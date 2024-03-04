Charcot-Marie-Tooth病

Charcot-Marie-Tooth 病是一种遗传性神经病，下肢肌肉可无力并萎缩。

Charcot-Marie-Tooth病影响控制肌肉运动的神经和将感觉信息传递到脑部的神经。

肌无力开始于小腿，并逐渐向上移到四肢。患者会失去感知振动、疼痛和温度的能力。

肌电图和神经传导检查用于确认诊断。

任何治疗都不能阻止疾病的发展，但是使用吊带以及物理和职业治疗可能会帮助患者改善功能。

（另请参阅周围神经系统概述）

Charcot-Marie-Tooth病是最常见的遗传性神经病，发病率为2500分之一。它可能始于童年或晚年。

Charcot-Marie-Tooth病是一种感觉和运动神经病。影响运动神经（控制肌肉运动）和感觉神经（将感觉信息传到脑部）。

Charcot-Marie-Tooth病有多种类型。但通常情况下，这种疾病根据其造成的损害类型进行分类，如下所示：

绝缘的神经纤维

大多数类型 Charcot-Marie-Tooth 病通常是常染色体（非性别相关）显性遗传。意味着只要从父母一方获得基因即可发病。然而，某些形式可以隐性遗传（需要两个基因，一个来自每个亲代）或性别（X）相关。在性别相关遗传中，基因位于 X染色体上。该染色体决定一个人是男性还是女性。男性有一条X染色体（来自母亲）和一条 有染色体（来自父亲）。女性有两条X染色体（一条来自母亲，一条来自父亲）。如果男性遗传了一条X染色体的异常基因，则会出现该疾病。如果女性遗传一条异常X染色体，她不太可能患上该病，因为她还遗传了一条正常的X染色体。

Dejerine Sottas病 （肥大性间质性神经病）是一种罕见的遗传性感觉运动神经病。可导致类似于Charcot-Marie-Tooth病的症状。但肌无力进展更快。感觉和反射也会缺失。它起病于童年。它可以作为常染色体(非性别关联)显性或隐性遗传。也就是说，对于显性遗传，疾病的发展只需要来自任一亲本的一个基因，对于隐性遗传，需要来自每一亲本的两个基因。

Charcot-Marie-Tooth 病的症状 Charcot-Marie-Tooth病的症状因类型而异。 对于任一类型来说，症状可能始于童年中期或青春期。肌无力起病于小腿。它导致不能弯曲脚踝来抬起脚的前部(脚下垂)，并削弱小腿肌肉(鹳腿畸形)。后期，手部肌肉也开始萎缩。手和脚变得无法感知位置、振动、疼痛和温度，这种感觉的丧失逐渐向上移动到四肢。 在病情较轻的类型中，高足弓和锤脚趾可能是唯一的症状。在一种类型中，男性有严重的症状，而女性有轻微的症状或可能不受影响。 疾病发展缓慢，不会影响预期寿命。

Charcot-Marie-Tooth 病的诊断 医师的评估

肌电图和神经传导检查 询问以下问题有助于医生诊断Charcot-Marie-Tooth 病： 身体的哪些部位肌无力

疾病何时开始

家庭成员是否有类似的症状 同时还应检查患者是否有足畸形（高足弓和锤状趾）。这类信息有助于识别不同类型的Charcot-Marie-Tooth病，并将其与其他导致神经病的病因相鉴别。 肌电图和神经传导检查用于确认诊断。 有时可能需要进行基因检测和Charcot-Marie-Tooth病咨询。