遗传性周围神经病累及周围神经，症状隐匿出现并逐渐加重。

（另请参阅周围神经系统概述）

遗传性神经病可能仅影响

运动神经（运动神经病）

感觉和自主神经（感觉神经病）

感觉和运动神经（感觉运动神经病）

运动神经控制肌肉运动，感觉神经传导感觉信息（如疼痛、温度和震动等）至脑部。自主神经支配不自主的身体过程。

某些遗传性神经病相对常见，但常未能被识别。

现已识别出导致许多遗传性神经病和其他遗传性疾病的基因。例如以下示例：

当感觉神经受到影响时，感觉疼痛和温度变化的能力可能比感觉振动和位置(知道手臂和腿在哪里)的能力受损更严重。手足受累最严重。由于患者感觉不到疼痛，可能不知道足部受伤。这种损伤增加了感染的风险，包括骨感染，以及关节损伤的风险(称为神经源性关节病，或 Charcot 关节病)。如果感觉振动和位置的能力受到影响，便会在平衡和行走方面出现问题。

当运动神经受到影响时，肌肉会感觉无力，变衰弱(萎缩)，并可能完全瘫痪。

当自主神经受到影响时，身体过程不能正常工作。例如，站立时，血压可能会降低(称为直立性低血压)，感觉头晕。男性可有启动和维持勃起困难（勃起功能障碍）。患者可能会不由自主地排尿(尿失禁)或排尿困难(尿潴留)。有些患者会严重便秘。