正常压力脑积水是由于脑组织周围的脑脊液增多，导致患者出现行走困难、尿失禁和痴呆症的一种疾病。
通常，正常压力脑积水的主要症状是全身不稳定和失去平衡，患者的双足似乎粘在地面上。
可能在疾病晚期才出现痴呆症。
医生通常进行磁共振成像检查脑周围的多余液体，并做脊椎穿刺或暂时引流至脊髓中以清除任何过多的液体。
在脑内放置一块塑料管（分流）以排出过多的液体可能显著减轻某些症状，但它对精神功能的益处可能较少。
通常，脑部周围防止脑损伤的脑脊液在脑室中不断产生，然后在颅内循环并被重吸收。当脑脊液不能被正常重吸收时，即发生正常压力脑积水。脑室内的脑脊液总量增加，把脑组织向外推出。
正常压力脑积水可分为以下几类：
正常压力脑积水的症状
通常，正常压力脑积水的主要症状是全身不稳定和失去平衡。患者通常走得异常缓慢、不稳定、宽腿。一些患者的双足似乎粘在地面上。同时伴有尿失禁和易跌倒。
可能在疾病晚期才出现痴呆症。痴呆症的首要症状表现为计划困难、识别能力差、做事条理性差、抽象思维能力降低和注意力低下等。记忆力减退较晚才出现。
正常压力脑积水的诊断
医师的评估
脑部成像，通常是磁共振成像
抽出脑脊液后症状减轻
当患者有三种典型症状时，医生可能会怀疑正常压力脑积水：
行走困难
小便失禁
痴呆
然而，正常压力脑积水的诊断不能仅仅基于症状，尤其是老年人。其他痴呆症也会引起类似的症状，在老年人中，许多情况会使行走困难或导致尿失禁。
痴呆症的诊断
医生诊断痴呆症的依据如下：
通过询问患者和其家庭成员或其他照料人员相关问题，了解症状
体检结果，包括神经检查
精神状态测试的结果
其他测试结果，例如计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)
精神状态测试，由简单的问题和任务组成，帮助医生确定患者是否患有痴呆症。
有时需要进行更详细的神经心理学测试。这项检查涵盖了情绪等所有主要的精神功能，通常需耗时1～3小时。这项测试有助于医生区分痴呆症和其他可能导致类似症状的疾病，例如与年龄相关的记忆障碍、轻度认知障碍和抑郁症。
来自上述来源的信息通常可以帮助医生排除谵妄作为症状的原因（参见表谵妄和痴呆症的比较）。这样做非常必要，因为谵妄不同于痴呆症，如果及时治疗，通常可以逆转。两者之间的区别包括以下几点：
痴呆症主要影响记忆力，而谵妄主要影响注意力。
痴呆症通常逐渐开始，没有明确的起点。谵妄会突然开始，常有明确的起点。
正常压力脑积水的诊断
脑部成像，通常是磁共振成像(MRI)，检查过多的脑脊液。发现脑部中过量液体和其他特征性变化支持正常压力脑积水的诊断，但不能证实这一点。
为了有助于诊断，医生会进行脊椎抽液(腰椎穿刺)或在脊髓内放置临时引流管以清除多余的脑脊液。如果这些操作能缓解症状，通常通过改善步态，则更可能为正常压力脑积水，并且治疗更可能会有效。
正常压力脑积水的治疗
脑室分流术
正常压力脑积水的治疗包括将一根塑料管(分流管)放入脑室，并在皮下运行，通常是腹部(脑室腹腔分流管)。然后将脑脊液从颅内排出。疗效可能在数小时后才明显。这种方法可显著提高步行能力和功能，并能减少失禁。但对精神功能改善较少，并仅对较少患者有效。因此，早期诊断很重要，只有这样才能在痴呆症形成之前进行治疗。
安全和支持措施
创造安全和可提供支持的环境会非常有帮助。
一般来说，环境应该是明亮、愉悦、安全、稳定的，并且有助于改善定向力。一些刺激，如收音机或电视机，会有帮助，但是应该避免过度刺激。
有组织的安排和日常流程可帮助痴呆症患者保持定向力，并使他们有安全感和稳定感。环境、日常流程或照护人员的任何改变，都应对患者做出清晰简单的解释。
每天执行规律的例行任务（例如洗澡、吃饭、睡觉），可以帮助痴呆症患者记忆。遵循一个规律的作息时间，可以帮助患者改善睡眠。
定期安排的活动可以通过将注意力集中在愉快或有用的任务上，帮助患者感到独立和需要。这些活动应该包括身体和精神活动。随着痴呆症的加重，活动应分成几个小部分或进行简化。
照护者的照护
照料痴呆症患者压力较大而且要求苛刻，护理人员可能会出现抑郁和精疲力竭，通常忽略了自己的身心健康。以下措施可帮助看护者（参见表照顾看护者）：
了解如何有效地满足痴呆症患者的需求以及对患者的要求： 照护者可以从护士、社会工作者、组织以及出版和在线材料中获得这些信息。
必要时寻求帮助： 照护者可以与社会工作者(包括当地社区医院的那些人)谈论适当的帮助来源，例如日托计划、家庭护士的探访、兼职或全职家务助理以及住宿助理。咨询和支持团体也能有所帮助。
自我照料： 照护者应记住照料自己，他们不应该放弃他们的朋友、爱好和活动。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
Dementia.org：提供有关痴呆症病因、症状、治疗和分期的信息。
健康指导：痴呆症视频系列：提供有关痴呆症的一般信息，以及有关痴呆症警示体征、治疗和研究以及护理痴呆症患者的建议。还提供类似主题的文章链接。
国家神经疾病和中风痴呆症研究所信息页面：提供有关正常压力脑积水患者的治疗和预后的信息以及临床试验的链接。