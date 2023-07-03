脊柱裂是一种神经管缺陷。尽管脊柱裂可能很严重，但患有脊柱裂的人可能寿命较长。

当神经管无法完全闭合并保持开放通道时，就会出现脊柱裂。在脊柱裂中，脊柱骨（椎骨）不会在脊髓周围闭合。它最常累及腰背部脊椎。可能累及一个或多个椎骨。

隐性脊柱裂是脊柱裂的最轻度形式。通常，只有椎骨（构成骨干的骨头之一）后部的骨受到影响，脊髓和脊膜不受影响。

这种常见的缺陷被称为“隐性脊柱裂”，因为它被隐藏（覆盖）在一层皮肤下。这层皮肤通常看起来正常，但有时它与周围皮肤的颜色不同，或者可能有一小簇毛发覆盖缺陷。

隐性脊柱裂通常不引起任何症状，但可能与其他出生缺陷或脊髓异常（隐匿性脊柱闭合不全）有关。

隐匿性脊柱闭合不全是脊柱裂的一种形式，其中脊髓受累。在隐匿性脊柱闭合不全中，新生儿的下背部可能有可见的异常。这些包括胎记、明显的色素沉着区域（血管瘤和火焰痣 [鹳咬痣]）、一束毛发、皮肤开口（皮毛窦）或小肿块（肿物）。该部位下的脊髓可能有缺陷，如脂肪肿瘤（脂肪瘤），或稳定脊髓的束带（终丝）可能增厚变短，导致脊髓拉伸，无法在椎管内正常活动。随着儿童的成长，脊髓必须能够在椎管内自由活动。如果不治疗，此脊髓缺陷会导致神经损伤，造成膀胱和肠道失控、腿部无力和腿部肌肉痉挛，最终导致无法行走。

囊肿性脊柱裂是最严重的脊柱裂形式。在囊肿性脊柱裂中，脑膜、脊髓或两者的组织通过椎骨开口向外突出。可能会有一层薄的皮肤膜覆盖这些组织，或者没有皮肤覆盖。

囊肿性脊柱裂具有以下类别：

脑脊膜膨出：仅脑膜突出

脑膜脑膨出：脑膜和脑组织突出

脊膜脊髓膨出：脊膜和脊髓组织突出

脑膨出：仅脑组织突出

脊髓膨出：仅脊髓组织突出

当组织突出到背部正常轮廓外时，尤其是当没有正常皮肤覆盖突出组织时，脑或脊髓组织更容易受损。同样，当脊髓组织或脊膜完全暴露时，它们可能会被细菌感染，从而引起脑膜炎。

脊柱裂：一种脊柱缺陷