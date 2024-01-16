脑神经将脑和脑干与眼睛、耳朵、鼻子和喉咙以及头部、颈部和躯干各部分直接相连。有 12 对脑神经（见脑神经概述）。脑神经传递感觉信息，包括触觉、视觉、味觉、嗅觉和听觉。

脊神经连接脊髓和身体其他部位。脊神经是脑与躯干交换信息的主要通路。有 31 对脊神经，沿脊髓间隔分布（见脊髓疾病概述）。大多数脊神经和某些脑神经参与了周围神经系统的躯体神经部分和自主神经部分。

脊神经通过脊椎间的间隙从脊髓发出。每条脊神经由 2 个短分支（神经根）构成，一个在脊髓前面，一个在脊髓后面。

运动神经根（前神经根）： 运动根从脊髓前部发出。运动神经纤维将脑和脊髓的指令传递到躯体其他部位，特别是骨骼肌。

感觉神经根（后神经根）： 感觉根从脊髓的后方进入。感觉神经纤维将身体其他部位的感觉信息（身体姿势、光感、触觉、痛觉、温度觉）传递到脑部。每一条感觉神经根的感觉神经纤维都能传递身体某个特定部位（称为皮节）的信息。

运动及感觉神经根离开脊髓后，相应部位的运动及感觉神经根汇合形成一根脊神经。

某些脊神经形成相互交织的网状结构，称为神经丛。在神经丛中，来自不同脊神经的神经纤维经过分类再组合，以使通往或来自身体某一特定部位区域的所有纤维重新形成一条神经（见图神经连接盒：神经丛）。

有如下 2 个主要神经丛：