除了下背痛外，颈部疼痛也是就医的常见原因。常由脊柱疾病引起，包括脊柱的骨骼结构（脊椎）、肌肉及支持的韧带。有些疾病仅导致颈痛。其他疾病可能导致颈部和下背部痛。有时，下背部痛是由不涉及肌肉骨骼系统的疾病引起的，如脑膜炎。
颈部由于活动度比较大，所以容易发生劳损和过度牵拉伤，比如撞车引起的扭伤。此外，颈部担任着支撑头部的重要任务。姿势不佳可增加颈部的负担。颈部疼痛与背痛一样，是一种常见病，并随着年龄的增长而更为常见。对于位于颈部前方的疼痛，请参见咽喉痛。
颈部的脊柱部分称为颈椎。颈椎由七个背骨（椎骨）组成，这些骨骼由椎间盘分隔开，椎间盘由果冻样物质和软骨组成。颈椎容纳着脊髓。沿着脊髓的全长，脊神经从椎骨之间穿出，与全身神经相连。脊神经最靠近脊髓的部分称作脊神经根。颈部的肌肉和韧带支撑着脊柱。
颈痛通常与骨骼、肌肉、椎间盘或韧带的损伤有关，不过疼痛也可由神经或脊髓的损伤导致。脊柱损伤时，脊神经根可受到压迫，导致疼痛症状，有时也可导致手臂无力、麻木和麻刺感。脊髓受压可导致双上肢和双下肢发麻无力，有时也可导致膀胱失控（小便失禁）和肠道失控（大便失禁）。
颈痛的病因
大多数导致下背部疼痛的疾病也可导致颈痛，而且大多牵涉到脊柱和/或脊柱的支撑组织。
常见原因
颈部疼痛的常见原因包括
颈部肌肉痉挛是一种常见问题，可自行出现，也可在损伤（甚至是轻伤）后出现。
损伤可能发生在日常活动中（例如举重物、锻炼、以非预期的方式活动）或因跌倒或车祸而导致的创伤。通常通过影像学检查不会发现特异性受损结构，但医生认为某些肌肉和/或韧带已受到影响。
在颈椎病中，颈部椎体和椎间盘发生退行性病变，这通常由骨关节炎引起。它可导致从椎体间发出的神经受挤压。有时，椎管会变狭窄（颈椎管狭窄症），使得脊髓受到压迫。
颈椎管狭窄是指椎管内空间变窄的情况。在颈椎中，这会导致硬膜囊（覆盖脊髓的外层）受压，通常是脊髓和/或其神经根受压。常见的原因是骨关节炎、椎间盘退变和颈部软组织增厚的联合作用。
椎间盘突出可引起颈部疼痛。椎骨之间的椎间盘有软骨样外层（坚韧的纤维样组织）和柔软的果冻样内核。如果椎间盘反复受到上、下椎体的挤压，它的外层会发生撕裂（破裂）并导致疼痛。它的髓核可从裂口处膨出（突出）。膨出的椎间盘可挤压甚至破坏与其相邻的脊神经根。少数情况下，椎间盘可压迫脊髓。
纤维肌痛是常见的疼痛病因，有时包含颈痛。除颈部以外，该病还可导致颈部以外区域的肌肉和其他软组织出现慢性广泛性疼痛。
不常见原因
疼痛的评估
下面的信息可以帮助颈部疼痛患者决定是否需要医生的评估，并帮助他们了解在评估过程中会发生什么。在评估过程中，医生会首先排查严重的疾病。
警示体征
对于颈痛患者而言，有些体征需要引起注意。它们包括
四肢感觉缺失或肌力丧失---可能是神经受损的症状
发热
盗汗
头痛
嗜睡或意识模糊
胸部不适
突然流汗或呼吸困难
疼痛在用力后出现，或在用力过程中加重
何时就医
存在警示体征或吞咽困难或吞咽疼痛的患者应立即就医。
如果患者没有出现警示体征但疼痛严重（尤其是使用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药[NSAID]不能缓解时），则应在一两天内就医。
其他患者可等待几天，或者询问医生何时需要就医。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体检中的发现，通常提示颈痛的病因和可能需要进行的检查（参见表颈痛的一些病因和特征）。
