双臂垂下靠近物体，双肘位于物体侧方。然后，在保持物体与身体靠近的情况下，通过伸直双腿提起物体。这样的话，提起物体靠的是腿部力量而非背部力量。将物体举高过头或举起时扭身，会增加背部受伤的风险。
下背部痛的治疗
如果可确定具体的病因，则应针对病因进行治疗。例如，前列腺感染可用抗生素治疗。但是，对于由扭伤或拉伤导致的肌肉骨骼性疼痛，或许多其他肌肉骨骼性疼痛，并无专门的治疗方法。不过很多一般性措施会有所帮助。通常，这些一般性措施也可用于缓解脊神经根受压。
背痛的一般措施
措施包括
改变活动方式
服用止痛药物
对疼痛区域进行热敷或冷敷
轻度运动（如耐受）
对于新发的下腰部疼痛，首先要避免一些活动，比如举起重物和弯腰，这些活动会使脊柱受压并诱发疼痛。卧床休息并不加快疼痛的缓解，大多数专家推荐持续性的低强度活动。如果需要卧床休息缓解严重疼痛，最多不要超过一至两天。卧床过久会削弱核心肌群的力量，增加肌肉的僵硬度，因此会加重背痛并延缓康复。脊椎束带和牵引通常无效。牵引可能会延误康复。
对乙酰氨基酚通常是建议的镇痛药，除非同时存在炎症。可使用非处方类或处方类非甾体抗炎药（NSAID）进行镇痛消炎。如果对乙酰氨基酚或 NSAID 不能提供足够的疼痛缓解, 偶尔会使用阿片类镇痛药，但如果是这样的话，只应用于很短的时间；因为长期使用阿片类镇痛药实际上可增加对疼痛的敏感性，并引起副作用，以及有发展为用药紊乱的风险。
有时，医生会使用卡立普多、环苯扎林、地西泮、美他沙酮或美索巴莫等肌松剂来缓解肌肉痉挛，但效果仍存在争议。老年人应慎用这些药物，因为更容易出现副作用，例如嗜睡和意识模糊。除非患者出现可见的明显的肌肉痉挛，否则医生尽量不开肌肉松弛剂。如果开具处方，肌肉松弛剂的使用时间不应超过 72 小时，但有些因源于脑或脊髓的疾病而遭受疼痛（中枢性疼痛综合征）的人除外。例如，环苯扎林可以改善睡眠质量，并减轻纤维肌痛患者的疼痛。医生有时会告诉患者只在睡前服用。
热敷或冷敷可能有所帮助（见疼痛和炎症的治疗）。受伤后最初两天内宜冷敷不宜热敷。不可将冰块或冰袋直接放在皮肤上。应将它们包起来（比如装进塑料袋内），并垫一块毛巾或布。冰敷的时间每次 20 分钟，两次之间应间隔 60-90 分钟。这一过程可在伤后24小时内重复进行几次。热敷采用电热垫进行，时间与冷敷一样。由于背部皮肤对热不敏感，使用电热垫时一定要谨慎，防止烫伤。热敷不宜在睡前进行，以防患者带着电热垫睡着的风险。
按摩可能会暂时缓解下背痛。有些研究表明针灸也具有类似的效果，但其它研究显示针灸无效或效果甚微。脊椎推拿术由脊柱按摩师或其他医生进行（如骨科医生）进行，与锻炼计划结合使用时也可以缓解症状。但是，脊椎推拿术可能增加进一步损伤的风险，应避免在有炎性关节炎，导致颈椎不稳定的颈部问题，或椎间盘突出的患者中使用。
当疼痛缓解，医生和物理治疗师推荐的低强度活动可以加快康复。在某些情况下，物理治疗师的治疗过程可能会有所帮助。为了避免下背部痛演变成慢性疼痛或者复发，通常建议患者进行特殊的锻炼来增强和伸展背部，并增强核心肌群。
推荐在结实的床垫上以舒服的姿势睡觉。仰卧位睡觉的话，可在膝关节下方垫一个枕头。侧卧位睡觉的患者应用枕头支撑头部，使头部保持正中位（既不朝向床面，也不朝向天花板）。另外在两膝之间也应夹一个枕头，并稍微弯曲髋关节和膝关节（如果能够缓解背痛的话）。如果患者这样做感到舒适，可以继续趴着睡。
