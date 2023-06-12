通常，缺血性中风的症状会突然出现，通常在开始后几分钟最为严重，因为大多数缺血性中风会突然开始，迅速发展，并在几分钟到几小时内导致脑组织死亡。随后，大多数中风表现稳定，很少或不会造成进一步损伤。2-3天内持续稳定的中风称作完成型中风。血栓栓子导致的突然堵塞最可能引起这种中风。

在大约10%到15%的中风中，随着脑部组织死亡面积的稳步扩大，损伤继续发生，症状持续恶化达两天之久。此类中风称为进展性中风。在某些人中，症状影响一侧手臂，然后扩散到身体同一侧的其他部位。症状和损害的发展通常是分阶段进行的，被一些稳定的时期所打断。在稳定期，进展面积暂时停止扩大或有所改善。进展性中风多由狭窄动脉中的原位血栓形成造成。

血栓栓子引起的中风通常发生在白天，头痛可能是首发症状。由狭窄动脉中的血栓引起的中风通常发生在晚上，当患者醒来时首先被注意到。

中风的症状是多种多样的，其表现由动脉闭塞及发生脑缺血缺氧损害的位置决定（见按部位划分的脑功能紊乱）。

当颈内动脉分支（走行于颈部靠前的位置，给脑部供血）受累时常见以下症状：

单眼失明

双眼左侧或右侧视力丧失

一侧上肢或下肢或一侧躯体的感觉异常、肌无力或瘫痪

当椎基底动脉分支（走行于颈部靠后的位置，为脑部供血）受累时常见以下症状：

双眼复视或失明

身体一侧或两侧全身无力

还有其他的很多症状表现，如言语困难（讲话含糊）、意识障碍（意识模糊）、共济失调、及小便失禁等等，均有可能发生。

严重的中风可能导致昏睡或昏迷。即使是比较轻的中风也可能造成抑郁症或情绪调节障碍，例如：例如，患者可表现为不当地大笑或哭泣。

一些患者在中风开始时有癫痫发作。癫痫也可能发生在数月至数年以后。迟发性癫痫是由疤痕或受损脑组织中的血液沉积物引起。

少数病例可出现发烧，可能由中风或其他疾病所致。

如果中风症状（尤其是意识障碍）在开始的2～3天内恶化，原因通常是由于脑部积水过多（脑水肿）引起肿胀。在大中风中，脑肿胀通常在中风开始后约3天最厉害。随着脑水肿吸收，中风症状多数会在几天后逐渐减轻。然而，脑水肿特别危险，因为颅骨无法扩张。因此，即使中风直接损害的脑区域没有进一步扩大，但水肿导致的颅压增加可导致脑组织移位，进一步损害脑功能。如果颅压极高，脑组织可能被压迫侧移和下移，并穿过将脑分成不同隔室的硬性结构，由此产生的疾病被称为疝，可致命。