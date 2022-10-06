颈部疼痛的常见原因包括

肌肉痉挛

肌肉和韧带损伤

关节炎（通常是骨关节炎）

颈椎病

颈椎管狭窄

椎间盘破裂或突出

纤维肌痛

颈部肌肉痉挛是一种常见问题，可自行出现，也可在损伤（甚至是轻伤）后出现。

损伤可能发生在日常活动中（例如举重物、锻炼、以非预期的方式活动）或因跌倒或车祸而导致的创伤。通常通过影像学检查不会发现特异性受损结构，但医生认为某些肌肉和/或韧带已受到影响。

在颈椎病中，颈部椎体和椎间盘发生退行性病变，这通常由骨关节炎引起。它可导致从椎体间发出的神经受挤压。有时，椎管会变狭窄（颈椎管狭窄症），使得脊髓受到压迫。

颈椎管狭窄是指椎管内空间变窄的情况。在颈椎中，这会导致硬膜囊（覆盖脊髓的外层）受压，通常是脊髓和/或其神经根受压。常见的原因是骨关节炎、椎间盘退变和颈部软组织增厚的联合作用。

椎间盘突出可引起颈部疼痛。椎骨之间的椎间盘有软骨样外层（坚韧的纤维样组织）和柔软的果冻样内核。如果椎间盘反复受到上、下椎体的挤压，它的外层会发生撕裂（破裂）并导致疼痛。它的髓核可从裂口处膨出（突出）。膨出的椎间盘可挤压甚至破坏与其相邻的脊神经根。少数情况下，椎间盘可压迫脊髓。

纤维肌痛是常见的疼痛病因，有时包含颈痛。除颈部以外，该病还可导致颈部以外区域的肌肉和其他软组织出现慢性广泛性疼痛。