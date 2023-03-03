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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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丛集性头痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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什么是丛集性头痛？

丛集性头痛是一种特殊类型的头痛。这些头痛成簇发生，这意味着患者会有一段时间头痛，然后有一段时间没有头痛。

  • 与女性相比，丛集性头痛在男性中更常见

  • 一只眼睛后面或头部一侧出现严重疼痛

  • 在存在头痛的同一侧，会出现鼻塞，眼睛会流泪

  • 头痛通常持续不到一个小时，但一个月或更长时间内每天至少会复发一次

  • 可能会反复出现丛集性头痛

  • 治疗包括通过面罩吸氧和使用药物

  • 可能需要吃药来防止发作

什么会导致丛集性头痛？

医生尚不确定什么会导致丛集性头痛。然而，酒精会在集群期间引发头痛。

丛集性头痛的症状是什么？

丛集性头痛会突然开始。症状出现在头部一侧，并且每次都是相同一侧。在发作时：

  • 一只眼睛和与该眼睛同侧的头部周围会出现非常严重的疼痛

  • 疼痛在几分钟内最强烈，通常持续半小时到一小时

  • 疼痛可能会让您从睡梦中醒来，严重到让您忍不住来回走动

  • 在出现疼痛的同一侧，还可能伴有鼻塞、流鼻涕和流眼泪

一天发作一次或多次，通常在白天或晚上的同一时间发生。它们通常定期发生1至3个月(称为集群期)。然后几个月或几年后，才会再次发作。

尽管症状严重且令人烦躁，但丛集性头痛并不危险，也不会造成脑损伤。

医生如何判断是否患有丛集性头痛？

医生通过具体症状怀疑是否为丛集性头痛。为了确保头痛不是由其他原因引起，他们可能会进行：

医生如何治疗丛集性头痛？

为了治疗头痛，医生可能会让患者：

  • 通过面罩吸氧

  • 通过注射或鼻腔喷雾给药称为曲坦类的药物

曲坦类药物也被用来治疗偏头痛

为了避免头痛加剧，患者可能需要：

  • 服用皮质类固醇药丸

  • 接受神经阻滞治疗(将麻醉药物注射进后脑勺的神经）

  • 用于预防偏头痛的药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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