医师的评估

脑功能标准化测试

影像学检查

为了诊断构音障碍，医生会询问患者症状并进行身体检查。语言治疗师经常帮助评估。医生也可以做以：

让患者做一些简单的任务，例如吹灭蜡烛、咬下唇、伸出舌头：观察患者做这些任务有助于医生评估参与言语中肌肉的力量和运动。

让患者重复单词和句子、唱歌、数数：观察发声的患者有助于实践者发现说话的问题，例如呼吸困难和说话不平稳。

脑功能的标准化测试（神经心理学测试）可以由神经心理学家或语言治疗师进行。这些测试也有助于实践者计划治疗和确定康复的可能性。

成像测试，例如计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI)，来帮助明确病因。也可评估吞咽功能，通常用 X 线检查，使用钡（钡餐）进行检查，偶尔使用内镜检查。

有时可能需要根据怀疑的病因进行其他测试。这些测试可能包括血液和尿液测试、脊椎穿刺（腰穿）、脑电图 (EEG) 和脊髓电图学和神经传导研究。