其他的预防措施（如保持良好的姿势，正确上举）应继续进行或开始使用。通过这些措施，大多数的背痛在数天至两周之内恢复。而不经过治疗，80%～90% 的这种疼痛在六周之内恢复。
慢性疼痛的治疗
慢性下背部痛需要其他的治疗手段。有氧运动有一定的帮助，如果肥胖，建议减肥。如果这些止痛药都无效，可能考虑其他治疗方法。
可使用经皮神经电刺激疗法（TENS）。TENS 设备通过生成低频振荡电流，产生一种温和的麻刺感。此电流可阻断某些痛觉信号从脊髓向脑部传输。物理治疗师根据患者疼痛的程度，在疼痛区域使用该仪器，每天数次，每次二十分钟到数小时不等，有时候病人可学会自己使用该仪器。
有时候，皮质类固醇药物（如地塞米松和甲基强的松龙）加上局麻药（如利多卡因），可定期注射到脊椎或硬膜外间隙（介于脊髓和覆盖脊髓表面的硬膜的一个间隙）的小关节。这种硬膜外注射方法缓解椎间盘突出导致的坐骨神经痛比缓解腰椎管狭窄更有效。但是，尚不清楚它们是否会产生长期效果。效果通常仅持续数天到数周。它们主要的作用是缓解疼痛，以便能让病人开始功能康复锻炼，从而达到长期缓解疼痛的作用。
背痛的手术治疗
如果椎间盘突出导致顽固性或慢性坐骨神经痛、无力、感觉丧失或大小便失禁，可能需要手术切除膨出的椎间盘（椎间盘切除术），有时也要切除部分椎体（椎板切除术）。
对于重度椎管狭窄，可能需要切除大部分椎体后面（椎板）以拓宽椎管（腰椎板切除术）。手术通常需要全麻。住院时间一般为 4 或 5 天。患者可能需要 3 到 4 个月才能恢复所有活动。约有三分之二的患者能够良好或完全康复。对于其余的大部分患者，此类手术可以预防疼痛并防止其他症状恶化。
如果脊柱不稳定（可能是由于严重的椎间盘突出、脊椎滑脱或椎管狭窄行椎板切除术后），可以进行手术使椎骨融合在一起（腰椎融合术）。不过，椎骨融合会降低脊柱的活动度，使得其余椎体承受更多压力导致进一步的问题。
椎间盘切除术涉及手术切除椎间盘的凸出部分。当椎间盘突出导致无休止或慢性坐骨神经痛、无力、感觉丧失，或膀胱和肠道失控时，可进行此手术。有时必须切除部分椎体。此手术被称为椎板切除术。
椎间盘切除术涉及手术切除椎间盘的凸出部分。当椎间盘突出导致无休止或慢性坐骨神经痛、无力、感觉丧失，或膀胱和肠道失控时，可进行此手术。有时必须切除部分椎体。此手术被称为椎板切除术。
椎体压缩性骨折
在 50 岁以上的女性中，椎体压缩性骨折非常普遍。可以用支具、止痛药和可能的降钙素鼻喷雾剂进行保守治疗，这对骨折愈合没有帮助，但可以减轻疼痛。
如果疼痛得不到充分控制，则有两种手术选择：
椎骨成形术：将骨水泥混合物注入骨折骨中。
椎体后凸成形术：将气囊插入骨折椎体内充气以形成空间。然后用骨水泥填充球囊。
但是，最近的研究表明，从长期效果来看，这些手术治疗不会比非手术方案更有效。
关键点
下背部痛非常常见，通常由脊柱的肌肉骨骼疾病外加其他因素（如疲劳、肥胖和缺乏锻炼）导致。
在年轻人中，下背部痛很少有严重病例，通常不需要做检查，除非症状持续数周。
存在警示症状或年龄超过 55 岁的人应当立即就医。
通过特殊锻炼加强腹部和背部肌肉的力量有助于预防最常见的一些下背部痛。
对于多数下背部痛患者，应避免增加背部负担、服用止痛药、以及有时冰敷或热敷通常已足够。
长期卧床和牵引会延误康复。
在严重的情况下，例如当人们的腿部有异常感觉和虚弱时，可能需要手术。
椎体压缩性骨折可以采取保守治疗（包括支具、止痛药和降钙素鼻喷雾剂）或少数情况下寻求更积极的手术治疗。