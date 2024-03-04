脊髓性肌肉萎缩症(SMA)

前 4 种类型脊髓性肌肉萎缩症的症状首发于婴儿和儿童期。

0型性肌肉萎缩症 最严重，在出生前开始影响胎儿。胎儿在妊娠晚期的活动不如预期。一旦出生，婴儿就出现严重无力和肌张力缺乏。反射消失，关节活动受限。双侧面部麻痹。还存在心脏出生缺陷。控制呼吸的肌肉非常无力。婴儿通常在头几个月内死亡，因为他们不能充分呼吸，导致呼吸衰竭。

在I型脊髓性肌肉萎缩症（婴儿期脊髓性肌肉萎缩症或韦德尼希-霍夫曼病）中，在出生时或出生数天内出现明显肌无力。至6月龄时症状相当明显。肌张力和反射减弱的患儿存在吸吮、吞咽及呼吸困难。95%患者在1岁半前死亡，所有患者在4岁前死亡，最常见死亡原因为呼吸衰竭。

在II型脊髓性肌肉萎缩症（中间型Dubowitz病）中，通常在3-15个月时出现肌无力。不到四分之一儿童会坐。无儿童会爬或行走。反射缺失。肌无力，吞咽困难。多数患者在2～3岁时需要轮椅才能活动。这种疾病通常在早年致命，通常由呼吸系统疾病导致。但部分儿童幸存，并伴有非进展性永久性肌无力。这类儿童通常有严重的脊柱弯曲（脊柱侧弯）。

在III型脊肌萎缩症（幼年型或Wohlfart-Kugelberg-Welander病）中，在15个月到19岁起病，进展缓慢。因此，该病患者的寿命通常较I型或Ⅱ型脊髓性肌肉萎缩症患者更长。有时可有正常寿命。肌无力和萎缩始于臀部和大腿，接下来蔓延到上肢、足部和手部。患者的寿命取决于呼吸问题是否发展。

IV型脊髓性肌萎缩症在成年期首次发病，通常在30至60岁之间。主要是臀部、大腿和肩部肌肉逐渐无力并萎缩。