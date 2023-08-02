失语症是指表达或理解口语或书面语言的能力部分或全部丧失。它是由控制语言的脑区受损所致。

患者可能有阅读、书写、说话、理解或重复语言困难。

医生通常可通过询问患者问题确定病变。

有时需要进行影像学检查，例如计算机断层扫描(CT)或磁共振(MRI)。

语言治疗对许多失语症患者有效。

在右撇子和大约三分之二的左撇子中，语言功能由大脑的左半部(左大脑半球)控制。在另外三分之一的左撇子中，大部分语言功能由右半部分控制。因此，对大多数人来说，语言功能由脑部的以下区域控制：

部分左额叶，称作布洛卡区

部分左颞叶，称作韦尼克区

左顶叶下背部（靠近韦尼克区）

这些区域间的连接

这些区域的任何部位损伤至少会影响语言功能的某个方面。通常，书写和语言受到类似的影响。

失语症的原因 失语症通常由不会引起进行性损伤的疾病引起，例如： 卒中

颅脑损伤

脑部感染（脑炎） 在这种情况下，失语不会随着时间推移而继续恶化。 但如果失语症是由进行性疾病（如逐渐增大的脑肿瘤）引起，那么随着肿瘤的增大，失语症会逐渐加重。随着肿瘤变大，它可能会给脑部中控制语言功能的区域带来更大的压力，并进一步削弱表达或理解语言的能力。某些类型的痴呆症也会导致失语症，并逐渐恶化。 失语症患者有语言表达或理解困难。但困难性质和程度不同。这些多样性反映了语言功能本身的复杂性。

失语症的类型 失语症有两种主要类型： 韦尼克(感觉性)失语症： 如果韦尼克区损伤，则患者有口语和书面语理解困难。患者通常说话流畅，韵律自然，但语句字词混淆（有时被称为言语杂乱）。他们可能不知道自己在胡言乱语。大多数受影响的人也不识字。他们边说边写——流利但不可理解。

布洛卡(表达性）失语症： 布洛卡区损伤后，患者表现为口语理解较好，也知道应该如何回答，但存在表达障碍。患者言语缓慢、吃力，有时带有骂语，但他们说的话对他们来说具有意义。讲话的正常节奏和重点也会缺失。他们很难重复短语。大多数患者还无法书写。 脑特定区域受损 失语症也可能指 丧失文字理解能力（失读症）

丧失记起或说出物品名称的能力（命名障碍）：某些命名障碍患者完全记不住正确的词语。某些患者能记住，但说不出来。命名障碍患者往往说得很流利，但是使用毫无意义的短语，或者转弯抹角地说出他们的意思。大多数失语症患者有命名障碍。这种失语症称作命名性失语症。

丧失重复字词、词组或句子的能力（传导性失语症）：传导性失语症患者无法重复听到的话语。他们通常用词错误或不合理。他们能流利地说话，但不能说出物体的名称(命名障碍)。

丧失几乎所有理解、说话或书写语言能力（完全性失语症）：当左颞叶和额叶(包括布洛卡和韦尼克区)受损时，就会出现完全性失语症。患者可发出骂语，这是因为与情绪相关的脑右侧未损伤。 大多数失语症患者存在多种失语症，但某一种失语症通常较其他类型更严重。大多数患有表达性或感觉性失语症的患者在某种程度上都有这两种类型的失语症。但是失语症的类型重叠很多。因此，除了识别失语症的类型之外，医生倾向于描述患者的具体问题。

失语症的诊断 医师的评估

脑功能标准化测试

成像测试，如计算机断层扫描或核磁共振 通常，医生可通过与患者谈话和询问一些问题确定失语症。但他们需要确定明显的语言问题不是由听力或视力问题、或影响说话和书写的肌肉或神经问题（包括构音障碍）引起。构音障碍是一种由于损伤影响控制说话 - 即身体发音和说话能力 - 的神经和肌肉而发生的语言问题。失语症是一种语言障碍，表明有脑部问题，可影响理解、思考和找词。 医生评估患者说话的流畅程度、是否有说话困难，及患者是否有找词、命名或重复短语困难。另外，医生还检查患者对语言的理解能力，例如检查他们是否能理解并执行一个指令。要求患者书写和朗读。 表格 检查失语症患者 表格 脑功能的标准化测试(神经心理学测试)可以由神经心理学家或语言治疗师进行。神经心理测试提供脑不同区域功能的信息。这些测试可帮助医生诊断出仅引起轻微症状的失语症。这类检查还有助于医生计划治疗和确定恢复的可能性。 可通过影像学检查，如计算机断层扫描(CT)和磁共振(MRI)，确定引起失语症的脑损伤类型。有时，可能需要根据怀疑的病因进行其他检查。

失语症的治疗 病因治疗

言语治疗

使用通讯设备 治疗失语症的某些病因可能非常有效。例如，如果因肿瘤而导致脑肿胀，皮质类固醇可减轻肿胀和提高语言功能。由于其他原因(如中风)导致的失语症，在治疗病因时可能会恢复速度较慢或仅部分恢复。 语言治疗医师可以帮助那些在脑部损伤后出现失语症的人，这些失语症是由不会引起进展性损伤的疾病引起的。治疗通常在患者能够参与的时候开始。治疗开始得越早，效果就越好，但是即使开始得晚也有帮助。 如果失语症患者未恢复基本语言功能，他们可使用书本或沟通装置进行交流，例如带有图片、或常用单词、或日常活动符号的板子，或带有键盘和消息显示器的计算机设备。 家庭成员以及失语症的照料者会变得沮丧。失语症是一种身体障碍，患者无法控制，记住这一点可有帮助。