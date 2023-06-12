脑动静脉畸形（AVM）

保守治疗

显微外科、放射外科和/或血管内外科

对于脑动静脉畸形，治疗的主要目标是预防出血性中风。必须权衡各种治疗的风险与不治疗的风险（可能包括破裂、癫痫发作，以及罕见的致残性脑损伤）。

治疗选择包括

手术切除动脉瘤

立体定向放射手术

血管内栓塞

这些操作的组合

不处理

如果出血风险较低或治疗的不良反应风险较高，医生可能会建议不进行处理。在这种情况下，应定期监测动脉瘤的变化，以发现破裂的可能性。

已发生AVM破裂的患者通常接受手术治疗以消除AVM。

显微外科手术包括取出一块颅骨，以便医生看到AVM。然后，使用显微镜定位并移除AVM。

放射外科手术并不是真正的手术，因为不需要切开。将辐射精确聚焦在AVM上，用于破坏它。可使用伽马刀和线性加速器等机器产生辐射。当使用伽玛刀时，将一个成像架连接到患者的颅脑。患者躺在滑动床上，并将一个带孔的大头盔放置在框架上。然后将床头滑到含有放射性钴的球体中。辐射通过头盔上的小孔准确瞄准AVM。直线加速器围绕着躺在滑动床上的人的头部，从不同角度将辐射精确对准AVM。

对于血管内栓塞，将一根细软管（导管）引导至AVM，并使用一种装置（如线圈）或材料防止血液流入AVM。血管内栓塞不能修复AVM，但可减少AVM的血流量，必要时可增加手术安全性。可在显微外科手术或立体定向放射外科手术前进行。