体检应着重检查脊柱和神经系统（神经系统检查），寻找神经根或脊髓受压迫的体征。神经根受压迫的体征包括肌肉无力、反射异常（通过叩击肘和腕关节周围的肌腱来检查）、头部以外的身体部位感觉减退、排尿困难和小便或大便失禁。医生可能会让患者做一些特定的颈部动作。
结合疼痛的特征、患者的病史、体检的结果，医生或许能够判断出最有可能的病因：
肌力下降或感觉减退提示源自颈椎的脊髓或脊神经受损。
颈部前方或侧方的疼痛通常不是由脊髓疾病导致。
朝手臂放射的颈部疼痛通常是由颈椎间盘突出、颈椎管狭窄或颈椎病压迫脊神经根导致。
持续的、严重的、进行性加重的疼痛，在休息后不能缓解，尤其是影响夜间睡眠且伴随盗汗时，可能提示癌症或感染。
颈痛的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查
更常见但较不严重的病因
扭伤和劳损
疼痛
医生的检查
肌肉痉挛
持续性疼痛和僵硬，导致向一侧（有时是双侧）转头困难或疼痛
不存在神经系统功能异常症状（神经系统症状）
医生的检查
骨关节炎（不伴神经根受压迫）
疼痛
通常是手指、臀部和/或膝关节有关节炎的患者
医生的检查
有时可做颈部 X 光检查
颈椎病（伴脊神经根受压迫）
疼痛
有时伴随手臂的无力和/或麻木
颈部 MRI
颈部活动范围有限
有时出现脊髓压迫的症状（例如，手臂、手、腿或脚麻木或刺痛，无力，失去平衡）
医生的检查
有时进行颈部 MRI
有时行肌电图和神经传导检查
椎间盘突出（常伴随脊神经根受压迫）
与颈椎病相同，除颈部疼痛外，其他疼痛可能与手臂疼痛一样严重甚至更严重
颈部 MRI
身体多个部位疼痛和僵硬（不只是颈部）
疼痛部位有压痛
常常睡眠不良
在 20-50 岁女性中最常见
医生的检查
较少见但更严重的病因
颈动脉内膜撕裂
通常为持续性的头颈部或面部疼痛
通常存在神经系统症状，如平衡障碍或味觉丧失、意识模糊、同侧上下肢无力以及吞咽困难、言语障碍和/或视物困难
MRA（一种 MRI 检查，通过注射造影剂可以让医生看到颈部的动脉）
血管造影术
进行性加重的持续性疼痛（甚至夜间也存在），与体位或活动无关
有时伴随夜间盗汗或体重减轻
CT 或 MRI 检查
有时活组织检查
骨骼或邻近组织感染
进行性加重的持续性疼痛（甚至夜间也存在），与体位或活动无关
有时伴随夜间盗汗、发烧和/或体重减轻
磁共振成像(MRI)
通常对感染组织进行取样培养
严重的头痛。
颈痛在头部前倾时加重，左右旋转时不加重
常伴随发烧、嗜睡和/或意识模糊
脊椎穿刺（腰穿）和脑脊液检查
突然冒汗和有时反复出汗、呼吸困难和/或胸部不适
通常有心脏病的风险因素
通常还有胸部疼痛
做心电图，血液检查测量血中的心肌标志物，以检查是否有心脏损伤，和/或做影像学检查，如心导管术或心脏负荷测试
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；MRA = 磁共振血管造影；MRI = 磁共振成像。
检查
通常不需要做检查，因为大多数颈痛是由肌肉扭伤和劳损导致，医生一般根据体检结果即可确诊。如果医生怀疑某些其他疾病，通常会进行检查（参见表颈痛的一些病因和特征）。
