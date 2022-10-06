腰椎管狭窄是指腰椎内部的椎管狭窄。狭窄将导致通过腰部延伸到腿部的神经受到挤压。

椎管纵贯脊柱中央并容纳脊髓和神经束，后者沿下背部的脊髓底部向下延伸。腰椎一词意味着下方脊椎，而狭窄意味着空间变窄。

脊髓全长都有脊神经。脊神经从两相邻椎骨之间穿出并与全身的神经相连。靠近脊髓的神经称为神经根。神经根位置的特殊性，使得其在椎管狭窄时容易受压，出现疼痛。

腰椎管狭窄是老年人下背部痛的常见原因并且还可能导致坐骨神经痛。脊柱狭窄也常见于一些中年人，他们一般都有先天性的椎管狭窄。

腰椎管狭窄最常见的原因包括骨关节炎、脊椎滑脱和峡部裂。其他原因包括强直性脊柱炎和佩吉特骨病。

脊柱

脊柱和脊髓 3D 模型

腰椎管狭窄的症状 腰椎管狭窄的症状因脊髓和神经受累部分而不同。患者可能出现疼痛、针刺感、无力以及足或腿反射减弱。 患者可能感觉到腰部疼痛，并且伸直背部时加重（如行走或后仰），可通过前倾或坐姿缓解，可能向下放射至单侧或双侧腿。 在走路、跑步、爬楼梯甚至站立时疼痛也发生于臀部、大腿或小腿上。站立不动时疼痛不缓解，但是通过背部屈曲或坐起来可缓解（尽管患者可能继续有针刺感）。因为步行上坡时背部稍微弯曲，所以疼痛比步行下坡时轻。 极少数情况下，神经根丝突然受压可导致马尾综合征。如果马尾‬（下背部从脊髓底部伸出的神经束）受累，可出现大小便失禁。小腿可能瘫痪，腹股沟及其周围可能会出现感觉丧失。如果症状进展，可能需要即刻的医疗干预。

腰椎管狭窄的诊断 医师的评估

有时进行影像学检查、电诊断检查或二者都检查 医生通常根据特征性疼痛诊断腰椎管狭窄。体格检查时，医生会检查患者的力量和反射。 如果患者有无力或麻木或症状持续超过 6 周，医生可能会进行其他检查。磁共振成像（MRI）和计算机断层扫描 (CT) 是影像学检查，可帮助医生确定导致腰椎管狭窄的病变脊柱部位。神经和肌肉检查（电诊断检查），如神经传导检查和肌电图，可帮助医生识别狭窄和受累的脊神经根压迫受累区域和损伤的严重程度。