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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脑动静脉畸形（AVM）

作者：Andrei V. Alexandrov, MD, The University of Tennessee Health Science Center;
Balaji Krishnaiah, MD, The University of Tennessee Health Science Center
已审核/已修订 6月 2023
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动静脉畸形是直接连接动脉和静脉的一团扩张血管，且绕过了毛细血管（正常情况连接动脉和静脉）。

  • 脑动静脉畸形（AVM）可能会，也可能不会引起脑出血。

  • 它们可能导致头痛，伴或不伴脑出血。

  • 医生会进行脑部影像学检查以诊断AVM。

  • 治疗可能包括手术切除 AVM、放射手术破坏动静脉畸形、放置材料阻断动静脉畸形的血液供应，或联合治疗，但也可进行观察。

脑（大脑）动静脉畸形（AVM）不常见。AVM 可能导致，也可能不会导致出血。

由AVM引起的出血通常发生在脑组织（脑内出血），但也可能发生在覆盖脑部的组织内层和中层之间的空隙（蛛网膜下腔）或脑内充满液体的空隙中。

AVM可引起癫痫发作或头痛，常见于年轻人。AVM可引起头痛，无出血。

脑 AVM 的诊断

  • 脑成像

医生使用脑成像诊断脑动静脉畸形。许多脑AVM可通过以下方法检测：

进行数字减影血管造影以确认诊断。在这个操作中，注射不透 X 光造影剂前后，均拍摄一张血管X光影像。计算机从其它影像中减除一个影像。除动脉影像外其它（如骨骼）都被消除。结果动脉影像更为清晰。

未破裂的 AVM 通常是因其他原因进行脑影像学检查时检测到的。

脑 AVM 的治疗

  • 保守治疗

  • 显微外科、放射外科和/或血管内外科

对于脑动静脉畸形，治疗的主要目标是预防出血性中风。必须权衡各种治疗的风险与不治疗的风险（可能包括破裂、癫痫发作，以及罕见的致残性脑损伤）。

治疗选择包括

  • 手术切除动脉瘤

  • 立体定向放射手术

  • 血管内栓塞

  • 这些操作的组合

  • 不处理

如果出血风险较低或治疗的不良反应风险较高，医生可能会建议不进行处理。在这种情况下，应定期监测动脉瘤的变化，以发现破裂的可能性。

已发生AVM破裂的患者通常接受手术治疗以消除AVM。

显微外科手术包括取出一块颅骨，以便医生看到AVM。然后，使用显微镜定位并移除AVM。

放射外科手术并不是真正的手术，因为不需要切开。将辐射精确聚焦在AVM上，用于破坏它。可使用伽马刀和线性加速器等机器产生辐射。当使用伽玛刀时，将一个成像架连接到患者的颅脑。患者躺在滑动床上，并将一个带孔的大头盔放置在框架上。然后将床头滑到含有放射性钴的球体中。辐射通过头盔上的小孔准确瞄准AVM。直线加速器围绕着躺在滑动床上的人的头部，从不同角度将辐射精确对准AVM。

对于血管内栓塞，将一根细软管（导管）引导至AVM，并使用一种装置（如线圈）或材料防止血液流入AVM。血管内栓塞不能修复AVM，但可减少AVM的血流量，必要时可增加手术安全性。可在显微外科手术或立体定向放射外科手术前进行。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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