如果患者存在神经系统功能异常症状（神经系统症状），如无力或麻木，通常要做磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）。MRI 与 CT 相比能够更清晰地显示软组织（包括椎间盘和神经）。CT 与 X 光平扫相比能够提供更好的骨骼影像。但是，X 光平扫通常可以检查出骨骼的常见异常（如关节炎），所以如果医生怀疑此类异常，一般先做 X 光。
偶尔，医生也会做肌电图和神经传导试验，以评估神经根受压迫情况，或明确无力或刺痛和麻木的另一种解释。
颈痛的治疗
应对具体疾病进行治疗。
颈部疼痛的一般措施
措施包括
服用止痛药物
对疼痛区域进行热敷或冷敷
改变活动方式
轻度运动（如耐受）
多数情况下，颈痛是由扭伤、肌肉痉挛或其他肌肉骨骼损伤导致，这类颈痛仅需使用非处方类镇痛药，如对乙酰氨基酚或 NSAID 类药物进行镇痛已完全足够。症状通常会完全消退。如果炎症与疼痛相关性不大（由扭伤、痉挛或其他损伤导致），建议使用对乙酰氨基酚，它比 NSAID 更安全。冰敷或热敷也有帮助（见疼痛和炎症的治疗）。
如果需要更强效的疼痛缓解，医生可能会开具阿片类镇痛药，但如果开具处方，应仅短时间使用阿片类药物，因为长期使用阿片类镇痛药实际上可增加对疼痛的敏感性，并引起副作用，如嗜睡、意识模糊和便秘，并且有发生用药紊乱的风险。有时使用肌松药，如卡立普多、环苯扎林、地西泮、美他沙酮及美索巴莫，但它们的作用仍然存在争议。老年人应慎用这些药物，因为老年人更容易出现此类药物副作用。
避免进行可加重症状的活动（比如久坐，特别是长时间坐着用电脑、手机或其他电子设备）可能有帮助。在站立、坐卧或从事任何活动时保持良好的体姿并符合人体力学要求，这非常重要。患者应学习正确的站立和坐卧方式，防止颈部扭伤。侧卧位睡觉的患者应用枕头支撑头颈，使头颈保持正中位（既不朝向床面，也不朝向天花板）。仰卧位睡觉的患者应使用枕头支撑住头颈，但不要抬高头颈。患者应避免俯卧位睡觉。患者还可以戴颈托（颈套）保持颈部伸直并帮助缓解疼痛。医生或物理治疗师可能建议患者进行伸展和力量锻炼，包括针对上背部的力量锻炼。
减轻颈部疼痛的其他措施
疼痛扩散到一只手臂并出现神经损伤的症状（例如手臂和腿无力）的患者，可能需要更深入的治疗。牵引治疗会有所帮助。皮质类固醇可口服，有时也可硬膜外注射，用于减轻症状，但皮质类固醇注射有争议，因为它们可能不会带来长期改善，并可能产生副作用。
对于痉挛性斜颈，物理治疗或按摩有时可暂时性阻止肌肉痉挛。药物（包括抗惊厥药卡马西平和一些镇静剂，如氯硝西泮，可通过口服给药）通常可以缓解疼痛。药物仅能控制 1/3 患者的肌肉痉挛。如果疼痛严重，且姿势扭曲，肉毒素（一种让肌肉瘫痪的生物毒性药物）可注入受累及的肌肉。
颈痛的手术治疗
颈椎椎间盘突出导致压迫脊髓或脊神经并有严重无力或疼痛症状的患者可能需要手术。手术切除椎间盘（椎间盘切除术）和手术将椎骨融合在一起（称为颈椎或脊柱融合）是最常见的治疗方法。但是，对于接受非手术或手术治疗的患者，治疗成功率大致相同。其他疾病引起的颈部疼痛的手术有效性取决于病因。
关键点
多数颈痛是由扭伤和肌肉痉挛导致，通常可完全消退。
多数导致下背部痛的疾病也可导致颈痛。
出现警示体征如麻木或肢体无力的患者应立即就医。
多数颈痛可通过服用非处方镇痛药和改变活动方式来缓解。