构音障碍是指正常清晰发音能力的缺失。
语音可能不平稳、断断续续、呼吸急促、不规则、不精确或单调，但是患者能够理解语言并正确使用它。
实践者通过要求患者做一些简单的涉及嘴和舌头的任务，并重复单词和句子来评估肌肉力量和运动。
语言治疗对某些构音障碍患者有效。
虽然构音障碍似乎是语言问题，但它确实是控制说话肌肉的问题(运动问题)。
构音障碍的原因
构音障碍的症状
构音障碍患者发出的声音接近其语义并且顺序正确。然而，根据损伤部位不同，言语可能笨拙、不连贯、带呼吸声、不规则、不准确或无声调变化。
由于通常不影响理解和使用语言的能力，大多数构音障碍患者可正常阅读和书写。
引起构音障碍的疾病也会导致咀嚼和吞咽困难。
构音障碍的诊断
医师的评估
脑功能标准化测试
影像学检查
为了诊断构音障碍，医生会询问患者症状并进行身体检查。语言治疗师经常帮助评估。医生也可以做以：
让患者做一些简单的任务，例如吹灭蜡烛、咬下唇、伸出舌头：观察患者做这些任务有助于医生评估参与言语中肌肉的力量和运动。
让患者重复单词和句子、唱歌、数数：观察发声的患者有助于实践者发现说话的问题，例如呼吸困难和说话不平稳。
脑功能的标准化测试（神经心理学测试）可以由神经心理学家或语言治疗师进行。这些测试也有助于实践者计划治疗和确定康复的可能性。
成像测试，例如计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI)，来帮助明确病因。也可评估吞咽功能，通常用 X 线检查，使用钡（钡餐）进行检查，偶尔使用内镜检查。
有时可能需要根据怀疑的病因进行其他测试。这些测试可能包括血液和尿液测试、脊椎穿刺（腰穿）、脑电图 (EEG) 和脊髓电图学和神经传导研究。
构音障碍的治疗
言语治疗
有时使用通信设备
语言治疗对某些构音障碍患者有效。语言治疗可能包括呼吸和肌肉训练、及词语或句子重复。
如果构音障碍严重，治疗医师可推荐使用字母或图板、或带键盘和信息显示屏的电脑装置。