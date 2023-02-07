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谵妄和痴呆是精神(认知)功能障碍最常见的原因 - 不能正常获取、保留和使用知识。
尽管谵妄和痴呆症可能同时发生，但它们是完全不同的：
谵妄会突然开始，导致精神功能波动，通常是可逆的。
痴呆症逐渐发生，缓慢进展，常常不可逆转。
此外，这两种疾病对精神功能的影响也不同：
谵妄主要影响注意力。
痴呆症主要影响记忆。
谵妄和痴呆都可能发生在任何年龄，但因为与年龄相关的大脑变化，在老年人中更常见。
表格
谵妄和痴呆的比较
表格
谵妄和痴呆的比较
特征
谵妄
痴呆
起病
突然，有时有确定的始点
缓慢，无确定的始点
病因
通常为其他疾病引起，如感染、脱水、服药或停药
主要的早期症状
注意力下降
失忆，尤其对近事
夜间表现
几乎总是加重
经常加重
意识水平（知觉）
受损程度轻重不同，由意识过度亢奋到反应迟钝
正常至疾病晚期
环境定向力
表现不一
受损
语言受影响
言语缓慢，语言不连贯和不恰当
有时有困难找到正确的用词
记忆力
表现不一
失忆，尤其对近事
进展
导致精神功能变化——患者一时意识清醒，一时迟钝瞌睡
缓慢进展，逐渐加重直至全脑功能衰退
持续时间
数天至数周，有时更长
永久，长期
治疗需求
立即
需要但不急迫
疗效
通常症状缓解
延缓病情进展，但不能逆转疾病发展或治愈