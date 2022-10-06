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颈椎管狭窄是指颈椎内部的椎管狭窄。狭窄挤压（压迫）神经，有时压迫脊髓，导致颈部疼痛，有时手臂或腿部无力、感觉异常。
如果存在症状，可能包括颈部疼痛；手臂、手、腿或脚刺痛；以及无力和失去平衡。
依据医生的评估诊断，有时可以根据影像学或电诊断检查的结果来确诊。
治疗包括缓解疼痛的措施，有时需要进行手术。
椎管纵贯脊柱中央并容纳脊髓和神经束，后者沿下背部的脊髓底部向下延伸。
脊髓全长都有脊神经。脊神经从两相邻椎骨之间穿出并与全身的神经相连。靠近脊髓的神经称为神经根。神经根位置的特殊性，使得其在椎管狭窄时容易受压，出现疼痛。
颈椎管狭窄最常见的原因包括骨关节炎、椎间盘退化和脊椎滑脱。其他原因包括后纵韧带的骨化、强直性脊柱炎和佩吉特骨病。
脊柱
脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。
脊神经：31对始于脊髓的脊神经从椎骨之间穿出。每根神经有两个短分支（根），即运动和感觉，它们汇合形成脊神经。
运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。
感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至脑部。
马尾：脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢、下肠道和膀胱的神经冲动。
脊柱和脊髓
颈椎管狭窄的症状
颈椎管狭窄的诊断
颈椎管狭窄的治疗
缓解疼痛的措施
有时需要进行手术治疗严重疼痛
缓解疼痛的措施
手术
当颈椎管狭窄患者的疼痛缓解措施无效时，可能需要手术缓解脊髓和脊神经压力。
一种手术称为颈椎椎板切除术，会去除椎骨的“椎板”部分，以减轻受挤压神经和脊髓的压力。颈椎的椎板切除术几乎总是包括连接相邻椎骨（融合），以避免颈椎异常弯曲（颈椎病）的常见后果。更常见的方法是从前部（前路）进行颈椎减压，并结合切除椎间盘和椎骨融合。