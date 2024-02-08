肌肉静止时会发生静止性震颤。即使患者处于完全放松状态，也可出现一侧上肢或下肢的抖动。当患者活动受累肌群时，震颤可减轻或消失。静止性震颤通常缓慢而粗大。

神经细胞聚集的脑部底部（包括基底节）受损，出现静止性震颤。基底神经节有助于启动和平滑预期的(自主)肌肉运动。此类干扰通常源自

然而，静止性震颤也可能由使用可能影响基底神经节的药物或其他物质引起，例如抗精神病药物和一些用于缓解恶心的药物。

静止性震颤可引起社交窘迫，但当患者尝试做某事（例如喝一杯水）时，震颤会消失，因此它们通常不会影响日常活动。