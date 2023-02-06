肌肉骨骼疼痛可由骨骼、关节、肌肉、肌腱、韧带、滑囊病变或复合病变（可参阅肌肉骨骼系统生物学简介）引起。损伤是最常见的疼痛原因。

骨痛一般位于深处，呈钻心样刺痛或钝痛。通常由损伤引起。另外，骨痛的其他不常见的病因包括骨感染（骨髓炎）、激素失调和肿瘤。

肌肉疼痛虽然不如骨的疼痛剧烈，但却让病人感到相当痛苦。例如，小腿的肌肉抽筋或痉挛（肌肉的持续性收缩）是一种剧烈的疼痛，常被称作抽筋。运动性损伤、肌肉血供减少、感染及肿瘤都可能引起肌肉疼痛的发生。风湿性多肌痛是一种导致颈部、肩部、上下背部和髋部严重疼痛和僵硬的疾病。

肌腱和韧带的疼痛程度不如骨的疼痛剧烈。它常被描述为“锐痛”，在受累肌腱或韧带被牵拉或活动时加重，在休息后通常减轻。引起肌腱疼痛的常见原因包括肌腱炎、腱鞘炎、肱骨外上髁炎或内上髁炎，以及肌腱损伤。引起韧带疼痛的最大原因为损伤（扭伤）。

滑囊痛可由外伤、劳损、痛风或感染导致。滑囊是充满液体的小囊，包绕在关节周围，为关节提供保护性缓冲。通常，滑囊疼痛随着运动会加重，休息可以减轻疼痛。受累的滑囊会肿胀。

关节疼痛（称作关节痛）可能与关节炎症（称作关节炎）有关，也可能无关。关节炎除导致疼痛外，也可导致肿胀。多种疾病可导致关节炎，包括

关节炎性疼痛可以是新发的（急性的，比如由感染、损伤或痛风导致），也可以是长期以来就有的（慢性的，如由类风湿性关节炎或骨关节炎导致）。由关节炎导致的疼痛一般会在关节活动时加重，但即使关节不活动通常也存在。有时候，来自关节周围结构（如韧带、肌腱和滑囊）的疼痛似乎像是来自关节。

纤维肌痛可导致肌肉、肌腱或韧带的疼痛。疼痛通常发生于多个部位，或导致多个部位的压痛，可能难以精确描述，但通常不来自于关节。患者通常伴随其他症状，如疲倦和睡眠不佳。

有些肌肉骨骼疾病通过压迫神经导致疼痛。这些疾病包括各种隧管综合征（如腕管综合征、肘管综合征和跗管综合征）。疼痛常沿神经支配区域放射，可呈烧灼痛，常伴随麻刺感和/或麻木感。

有时，看似肌肉骨骼系统的疼痛实际是其他系统器官引起。例如，肺、脾和胆囊的疾病可引起肩关节的疼痛。背部疼痛可能因肾结石、腹主动脉瘤、胰腺炎或女性的盆腔炎引起。手臂痛可由心脏病（心肌梗死）引起。