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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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构音障碍

作者：Juebin Huang, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
已审核/已修订 8月 2023
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构音障碍是指正常清晰发音能力的缺失。

  • 语音可能不平稳、断断续续、呼吸急促、不规则、不精确或单调，但是患者能够理解语言并正确使用它。

  • 实践者通过要求患者做一些简单的涉及嘴和舌头的任务，并重复单词和句子来评估肌肉力量和运动。

  • 语言治疗对某些构音障碍患者有效。

虽然构音障碍似乎是语言问题，但它确实是控制说话肌肉的问题(运动问题)。

构音障碍的原因

构音障碍可能由对以下部位的损害引起：

  • 控制肌肉运动的脑部位。

  • 小脑：小脑位于大脑和脑干之间，协调身体的运动。

  • 基底神经节：这些大量的神经细胞有助于协调和平滑运动(见图定位基底神经节)。

  • 脑干：脑干控制用于呼吸的肌肉和用于发声的肌肉。

  • 连接大脑外层(大脑皮层)和脑干的神经纤维：这些神经纤维传递控制和协调用于产生语音的肌肉所需的信息，包括嘴唇、舌头、腭和声带的肌肉。

  • 神经肌肉接头：神经肌肉接头是神经与肌肉的连接点。

这些结构可能会被退行性疾病（例如肌萎缩侧索硬化症帕金森病亨廷顿舞蹈病）、多发性硬化症头部受伤脑肿瘤中风或感染（例如莱姆病）所损伤。

构音障碍的症状

构音障碍患者发出的声音接近其语义并且顺序正确。然而，根据损伤部位不同，言语可能笨拙、不连贯、带呼吸声、不规则、不准确或无声调变化。

由于通常不影响理解和使用语言的能力，大多数构音障碍患者可正常阅读和书写。

引起构音障碍的疾病也会导致咀嚼和吞咽困难。

构音障碍的诊断

  • 医师的评估

  • 脑功能标准化测试

  • 影像学检查

为了诊断构音障碍，医生会询问患者症状并进行身体检查。语言治疗师经常帮助评估。医生也可以做以：

  • 让患者做一些简单的任务，例如吹灭蜡烛、咬下唇、伸出舌头：观察患者做这些任务有助于医生评估参与言语中肌肉的力量和运动。

  • 让患者重复单词和句子、唱歌、数数：观察发声的患者有助于实践者发现说话的问题，例如呼吸困难和说话不平稳。

脑功能的标准化测试（神经心理学测试）可以由神经心理学家或语言治疗师进行。这些测试也有助于实践者计划治疗和确定康复的可能性。

成像测试，例如计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI)，来帮助明确病因。也可评估吞咽功能，通常用 X 线检查，使用钡（钡餐）进行检查，偶尔使用内镜检查

有时可能需要根据怀疑的病因进行其他测试。这些测试可能包括血液和尿液测试、脊椎穿刺（腰穿）、脑电图 (EEG) 和脊髓电图学和神经传导研究

构音障碍的治疗

  • 言语治疗

  • 有时使用通信设备

语言治疗对某些构音障碍患者有效。语言治疗可能包括呼吸和肌肉训练、及词语或句子重复。

如果构音障碍严重，治疗医师可推荐使用字母或图板、或带键盘和信息显示屏的电脑装置。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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