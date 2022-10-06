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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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颈椎管狭窄

作者：Peter J. Moley, MD, Hospital for Special Surgery
已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 9月 2023
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颈椎管狭窄是指颈椎内部的椎管狭窄。狭窄挤压（压迫）神经，有时压迫脊髓，导致颈部疼痛，有时手臂或腿部无力、感觉异常。

  • 骨关节炎、椎间盘凸出和疝，以及脊椎滑脱可引起椎管狭窄。

  • 如果存在症状，可能包括颈部疼痛；手臂、手、腿或脚刺痛；以及无力和失去平衡。

  • 依据医生的评估诊断，有时可以根据影像学或电诊断检查的结果来确诊。

  • 治疗包括缓解疼痛的措施，有时需要进行手术。

椎管纵贯脊柱中央并容纳脊髓和神经束，后者沿下背部的脊髓底部向下延伸。

脊髓全长都有脊神经。脊神经从两相邻椎骨之间穿出并与全身的神经相连。靠近脊髓的神经称为神经根。神经根位置的特殊性，使得其在椎管狭窄时容易受压，出现疼痛。

颈椎管狭窄最常见的原因包括骨关节炎、椎间盘退化和脊椎滑脱。其他原因包括后纵韧带的骨化、强直性脊柱炎佩吉特骨病

脊柱

脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。

脊神经：31对始于脊髓的脊神经从椎骨之间穿出。每根神经有两个短分支（根），即运动和感觉，它们汇合形成脊神经。

运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。

感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至脑部。

马尾：脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢、下肠道和膀胱的神经冲动。

颈椎管狭窄的症状

一些颈椎管狭窄患者没有症状。

另一些会出现颈部疼痛和颈部活动受限。脊髓压迫的症状包括手臂、手、腿或脚麻木或刺痛、无力或失去平衡。

颈椎管狭窄的诊断

  • 医师的评估

  • 有时进行影像学检查、电诊断检查或二者都检查

医生通常根据患者的症状和体格检查作出颈椎管狭窄的诊断。体格检查时，医生会检查患者的力量和反射。

如果患者有无力或麻木或症状持续超过 6 周，医生可能会进行其他检查。磁共振成像 (MRI) 和计算机断层扫描 (CT) 是影像学检查，可帮助医生确定导致颈椎管狭窄的脊柱病变部位。神经和肌肉检查（电诊断检查），如神经传导检查和肌电图，可帮助医生识别狭窄受累面积和损伤的严重程度。

颈椎管狭窄的治疗

  • 缓解疼痛的措施

  • 有时需要进行手术治疗严重疼痛

缓解疼痛的措施

冷敷（如冰袋）、热敷（如发热垫）或者使用非处方止痛剂（如对乙酰氨基酚和非甾体抗炎药 [NSAID]）可能有助于缓解疼痛。一些患者口服皮质类固醇可能有用。

患者应仰卧睡觉，颈下用薄枕头固定颈椎，使颈椎保持中立位。

物理治疗可帮助缓解一些症状。物理治疗侧重于训练颈部周围肌肉的姿势、运动和力量，以缓解症状。

手术

当颈椎管狭窄患者的疼痛缓解措施无效时，可能需要手术缓解脊髓和脊神经压力。

一种手术称为颈椎椎板切除术，会去除椎骨的“椎板”部分，以减轻受挤压神经和脊髓的压力。颈椎的椎板切除术几乎总是包括连接相邻椎骨（融合），以避免颈椎异常弯曲（颈椎病）的常见后果。更常见的方法是从前部（前路）进行颈椎减压，并结合切除椎间盘和椎骨融合。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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