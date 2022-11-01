急性细菌性脑膜炎可发生于婴幼儿和儿童，特别是在儿童未能接种疫苗的地区。随着年龄的增长，急性细菌性脑膜炎的发生几率也会升高。

在新生儿和低龄婴幼儿中，细菌性脑膜炎的最常见致病菌为

B群链球菌，特别是 无乳链球菌

大肠埃希氏杆菌 及相关细菌（称作革兰氏阴性菌）

李斯特菌

如果脑膜炎在出生后最初48小时内出现，它通常是从母体获得。它可能在新生儿通过产道时，由母亲传播给新生儿。在这些情况中，脑膜炎通常是严重血流感染（脓毒症）的一部分。

在大龄婴幼儿、儿童和年轻成人中，最常见的致病菌为

脑膜炎奈瑟球菌 （也称为脑膜炎球菌)

肺炎链球菌（也称为肺炎双球菌）

脑膜炎奈瑟菌偶可导致迅速起病的重度感染，称作流行性脑脊髓膜炎，可在数小时内导致昏迷和死亡。当该细菌感染上呼吸道并进入血流后，通常会发生这种感染。流行性脑脊髓膜炎具有很高的传染性。它可在集体居住的人群中小规模暴发，比如军营和大学生宿舍内。随着年龄的增长，脑膜炎奈瑟菌的感染几率也会下降。

由B型流感嗜血杆菌导致的脑膜炎目前在美国和欧洲已经很少见，因为大多数儿童已接种预防该细菌的疫苗。不过，在疫苗尚未普及的地区，这些细菌仍是常见的致病菌，特别是在2月龄至6岁龄儿童中。

在中老年人中，最常见的致病菌为

肺炎链球菌

随着年龄的增长，人的免疫功能逐渐下降，从而增加由其他细菌导致的脑膜炎风险，例如单核细胞增多性李斯特菌、大肠埃希杆菌或其他革兰氏阴性菌。

在所有年龄段人群中，金黄色葡萄球菌偶尔会导致重度脑膜炎。