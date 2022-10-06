腰椎管狭窄是指腰椎内部的椎管狭窄。狭窄将导致通过腰部延伸到腿部的神经受到挤压。
椎管纵贯脊柱中央并容纳脊髓和神经束，后者沿下背部的脊髓底部向下延伸。腰椎一词意味着下方脊椎，而狭窄意味着空间变窄。
脊髓全长都有脊神经。脊神经从两相邻椎骨之间穿出并与全身的神经相连。靠近脊髓的神经称为神经根。神经根位置的特殊性，使得其在椎管狭窄时容易受压，出现疼痛。
腰椎管狭窄是老年人下背部痛的常见原因并且还可能导致坐骨神经痛。脊柱狭窄也常见于一些中年人，他们一般都有先天性的椎管狭窄。
腰椎管狭窄最常见的原因包括骨关节炎、脊椎滑脱和峡部裂。其他原因包括强直性脊柱炎和佩吉特骨病。
脊柱
脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。
脊神经：31对始于脊髓的脊神经从椎骨之间穿出。每根神经有两个短分支（根），即运动和感觉，它们汇合形成脊神经。
运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。
感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至脑部。
马尾：脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢、下肠道和膀胱的神经冲动。
腰椎管狭窄的症状
腰椎管狭窄的症状因脊髓和神经受累部分而不同。患者可能出现疼痛、针刺感、无力以及足或腿反射减弱。
患者可能感觉到腰部疼痛，并且伸直背部时加重（如行走或后仰），可通过前倾或坐姿缓解，可能向下放射至单侧或双侧腿。
在走路、跑步、爬楼梯甚至站立时疼痛也发生于臀部、大腿或小腿上。站立不动时疼痛不缓解，但是通过背部屈曲或坐起来可缓解（尽管患者可能继续有针刺感）。因为步行上坡时背部稍微弯曲，所以疼痛比步行下坡时轻。
极少数情况下，神经根丝突然受压可导致马尾综合征。如果马尾（下背部从脊髓底部伸出的神经束）受累，可出现大小便失禁。小腿可能瘫痪，腹股沟及其周围可能会出现感觉丧失。如果症状进展，可能需要即刻的医疗干预。
腰椎管狭窄的诊断
腰椎管狭窄的治疗
缓解疼痛的措施
有时需要进行手术治疗严重疼痛
缓解疼痛的措施
卧床休息一到两天可能会缓解疼痛。长时间卧床会削弱核心肌肉（从胸腔到骨盆的腹部肌肉、脊柱后部的肌肉和臀部的肌肉），增加僵硬度，从而加重背痛并延长恢复时间。推荐在结实的床垫上以舒服的姿势睡觉。仰卧位睡觉的话，可在膝关节下方垫一个枕头。侧卧位睡觉的患者应用枕头支撑头部，使头部保持正中位（既不朝向床面，也不朝向天花板）。另外在两膝之间也应夹一个枕头，并稍微弯曲髋关节和膝关节（如果能够缓解背痛的话）。如果患者这样做感到舒适，可以继续趴着睡。
冷敷（如冰袋）、热敷（如发热垫）或者使用非处方止痛剂（如对乙酰氨基酚和非甾体抗炎药 [NSAID]）可能有助于缓解疼痛。有些人服用减轻神经疼痛的药物可能会有效，如加巴喷丁、抗癫痫药或某些抗抑郁药。如果疼痛严重或持续，医生可以将皮质类固醇注射到硬膜外腔（脊髓和覆盖脊髓的外层组织之间）。
手术
当腰椎管狭窄患者的疼痛缓解措施无效时，可能需要手术缓解脊髓和脊神经压力。一种手术称为腰椎板切除术。在此手术中，沿着下背部的骨骼（腰椎）作一个小切口。分离肌肉，显露骨骼。去除椎骨的“椎板”部分，以减轻受挤压神经和脊髓的压力。有时，当需要切除几个椎骨的椎板时，可以将这些椎骨与另一块椎骨融合在一起。在某些情况下，可以只通过椎板上打个孔而不是完全去除它来缓解压力。此手术被称为椎板开孔术。腰椎椎板切除术和腰椎椎板切开术均可通过非常小的切口完成，这缩短了恢复时间。