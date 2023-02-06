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马尾综合征发生于从脊髓底部延伸的神经束受压或受损时。
马尾综合征最常见的原因是椎间盘突出。
马尾综合征可引起下背部剧烈疼痛、泌尿问题（如尿失禁），以及臀部、生殖器区域、膀胱和直肠感觉丧失。
医生会立即评估有马尾综合征症状的患者，并进行磁共振成像或计算机断层扫描，以确定诊断。
通常需要手术缓解马尾的压力，使用止痛药和皮质类固醇缓解疼痛。
马尾是指一束神经纤维，它起自脊髓末端，穿过下脊椎（椎骨）以及骶椎（脊柱底部的骨骼）。马尾意思是拉丁语中马的尾巴，因为它外观上较为相近。由马尾受压迫或损伤引起的症状称为马尾综合征。
马尾综合征
马尾是指一束神经纤维，它起自脊髓末端，穿过下脊椎（椎骨）以及骶椎（脊柱底部的骨骼）。马尾意思是拉丁语中马的尾巴，因为它外观上较为相近。
马尾可能会被破裂或突出的椎间盘、肿瘤或脓肿压迫。它也可能被损伤或者炎症导致的水肿（如强直性脊柱炎的情况）损害。因此而导致的症状称为马尾综合征。
马尾综合征的病因
马尾综合征的症状
马尾综合征的诊断
医师的评估
影像学检查
医生依据症状和体格检查的结果怀疑马尾综合征。但是，症状往往不同。
当怀疑马尾综合征时，应立即进行磁共振成像 (MRI)。如果 MRI 不可用，可进行脊髓造影和计算机断层扫描 (CT)。这些检查通常可以确认诊断。
马尾综合征的治疗
手术
通常使用皮质类固醇
马尾综合征的患者需要即刻的医疗干预。
医生专注于治疗引起马尾综合征的疾病。例如，立即手术以缓解由椎间盘突出引起的马尾压力。这种治疗可以防止永久性损伤。
必要时可使用非甾体类抗炎药(NSAID)或其他药物止痛。如果药物不能缓解疼痛，口服或注射皮质类固醇可能有帮助。皮质类固醇也可减轻肿胀。
患者恢复的程度通常取决于病因和治疗的速度。如果发现病因并立即治疗，症状更容易减轻或消失。