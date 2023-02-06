脊髓自主反射障碍是自主神经系统对患者脊髓损伤的过度反应，会导致危及生命的血压升高（高血压）。

在 20% 至 70% 曾有脊髓损伤的患者中，1 个月至 1 年后会发生自主反射障碍。

自主神经系统是神经系统的一部分，可调节以下身体过程：如血压、排尿、排便、消化、勃起、呼吸、视力、出汗和流涎。当脊髓损伤时，自主神经系统的某些神经可能对损伤或一些其他问题产生过度反应，从而导致血管狭窄和血压升高。正常情况下，其他自主神经会向脊髓发出信号，以使血管变宽，从而让血管容纳更多血液，进而降低血压。然而，当脊髓损伤时，神经信号不能总是沿着脊髓向下传导以扩张血管，因此血压可能仍然很高。

自主反射障碍可能由以下因素触发

尿路疾病，如膀胱扩张或尿路感染

肠扩张

褥疮

骨折

某些手术程序

性交（有时）

当患者无法排空膀胱（尿潴留）或用于引流尿液的软管（尿管）阻塞时，膀胱可能会扩张。当患者便秘或肠道阻塞时，肠道可能会扩张。

自主反射障碍的症状 自主反射障碍的症状各不相同。这些症状通常突然出现并间歇性发生。 患有这种疾病的人可能会出现头痛。可能感到恶心和呕吐。他们可能会大量出汗并有潮红。皮肤可能干燥苍白。其他症状包括视力问题、鼻塞、焦虑感和悲观失望。 高血压可能会进一步突然加剧（称为高血压急症）。高血压急症危及生命。高血压急症患者可能出现重度搏动性头痛、视力模糊、意识模糊、胸痛、呼吸短促和癫痫发作。

自主反射障碍的诊断 医师的评估 当患者存在上背部脊髓损伤且血压非常高时，尤其是当患者还有膀胱或肠道扩张时，医生会怀疑自主反射障碍。 他们还会检查自主反射障碍的可能触发因素，如膀胱扩张。