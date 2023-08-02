医师的评估

脑功能标准化测试

成像测试，如计算机断层扫描或核磁共振

医生可要求患者通过视觉、触觉或其他感觉，识别常见物品。医生也可通过体格检查，确定症状是否由其他障碍（如视觉或听觉障碍）引起。

有时可能需要进行某些标准化脑功能检查（称为神经心理学检查）。标准化意味着以相同的方式向所有人提供这些检查，每次都以相同的方式评分。然后将评分与背景相似的健康人评分进行比较。因此，这些检查可提供有关不同脑区功能的信息。医生会问人们一些问题，这些问题旨在评估智力、解决问题的能力，以及计划和启动行动（称为执行功能）、注意力、记忆力、语言、动机、情绪和情感、生活质量和人格。

进行成像测试，例如计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)，以检查脑损伤的原因，例如肿瘤或中风。有时，可能需要根据怀疑的病因进行其他检查。例如，功能 MRI(fMRI) 可显示受检者进行特殊任务（如读书、写字、记忆、计算或肢体移动）时的大脑活动区。正电子发射断层造影术 （PET） 可显示脑部不同区域的活跃程度。但这些检查目前主要用于研究中心。