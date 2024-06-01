睡眠是生存和健康所必需的，但人们仍未完全了解为什么需要睡眠及其对人的确切作用。睡眠的好处之一是它对人们白天正常工作能力的恢复作用。
每个人对睡眠的需求千差万别，通常是每天6至10小时。大部分人在夜间睡眠，但是也有许多人为了适应工作时间表而必须在白天睡眠——此情形通常导致睡眠障碍。
你知道吗……
人们睡多长时间以及醒来后感觉休息如何会受到许多因素的影响，包括以下因素：
兴奋或情绪困扰的程度
年龄
饮食
药物的应用
例如，一些药物使人昏昏欲睡，而另一些药物则使得睡眠困难。一些食物成分或添加剂，如咖啡因、辛辣物、谷氨酸单钠（味精，MSG）可以影响睡眠。老年人入睡较早，醒来也早，他们对睡眠模式改变的适应能力也较差。
打鼾可能会干扰睡眠 - 打鼾者本人或打鼾者的床伴侣。
睡眠周期
所有的睡眠并非一样。睡眠类型主要有 2 种：
快速动眼（REM）睡眠
非快速动眼 (NREM) 睡眠，分为 3 期
正常情况下，人们会先经历 NREM 的 3 期（N1 至 N3 期），之后通常会进入短暂的 REM 睡眠，每 90 到 120 分钟交替一次或每夜交替几次。在整个夜间，人们短暂觉醒（称作W期），但通常不知道是觉醒的。
NREM睡眠： 成人总的睡眠时间中有75%～80% NREM睡眠。睡眠从第一期开始（睡眠最浅，可容易地唤醒入睡者）向第三期（睡眠最深，需要努力唤醒入睡者）发展。在第三期，血压、心率以及呼吸频率处于最低状态。人们认为第三阶段是高质量的睡眠。
快动眼睡眠： 脑电活动通常最高，有些类似于清醒时的脑电活动。眼球迅速运动，某些肌肉瘫痪，因此无法进行自主运动。但某些肌肉可能不自主地抽动。呼吸频率和深度增加。
大部分生动的梦境都发生在快动眼睡眠阶段。而大部分呓语、夜惊及梦游都发生在NREM的第三期。
睡眠周期各个阶段
在夜间，不同的睡眠阶段通常每 90 到 120 分钟交替一次：3 个非快速动眼睡眠期 (N) 及 1 个快速动眼睡眠 (REM) 期。
N1期（浅）睡眠时间相对较短。N2期睡眠时间最长。深睡眠（N3期）大多发生在头半夜。夜间越往后，REM睡眠时间也长。在整个夜间会发生短暂觉醒（称作W期），但睡眠者通常大多都不知道。
睡眠障碍
在美国，几乎一半的人报告睡眠问题。（另见儿童中的睡眠问题。）
睡眠障碍是指影响睡眠能力的疾病，如入睡困难、睡眠不安、或在睡眠中出现夜惊或梦游等异常行为。多种因素影响睡眠，如睡眠时间不规律、入睡前的活动、压力、饮食、疾病和药物等。
睡眠障碍最常见的症状是
失眠可能是一种疾病，也可能是其他疾病的一种症状。白天过度睡眠不是一种疾病，而是各种睡眠相关疾病的一种症状。
失眠患者入睡困难、睡眠不安，通常醒来后无精打采。他们可能早醒。缺乏睡眠的人们常常日间思睡、有疲劳感、烦躁、工作效率低。
在白天过度睡眠的患者往往在正常的觉醒时间入睡。有时，睡眠障碍会使患者在白天入睡。
某些睡眠障碍患者在睡眠期间出现不自主的肢体运动或其他异常行为（如梦魇、夜惊或梦游）。睡眠中不寻常的运动和行为被称为异态睡眠。
其他症状可能包括记忆、协调及情感问题。患者可能在学校或工作中表现不佳。交通事故或发生心脏疾病的风险增加。
睡眠日志能详细反映睡眠的相关问题，通常用于睡眠的诊断，有时尚需要睡眠实验室的其他检查。此检查包括多导睡眠图。
老年人须知：睡眠
接近半数的老年人主诉睡眠障碍。随着年龄的增长，总睡眠时间和深度睡眠趋于减少，睡眠更容易中断。
尽管睡眠差的原因可能与年轻人相同，但与年龄相关的变化也可能导致睡眠不佳。
年龄相关的变化
随着年龄的增长，老年人活动量减少，导致入睡困难。
如果老年人不得不搬进亲戚家或养老院，他们可能无法控制温度和噪音水平。这会导致不适，从而让入睡更加困难。
老年人可能出门更少，在户外的时间也更少，减少了接触阳光的时间。如果眼睛没有接触足够的阳光，身体的内部(生物)时钟可能会与地球的日夜周期不同步。然后，可能在应该睡觉的时候(晚上)会有睡眠困难。
此外，随着年龄的增长，人体产生的褪黑激素和生长激素也会减少。这种变化会影响睡眠，因为这两种激素都会促进深度睡眠。
老年人比年轻人和儿童更容易入睡和早起。与年轻人相比，老年人处于深度睡眠（这有助于身体从白天的活动中恢复）中的时间也更少。入睡后，更易被唤醒。尽管他们躺在床上的时间长，但醒来后仍然无精打采。通常，这些变化本身并不表明老年人有睡眠障碍，但如果这些变化使老年人在白天难以正常活动，则可能表明有睡眠障碍。
老年人往往对睡眠习惯的改变难以适应。例如，他们可能更易出现时差性及倒班性睡眠障碍。
老年人的疾病
老年人用药
老年人更有可能使用影响睡眠的药物。心衰患者常常服用利尿剂，导致夜尿增多，影响睡眠。其他药物也能使患者在白天嗜睡或刺激他们。另外，还可能使夜间入睡更困难。
有助于睡眠的药物（催眠药），无论是医生开具的还是非处方药 (OTC)，即使是小剂量，也可能有副作用。这些副作用更可能发生在老年人身上，并导致更多问题。它们可能包括白天困倦、动作笨拙、紧张、躁动、排尿困难和意识模糊。这些药物还会增加夜间跌倒的风险。
老年人和午睡
老年人往往需要午睡，这是因为他们在夜间睡眠不良。白天午睡可帮助补偿夜间睡眠不足，但也会使夜间入睡更困难。老年人更容易出现午睡，因为衰老的身体难以按需调节血压。例如，大餐后血压降低，身体需要泵取相对更多的血液到头部。衰老的身体进行这一调节的能力降低。因此，老年人更倾向于躺下，有时导致午睡。
改善老年人睡眠的措施
总之，老年人所需的睡眠时间与他们年轻时一样多，并且不应因为衰老而接受睡眠不足。他们可通过采取措施来改善睡眠，例如：
保持活动，但晚上避免锻炼和兴奋。
参加户外活动。
避免可能干扰睡眠的食物和饮料（例如含有咖啡因或酒精的饮料），或者仅在白天较早时段饮用含咖啡因的饮料。
确保卧室环境有助于睡眠（即凉爽、黑暗）。
上床睡觉，更重要的是，定期醒来。