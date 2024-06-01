睡眠是生存和健康所必需的，但人们仍未完全了解为什么需要睡眠及其对人的确切作用。睡眠的好处之一是它对人们白天正常工作能力的恢复作用。

每个人对睡眠的需求千差万别，通常是每天6至10小时。大部分人在夜间睡眠，但是也有许多人为了适应工作时间表而必须在白天睡眠——此情形通常导致睡眠障碍。

你知道吗……

人们睡多长时间以及醒来后感觉休息如何会受到许多因素的影响，包括以下因素：

兴奋或情绪困扰的程度

年龄

饮食

药物的应用

例如，一些药物使人昏昏欲睡，而另一些药物则使得睡眠困难。一些食物成分或添加剂，如咖啡因、辛辣物、谷氨酸单钠（味精，MSG）可以影响睡眠。老年人入睡较早，醒来也早，他们对睡眠模式改变的适应能力也较差。

打鼾可能会干扰睡眠 - 打鼾者本人或打鼾者的床伴侣。

睡眠周期 所有的睡眠并非一样。睡眠类型主要有 2 种： 快速动眼（REM）睡眠

非快速动眼 (NREM) 睡眠，分为 3 期 正常情况下，人们会先经历 NREM 的 3 期（N1 至 N3 期），之后通常会进入短暂的 REM 睡眠，每 90 到 120 分钟交替一次或每夜交替几次。在整个夜间，人们短暂觉醒（称作W期），但通常不知道是觉醒的。 NREM睡眠： 成人总的睡眠时间中有75%～80% NREM睡眠。睡眠从第一期开始（睡眠最浅，可容易地唤醒入睡者）向第三期（睡眠最深，需要努力唤醒入睡者）发展。在第三期，血压、心率以及呼吸频率处于最低状态。人们认为第三阶段是高质量的睡眠。

快动眼睡眠： 脑电活动通常最高，有些类似于清醒时的脑电活动。眼球迅速运动，某些肌肉瘫痪，因此无法进行自主运动。但某些肌肉可能不自主地抽动。呼吸频率和深度增加。 大部分生动的梦境都发生在快动眼睡眠阶段。而大部分呓语、夜惊及梦游都发生在NREM的第三期。 睡眠周期各个阶段

睡眠障碍 在美国，几乎一半的人报告睡眠问题。（另见儿童中的睡眠问题。） 睡眠障碍是指影响睡眠能力的疾病，如入睡困难、睡眠不安、或在睡眠中出现夜惊或梦游等异常行为。多种因素影响睡眠，如睡眠时间不规律、入睡前的活动、压力、饮食、疾病和药物等。 睡眠障碍最常见的症状是 失眠

白天过度嗜睡 失眠可能是一种疾病，也可能是其他疾病的一种症状。白天过度睡眠不是一种疾病，而是各种睡眠相关疾病的一种症状。 失眠患者入睡困难、睡眠不安，通常醒来后无精打采。他们可能早醒。缺乏睡眠的人们常常日间思睡、有疲劳感、烦躁、工作效率低。 在白天过度睡眠的患者往往在正常的觉醒时间入睡。有时，睡眠障碍会使患者在白天入睡。 某些睡眠障碍患者在睡眠期间出现不自主的肢体运动或其他异常行为（如梦魇、夜惊或梦游）。睡眠中不寻常的运动和行为被称为异态睡眠。 其他症状可能包括记忆、协调及情感问题。患者可能在学校或工作中表现不佳。交通事故或发生心脏疾病的风险增加。 睡眠日志能详细反映睡眠的相关问题，通常用于睡眠的诊断，有时尚需要睡眠实验室的其他检查。此检查包括多导睡眠图。