震颤是身体的某部位（例如手、头、声带、躯干或腿）出现不自主、有节奏的抖动。由肌肉反复收缩与放松导致。
（另请参见运动障碍概述）
震颤的类型
有几种方法来对震颤进行分类。
震颤可能是
正常的（生理）
由疾病、药物或其他物质引起的异常（病理学）
震颤通常根据发生时间分为：
静止性震颤： 主要见于静息时
动作性震颤： 当身体某部位自主运动时发生
动作性震颤包括
静止性震颤可在休息时看到，当身体部位完全受到支撑时发生。静止性震颤在活动时轻微或消失。
当有意（自发）移动身体某个部位时，动作性震颤最明显。动作性震颤可能随达到目标而改变严重程度，也可能不改变。动作性震颤可分为姿势性震颤和运动性震颤。
当肢体保持在一个不能支撑的姿势时（如保持手臂伸展时）,就会发生姿势性震颤。姿势性震颤可能因姿势而异。
运动性震颤发生在自主运动时。它们可以分为简单运动性震颤和意向性震颤。简单运动性震颤在运动时不会改变。意向性震颤在身体部位向目标移动时（如拿玻璃杯时）加重。
震颤还可根据诱因进行分类，例如包括下列类别：
生理性（所有人都有一定程度的正常震颤）
特发性（很少导致任何其他症状的常见遗传疾病）
小脑性（由脑中被称为小脑的部位受损 cerebellum)
继发性（由疾病、药物或其他物质引起）
心理性（由心理因素导致）
震颤的其他重要特征是
震动的速度（频率）：慢速到快速
运动幅度（振幅）：小幅到大幅
震颤出现的频率：间歇到持续
有多严重
出现速度：突发到渐进
医生通常使用以下类别。
生理性震颤
特发性震颤
特发性震颤由神经系统问题引起，但这种震颤患者极少有其他神经系统障碍症状（神经系统症状）。病因不明，但震颤通常可遗传。
特发性震颤通常始发于成年早期，但可始发于任何年龄。随着患者年龄的增长，震颤慢慢越来越显著。因此，有时把特发性震颤称为老年性震颤是不正确的。特发性震颤可累及双手、头部和声带。当累及头部时，患者可能表现为点头或摇头。这种震颤通常因伸出肢体（抵抗重力）或移动肢体而加重。
通常，特发性震颤是轻微的，但可令人不适、尴尬。本病可影响书写，造成使用器物困难。某些患者随着时间的进展，震颤逐渐加重，最终导致残疾。症状可能类似于帕金森病，有时特发性震颤被误诊为帕金森病。很少有人患有帕金森病和特发性震颤。
静止性震颤
意向性震颤
姿势性震颤
姿势性震颤最常见于肢体在抵抗重力情况下保持某一姿势时，如患者上肢保持伸出状态时。
最常见的姿势性震颤是
特发性震颤
生理性（正常）震颤
复合震颤
震颤的原因
震颤的评估
下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
下面的症状需要引起注意：
突发性震颤
50岁以下且没有亲属患有特发性震颤的人发生震颤
其他神经系统症状，如精神状态改变、肌无力、患者行走方式改变和说话困难
快速心率和躁动
何时就医
有警示体征的患者应该立即就医。
没有警示体征的患者应尽快就医。
如果50岁以下的人有震颤，但没有震颤家族史，他们应该去看医生。接受医生评估对于确保病因不是另一种疾病、药物或其他物质非常重要。
医生会做什么
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在病史采集和体格检查中的发现往往提示病因以及接下来可能需要做的检查（参见表震颤的一些原因和特点）。
医生询问震颤情况：
震颤何时开始
震颤是逐渐开始还是突然开始
受累身体部位
诱发因素（例如移动、休息或站立）
使其缓解或恶化的因素（例如酒精、咖啡因、压力或焦虑）
如果震颤是突发的，医生则询问可能诱发震颤的事件（如最近损伤或使用新的药物）。
医生评估患者的以往病史，查找与震颤相关的病情。询问近亲是否有震颤。评估所服用的药物，询问咖啡因、酒精和非法药物的使用情况（尤其是患者是否最近停用这类药物）。
医生进行体检，特别注意神经检查（包括人走路的方式）。医生注意震颤累及的身体部位。观察各种情况下的震动样运动频率：
受累身体部位处于静息状态并获得充分支撑（如双手放在膝上）时
患者保持某些姿势时（上肢保持伸出姿势）
患者行走或用受累身体部位进行活动时
可观察患者发长音时的音质
医生通常可根据震颤的特征以及病史和体检结果确定它的类型—例如，
逐渐发展的震颤：通常是生理性或特发性震颤
突然开始的震颤：可能是心理因素、中毒、疾病(例如甲状腺机能亢进)、停止使用酒精或其他药物(如镇静剂)，或使用已知会引起震颤的药物
你知道吗……
震颤的某些原因和特点
病因
特点*
诊断方法†
姿势性震颤（由肢体保持伸出姿势引起的震颤）
酒精或其他镇静物质（如苯二氮卓类药物）停用时
酒精或其他物质停用后 24-72 小时，开始震颤及焦虑不安
有时高血压、快速心率或发烧，尤其是住院患者
医生的检查
药物或其他物质，如
药物或物质使用史
停用药物或物质，以观察震颤是否消失
