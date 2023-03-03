什么是丛集性头痛？
丛集性头痛是一种特殊类型的头痛。这些头痛成簇发生，这意味着患者会有一段时间头痛，然后有一段时间没有头痛。
与女性相比，丛集性头痛在男性中更常见
一只眼睛后面或头部一侧出现严重疼痛
在存在头痛的同一侧，会出现鼻塞，眼睛会流泪
头痛通常持续不到一个小时，但一个月或更长时间内每天至少会复发一次
可能会反复出现丛集性头痛
治疗包括通过面罩吸氧和使用药物
可能需要吃药来防止发作
什么会导致丛集性头痛？
医生尚不确定什么会导致丛集性头痛。然而，酒精会在集群期间引发头痛。
丛集性头痛的症状是什么？
丛集性头痛会突然开始。症状出现在头部一侧，并且每次都是相同一侧。在发作时：
一只眼睛和与该眼睛同侧的头部周围会出现非常严重的疼痛
疼痛在几分钟内最强烈，通常持续半小时到一小时
疼痛可能会让您从睡梦中醒来，严重到让您忍不住来回走动
在出现疼痛的同一侧，还可能伴有鼻塞、流鼻涕和流眼泪
一天发作一次或多次，通常在白天或晚上的同一时间发生。它们通常定期发生1至3个月(称为集群期)。然后几个月或几年后，才会再次发作。
尽管症状严重且令人烦躁，但丛集性头痛并不危险，也不会造成脑损伤。
医生如何判断是否患有丛集性头痛？
医生通过具体症状怀疑是否为丛集性头痛。为了确保头痛不是由其他原因引起，他们可能会进行：
医生如何治疗丛集性头痛？
为了治疗头痛，医生可能会让患者：
通过面罩吸氧
通过注射或鼻腔喷雾给药称为曲坦类的药物
曲坦类药物也被用来治疗偏头痛。
为了避免头痛加剧，患者可能需要：
服用皮质类固醇药丸
接受神经阻滞治疗(将麻醉药物注射进后脑勺的神经）
用于预防偏头痛的药物
锂