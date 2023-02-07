谵妄和痴呆是精神(认知)功能障碍最常见的原因 - 不能正常获取、保留和使用知识。

尽管谵妄和痴呆症可能同时发生，但它们是完全不同的：

谵妄 会突然开始，导致精神功能波动，通常是可逆的。

痴呆症逐渐发生，缓慢进展，常常不可逆转。

此外，这两种疾病对精神功能的影响也不同：

谵妄 主要影响注意力。

痴呆症主要影响记忆。

谵妄和痴呆都可能发生在任何年龄，但因为与年龄相关的大脑变化，在老年人中更常见。