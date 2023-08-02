失认症是指不能使用一种或多种感觉来识别物体。
症状因脑部受损部位而异。
医生会要求患者通过视觉，触觉或其他感觉来识别常见物体，并通过身体检查、脑功能测试和成像测试来确定患者是否有失认症。
如果可能的话，病因会得到治疗，言语和职业治疗可能会有所帮助。
失认症相对罕见。通常只有一种感觉受累。
失认症的原因
失认症的症状
失认症的症状因脑损伤部位而异。
失认症可能涉及任何感觉：
听力（听觉失认）：人们不能根据声音识别物体。例如，他们听到电话响起时无法识别电话。这种失认症由颞叶损伤引起。
味觉（味觉失认）：人们不能辨别味道，即使他们能体验到。这种类型由颞叶损伤引起。
嗅觉（嗅觉失认症）：与味觉失认症一样，人们不能辨别气味，即使他们能体验到。嗅觉失认可能由颞叶前部的损伤引起。
触觉（躯体感觉失认）：例如，人们很难识别放在手中的熟悉物体（如钥匙或安全销）。但是，当他们看到这些物体时，可以立即认出并予以鉴别。这种失认症由顶叶损伤引起。
视力（视觉失认症）：患者无法识别常见物品（例如汤匙或铅笔），即使看到这些物品也无法识别它们，但在触摸它们时候可以识别出。视觉失认症由枕叶损伤引起。
通常只有一种感觉受到影响。
在某些类型的失认症中，只有一种感觉内的特定过程会受到影响。它们包括：
脸盲症： 人们无法识别熟悉的脸。
环境失认： 人们无法识别熟悉的地方。
失色症： 患者色盲。
病觉缺失症： 患者即使在一侧身体瘫痪时也坚持认为一切正常或忽略问题的存在。
同时性失认症：患者一次不能看到多个物体或部分物体。如果他们看着桌子上放着食物和各种餐具，他们可能会说只看到一个勺。
失认症的诊断
医师的评估
脑功能标准化测试
成像测试，如计算机断层扫描或核磁共振
医生可要求患者通过视觉、触觉或其他感觉，识别常见物品。医生也可通过体格检查，确定症状是否由其他障碍（如视觉或听觉障碍）引起。
有时可能需要进行某些标准化脑功能检查（称为神经心理学检查）。标准化意味着以相同的方式向所有人提供这些检查，每次都以相同的方式评分。然后将评分与背景相似的健康人评分进行比较。因此，这些检查可提供有关不同脑区功能的信息。医生会问人们一些问题，这些问题旨在评估智力、解决问题的能力，以及计划和启动行动（称为执行功能）、注意力、记忆力、语言、动机、情绪和情感、生活质量和人格。
进行成像测试，例如计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)，以检查脑损伤的原因，例如肿瘤或中风。有时，可能需要根据怀疑的病因进行其他检查。例如，功能 MRI(fMRI) 可显示受检者进行特殊任务（如读书、写字、记忆、计算或肢体移动）时的大脑活动区。正电子发射断层造影术 （PET） 可显示脑部不同区域的活跃程度。但这些检查目前主要用于研究中心。
失认症的治疗
病因治疗
言语和职业治疗
可能的话，失认症的病因会得到治疗。例如，如果脓肿是病因，治疗可能包括抗生素和手术引流脓肿。
失认症没有特定的治疗方法。
言语和职业治疗可以帮助失认症患者学会补偿他们的损伤。这些治疗师通过教会患者保持定向力、保持注意力、识别物体、计划执行任务的步骤、解决日常问题以及更有效地与他人互动的方式，帮助失认症患者提高他们的沟通技能。
失认症的预后
康复的程度受以下因素的影响：
损害的类型、大小和位置
损害的程度（例如，识别物体有多困难）
患者年龄
治疗的效果
如果损伤的原因可以逆转，大多数人在最初 3 个月内开始恢复，并且他们可能会在长达一年中继续改善在一定程度。