累及脑部的激素性、代谢性和毒性异常：
震颤并伴有以下一个或多个症状：
甲状腺机能亢进症：不耐热，大量出汗，食欲增加，体重降低，突眼以及大便频繁
有助于确定病因的检查，如血液检测
特发性震颤
一种持续性震颤，有以下特点
无其他神经系统障碍症状
医生的检查
生理性震颤
小幅、快速震颤，
医生的检查
静止性震颤
因药物诱发的帕金森综合征，例如某些抗精神病药物和常用于缓解恶心的药物
药物或物质使用史
停用药物或物质，以观察震颤是否消失
缓慢交替震颤
通常没有震颤的家族史，饮酒后震颤也没有减轻
医生的检查
服用左旋多巴并观察是否改善
有时粗糙或剧烈的震颤，通常不明显
在俯视困难且最终仰视也困难的老年人中，出现肌肉僵硬、行动困难、早发跌倒迹象和痴呆
医生的检查
意向性震颤
小脑疾病：
缓慢震颤
某些患者有疾病家族史（例如弗里德赖希共济失调或脊髓小脑性共济失调）
脑的磁共振成像
药物或其他物质，例如
药物或其他物质的使用史
停用药物或物质，以观察震颤是否消失
复合震颤
累及脑和脊髓以外许多神经的疾病（多发性神经病）：
震颤
肌电图检查（刺激肌肉和记录其电活动）
用于确定原因的其他测试
功能性（心因性）震颤（由心理方面因素引起）
震颤
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验确定时，才在此列中提及
MRI = 磁共振成像；SSRI = 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（一种抗抑郁药物）。
检查
震颤的治疗
尽可能治疗任何特异性震颤病因，例如停用可导致震颤的药物或治疗甲状腺功能亢进。帕金森病可以使用左旋多巴及其他药物治疗。协调性（小脑）障碍引起的震颤没有有效的治疗方法，但物理治疗有时有帮助。
轻度震颤无需治疗。如震颤给患者带来不便，可采取一些简单的方法：
牢牢地抓住物件并把物件靠近身体，以免物件掉落
避免不适体位
避免引发震颤的其他情况（例如使用咖啡因、睡眠不足或疲劳）
按照职业治疗师的指导，运用辅助设施
辅助设施包括摇杆刀具、带大把手的用具，如果震颤严重时，还有纽扣钩、维克罗撕拉搭扣（以此取代纽扣或鞋带）、拉链、吸管、鞋拔。
某些药物（见表震颤的一些原因和特点）可引起或加重不同类型的震颤。酒精和其他镇静剂可抑制特发性和生理性震颤，有时仅在低剂量给药时出现。
生理性震颤
消除或尽量减少触发因素可以减轻生理性震颤。例如，避免摄食咖啡因、睡眠充足和尽量减少压力可能有帮助。
如果许多日常活动（例如在用餐时使用器皿和用玻璃杯喝水）变得困难，或者患者的工作需要双手稳定时，服用药物可能会有所帮助。
患有生理性震颤和焦虑症的人可以从服用低剂量的苯二氮卓（镇静剂）中受益，例如劳拉西泮。但是，即使服用，这些药物也只能偶尔服用。
如果服用必要的处方药或感到非常焦虑会加重生理性震颤，普萘洛尔（β 受体阻滞剂）可能会有所帮助。
特发性震颤
一些患者可通过适量饮酒减少震颤，但医生不推荐用这种方法治疗震颤。中等量饮酒可减轻震颤，但是，大量饮酒后又突然停止饮酒可加重震颤。
如果需要控制震颤，也可以使用抗惊厥药物（扑米酮、托吡酯或加巴喷丁）或普萘洛尔。
如果其他药物无效，苯二氮卓类药物可用于治疗特发性震颤。但是，即使服用，也只能短时间服用。
意向性震颤
意向性震颤很难治疗，但如果可纠正病因，则震颤可能会消失。
如果小脑病变不能得到有效治疗，治疗师会在受累肢体的腕关节和踝关节上施以重物，以减轻震颤，或者让患者支撑着患肢活动。这些措施有时有助于控制意向性震颤。
深部脑刺激
在深部脑刺激操作中，将微小的电极放置在与震颤有关的脑部区域——基底神经节（帮助平滑肌肉运动的神经细胞集合——见图基底神经节的位置）。电极向基底神经节负责震颤的特定区域发送少量电流，从而有助于缓解症状。
有时，深部脑刺激也用于药物不能控制的严重、致残性震颤。有时，特发性震颤、或由帕金森病或其他疾病引起的震颤需要这种治疗。这种治疗仅在已经尝试药物但没有效果时使用。这些治疗仅在专科中心才能进行。
老年人须知：震颤
关键点
震颤可根据其发生时间来分类，是在静止(静止性震颤)还是在移动(动作性震颤)中，并且动作性震颤可分类为在朝向目标的运动结束时或在任何自主运动过程中(运动性震颤)、朝向目标运动时(意向性震颤)或保持肢体伸展时（姿势性震颤）。
大多数震颤是生理性（正常）震颤，一些是特发性震颤或由其他疾病引起的震颤。
静止时出现的震颤通常由帕金森病所致。
医生通常可基于病史和体格检查判断病因。
如果震颤为突发性或伴有其他神经系统症状，患者应立即就医。
如果50岁以下的人有震颤，但没有震颤家族史，他们应该尽快去看医生。
尽可能治疗震颤的原因，但除此之外，一些简单的策略（例如避免触发震颤的情况）以及有时使用药物可以帮助控制震颤。