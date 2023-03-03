丛集性头痛的症状是什么？

丛集性头痛的症状是什么？

丛集性头痛会突然开始。症状出现在头部一侧，并且每次都是相同一侧。在发作时：

一只眼睛和与该眼睛同侧的头部周围会出现非常严重的疼痛

疼痛在几分钟内最强烈，通常持续半小时到一小时

疼痛可能会让您从睡梦中醒来，严重到让您忍不住来回走动

在出现疼痛的同一侧，还可能伴有鼻塞、流鼻涕和流眼泪

一天发作一次或多次，通常在白天或晚上的同一时间发生。它们通常定期发生1至3个月(称为集群期)。然后几个月或几年后，才会再次发作。

尽管症状严重且令人烦躁，但丛集性头痛并不危险，也不会造成脑损伤。