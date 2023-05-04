已审核/已修订 5月 2023 | 修改的 6月 2023

多数神经纤维，无论其在脑内或是在脑外，都由髓磷脂构成的多层脂肪（脂蛋白）组织所包裹。它们形成了髓鞘。就像电线周围的绝缘一样，髓鞘使神经信号(电脉冲)能够快速准确地沿着神经纤维传导。髓鞘受损时，神经纤维便不能正常传导电冲动。有时，神经纤维自身也会受到损害。

如果受损的髓鞘能修复或再生，受损的神经功能便能恢复。然而，如果髓鞘受损严重，被其包裹的神经纤维也可严重受损。中枢神经系统(脑部和脊髓)中的神经纤维不能完全再生。因此，这些神经细胞会永久损坏。

绝缘的神经纤维

有些脱髓鞘疾病主要影响中枢神经系统。有些疾病，例如慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病，主要影响身体其他部位的神经。

你知道吗……