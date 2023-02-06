身体的部分或全部均可出现活动困难。
活动困难的原因
限制关节活动的疾病，或者导致关节无力、僵硬、震颤或始动困难（如帕金森病）的疾病均可引发活动困难。活动时出现疼痛也会导致活动受限。肌肉、韧带、骨骼或关节疼痛（可参阅肌肉骨骼系统生物学简介）的患者常常有意识和无意识地限制它们的活动。这种活动受限通常产生一种肌肉无力的表象，虽然神经系统和肌肉都能够产生活动。
关节疾病
以下情况可导致关节活动受限
疼痛
既往关节损伤遗留下严重的瘢痕组织
长期关节制动（例如，卒中导致手臂瘫痪或手臂绑缚吊带）导致肌腱缩短
由于关节炎或急性外伤导致液体蓄积于关节腔内（感觉关节被锁住了）
软骨碎片（由于受伤，通常是膝盖受伤），阻碍了关节的活动
虚弱
尽管许多人疲劳或极度疲惫时会觉得无力，但真正的肌无力是用力但不会产生肌肉收缩。正常的随意肌肉收缩是大脑发布指令，由脊髓和神经传导到相应的功能肌肉。因此，真正的肌无力是由神经系统、肌肉或它们之间的连接（神经肌肉接头）发生损伤或患病导致。
活动困难的诊断
医师的评估
医生通常根据患者的症状和体检结果来诊断肌肉无力。
医生首先要明确肌肉是否能正常收缩。
当病人肌肉可以正常收缩，但关节活动困难，医生会帮助病人在放松状态下活动关节（被动活动）。
如果活动时伴疼痛，可能是存在关节炎症。
如果被动活动几乎不引起疼痛但产生阻碍，则可能是关节挛缩（如疤痕组织引起），或由于神经系统疾病引起的痉挛或强直而导致的僵硬。
如果被动运动几乎不导致疼痛，也不存在阻力，医生会鼓励患者尽最大努力活动关节。如果活动仍然困难且仍未导致疼痛，则可能是真正的肌肉无力。
活动困难的治疗
伸展运动和物理治疗
有时需要进行手术
关节活动范围受限时，关节柔韧性通过物理治疗和牵拉运动得以最大化。
如果瘢痕组织严重限制了关节的活动幅度，则可能需要手术。
缓解肌肉无力的最佳方法是治疗病因，但如果不存在理想的药物治疗，物理治疗通常效果显著。