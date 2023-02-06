医师的评估

医生通常根据患者的症状和体检结果来诊断肌肉无力。

医生首先要明确肌肉是否能正常收缩。

当病人肌肉可以正常收缩，但关节活动困难，医生会帮助病人在放松状态下活动关节（被动活动）。

如果活动时伴疼痛，可能是存在关节炎症。

如果被动活动几乎不引起疼痛但产生阻碍，则可能是关节挛缩（如疤痕组织引起），或由于神经系统疾病引起的痉挛或强直而导致的僵硬。

如果被动运动几乎不导致疼痛，也不存在阻力，医生会鼓励患者尽最大努力活动关节。如果活动仍然困难且仍未导致疼痛，则可能是真正的肌肉无力。