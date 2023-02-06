已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 7月 2023

马尾综合征发生于从脊髓底部延伸的神经束受压或受损时。

马尾综合征最常见的原因是椎间盘突出。

马尾综合征可引起下背部剧烈疼痛、泌尿问题（如尿失禁），以及臀部、生殖器区域、膀胱和直肠感觉丧失。

医生会立即评估有马尾综合征症状的患者，并进行磁共振成像或计算机断层扫描，以确定诊断。

通常需要手术缓解马尾的压力，使用止痛药和皮质类固醇缓解疼痛。

马尾是指一束神经纤维，它起自脊髓末端，穿过下脊椎（椎骨）以及骶椎（脊柱底部的骨骼）。马尾意思是拉丁语中马的尾巴，因为它外观上较为相近。由马尾受压迫或损伤引起的症状称为马尾综合征。

马尾综合征

马尾综合征的病因 马尾综合征最常见的病因是 下部脊柱椎间盘脱出或椎间盘突出，尤其是出生时有椎管狭窄的患者 其他原因包括： 脊髓出生缺陷（如脊柱裂）

覆盖马尾和脊髓的组织（脑脊膜）发生感染

压迫马尾的脓肿（脓液积聚）

下背部脊髓肿瘤

下背部脊髓损伤

下背部椎管狭窄（容纳脊髓的通道狭窄）

下背部动静脉畸形（动脉和静脉之间的异常连接）

脊椎手术后并发症 其中一些病症会导致炎症和／或肿胀，导致神经受压。肿瘤可能直接压迫马尾。

马尾综合征的症状 马尾综合征患者可能出现下背部剧烈疼痛，通常由于引起马尾综合征的疾病所致。患者可能会失去臀部、生殖器区域、膀胱和直肠（能触及马鞍的身体部位）的感觉（称为鞍麻）。也就是说，这些人在这些区域感觉疼痛、触摸、温度和振动的能力可能较差。 小腿感觉和肌肉控制可能受损。 马尾综合征的其他症状包括： 性反应减弱，包括男性勃起功能障碍

尿潴留

膀胱失控（尿失禁）

排便控制受损（大便失禁）

膝关节和踝关节反射消失

行走问题 如果不治疗，马尾综合征可引起双腿完全瘫痪。

马尾综合征的诊断 医师的评估

影像学检查 医生依据症状和体格检查的结果怀疑马尾综合征。但是，症状往往不同。 当怀疑马尾综合征时，应立即进行磁共振成像 (MRI)。如果 MRI 不可用，可进行脊髓造影和计算机断层扫描 (CT)。这些检查通常可以确认诊断。