已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 9月 2023

颈椎管狭窄是指颈椎内部的椎管狭窄。狭窄挤压（压迫）神经，有时压迫脊髓，导致颈部疼痛，有时手臂或腿部无力、感觉异常。

椎管纵贯脊柱中央并容纳脊髓和神经束，后者沿下背部的脊髓底部向下延伸。

脊髓全长都有脊神经。脊神经从两相邻椎骨之间穿出并与全身的神经相连。靠近脊髓的神经称为神经根。神经根位置的特殊性，使得其在椎管狭窄时容易受压，出现疼痛。

颈椎管狭窄最常见的原因包括骨关节炎、椎间盘退化和脊椎滑脱。其他原因包括后纵韧带的骨化、强直性脊柱炎和佩吉特骨病。

脊柱

脊柱和脊髓 3D 模型

颈椎管狭窄的症状 一些颈椎管狭窄患者没有症状。 另一些会出现颈部疼痛和颈部活动受限。脊髓压迫的症状包括手臂、手、腿或脚麻木或刺痛、无力或失去平衡。

颈椎管狭窄的诊断 医师的评估

有时进行影像学检查、电诊断检查或二者都检查 医生通常根据患者的症状和体格检查作出颈椎管狭窄的诊断。体格检查时，医生会检查患者的力量和反射。 如果患者有无力或麻木或症状持续超过 6 周，医生可能会进行其他检查。磁共振成像 (MRI) 和计算机断层扫描 (CT) 是影像学检查，可帮助医生确定导致颈椎管狭窄的脊柱病变部位。神经和肌肉检查（电诊断检查），如神经传导检查和肌电图，可帮助医生识别狭窄受累面积和损伤的严重程度。