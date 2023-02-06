颈椎病是指颈骨（颈椎骨）以及它们之间的椎间盘的退化，从而压迫（挤压）颈部的脊髓。

骨关节炎是颈椎病最常见的原因。

首发症状通常是行走不稳、疼痛和颈椎灵活度丧失。

MRI或CT可以确诊。

治疗包括颈托保护、非甾体类抗炎药物、肌松药以及手术。

（另见脊髓疾病概述和颈椎管狭窄。）

颈椎病是困扰中老年人的常见疾病。它是60岁以上人群脊髓功能障碍的常见原因。

随着人们年龄的增长，骨关节炎患病率逐渐增加。它导致了颈椎体的退变。当椎骨中的骨组织试图自行修复时，会出现过度生长，形成不正常的骨赘生物（骨刺），从而造成颈椎管的狭窄。（颈椎管是位于颈脊柱中央的管道，其中包含着颈脊髓。） 椎骨之间的椎间盘退化会使椎管更狭窄。正常情况下，椎间盘可以起到缓冲作用并保护脊柱。但退化的椎间盘不能再提供缓冲作用。因此，脊髓更容易因突然运动而受损。例如，因跌倒所致的轻微颈部创伤可严重损伤脊髓。这些与年龄相关的变化可能会逐渐导致脊髓压迫，引发脊髓功能障碍。

一些患者有先天性颈椎管狭窄。对他们而言，由颈椎病引起的压迫可能会导致更严重的问题。

通常，脊神经根(位于脊髓旁边的脊神经部分——见图脊柱是如何组织的)也被压迫。

颈椎病的病因 颈椎病的症状可能由脊髓、脊神经根或两者的压迫引起。 如果脊髓受压，第一个迹象通常是行走的改变。下肢的运动表现为不协调（痉挛性），伴有行走不稳。颈部以下感觉可能衰退。颈部会出现疼痛，活动度减少。下肢反射通常过度活跃，有时导致肌肉不自主收缩（称作痉挛）。咳嗽、打喷嚏或其他颈部的活动都可能导致症状加剧。 手足可能出现异常感觉和/或瘫痪。有时手部症状较腿脚更严重。 严重压迫可损害大小便功能。如果轻微颈部创伤严重损伤脊髓，则四肢可能全部突然瘫痪。 如果是神经根受压，颈部通常出现疼痛并且向头、肩或上肢等部位放射。单侧或双侧上肢肌肉可能无力和萎缩。

颈椎病的诊断 磁共振成像或计算机断层扫描 根据症状怀疑颈椎病，尤其是老年人或骨关节炎患者。 磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描或(CT)或使用CT进行脊髓造影可以确诊。MRI能显示脊髓和神经根，可提供更多信息，CT则不会显示。但两种检查手段都可以判断颈椎管狭窄部位、脊髓受压情况、哪些神经根受影响等。