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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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马尾综合征

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 7月 2023
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马尾综合征发生于从脊髓底部延伸的神经束受压或受损时。

  • 马尾综合征最常见的原因是椎间盘突出。

  • 马尾综合征可引起下背部剧烈疼痛、泌尿问题（如尿失禁），以及臀部、生殖器区域、膀胱和直肠感觉丧失。

  • 医生会立即评估有马尾综合征症状的患者，并进行磁共振成像或计算机断层扫描，以确定诊断。

  • 通常需要手术缓解马尾的压力，使用止痛药和皮质类固醇缓解疼痛。

马尾是指一束神经纤维，它起自脊髓末端，穿过下脊椎（椎骨）以及骶椎（脊柱底部的骨骼）。马尾意思是拉丁语中马的尾巴，因为它外观上较为相近。由马尾受压迫或损伤引起的症状称为马尾综合征。

马尾综合征

马尾是指一束神经纤维，它起自脊髓末端，穿过下脊椎（椎骨）以及骶椎（脊柱底部的骨骼）。马尾意思是拉丁语中马的尾巴，因为它外观上较为相近。

马尾可能会被破裂或突出的椎间盘、肿瘤或脓肿压迫。它也可能被损伤或者炎症导致的水肿（如强直性脊柱炎的情况）损害。因此而导致的症状称为马尾综合征。

马尾综合征的病因

马尾综合征最常见的病因是

  • 下部脊柱椎间盘脱出或椎间盘突出，尤其是出生时有椎管狭窄的患者

其他原因包括：

  • 脊髓出生缺陷（如脊柱裂

  • 覆盖马尾和脊髓的组织（脑脊膜）发生感染

  • 压迫马尾的脓肿（脓液积聚）

  • 下背部脊髓肿瘤

  • 下背部脊髓损伤

  • 下背部椎管狭窄（容纳脊髓的通道狭窄）

  • 下背部动静脉畸形（动脉和静脉之间的异常连接）

  • 脊椎手术后并发症

其中一些病症会导致炎症和／或肿胀，导致神经受压。肿瘤可能直接压迫马尾。

马尾综合征的症状

马尾综合征患者可能出现下背部剧烈疼痛，通常由于引起马尾综合征的疾病所致。患者可能会失去臀部、生殖器区域、膀胱和直肠（能触及马鞍的身体部位）的感觉（称为鞍麻）。也就是说，这些人在这些区域感觉疼痛、触摸、温度和振动的能力可能较差。

小腿感觉和肌肉控制可能受损。

马尾综合征的其他症状包括：

如果不治疗，马尾综合征可引起双腿完全瘫痪。

马尾综合征的诊断

  • 医师的评估

  • 影像学检查

医生依据症状和体格检查的结果怀疑马尾综合征。但是，症状往往不同。

当怀疑马尾综合征时，应立即进行磁共振成像 (MRI)。如果 MRI 不可用，可进行脊髓造影和计算机断层扫描 (CT)。这些检查通常可以确认诊断。

马尾综合征的治疗

  • 手术

  • 通常使用皮质类固醇

马尾综合征的患者需要即刻的医疗干预。

医生专注于治疗引起马尾综合征的疾病。例如，立即手术以缓解由椎间盘突出引起的马尾压力。这种治疗可以防止永久性损伤。

必要时可使用非甾体类抗炎药(NSAID)或其他药物止痛。如果药物不能缓解疼痛，口服或注射皮质类固醇可能有帮助。皮质类固醇也可减轻肿胀。

患者恢复的程度通常取决于病因和治疗的速度。如果发现病因并立即治疗，症状更容易减轻或消失。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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