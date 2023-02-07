通常，正常压力脑积水的主要症状是全身不稳定和失去平衡。患者通常走得异常缓慢、不稳定、宽腿。一些患者的双足似乎粘在地面上。同时伴有尿失禁和易跌倒。

可能在疾病晚期才出现痴呆症。痴呆症的首要症状表现为计划困难、识别能力差、做事条理性差、抽象思维能力降低和注意力低下等。记忆力减退较晚才出现。