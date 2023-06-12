动静脉畸形是直接连接动脉和静脉的一团扩张血管，且绕过了毛细血管（正常情况连接动脉和静脉）。
脑动静脉畸形（AVM）可能会，也可能不会引起脑出血。
它们可能导致头痛，伴或不伴脑出血。
医生会进行脑部影像学检查以诊断AVM。
治疗可能包括手术切除 AVM、放射手术破坏动静脉畸形、放置材料阻断动静脉畸形的血液供应，或联合治疗，但也可进行观察。
脑（大脑）动静脉畸形（AVM）不常见。AVM 可能导致，也可能不会导致出血。
由AVM引起的出血通常发生在脑组织（脑内出血），但也可能发生在覆盖脑部的组织内层和中层之间的空隙（蛛网膜下腔）或脑内充满液体的空隙中。
AVM可引起癫痫发作或头痛，常见于年轻人。AVM可引起头痛，无出血。
脑 AVM 的诊断
脑 AVM 的治疗
保守治疗
显微外科、放射外科和/或血管内外科
对于脑动静脉畸形，治疗的主要目标是预防出血性中风。必须权衡各种治疗的风险与不治疗的风险（可能包括破裂、癫痫发作，以及罕见的致残性脑损伤）。
治疗选择包括
手术切除动脉瘤
立体定向放射手术
血管内栓塞
这些操作的组合
不处理
如果出血风险较低或治疗的不良反应风险较高，医生可能会建议不进行处理。在这种情况下，应定期监测动脉瘤的变化，以发现破裂的可能性。
已发生AVM破裂的患者通常接受手术治疗以消除AVM。
显微外科手术包括取出一块颅骨，以便医生看到AVM。然后，使用显微镜定位并移除AVM。
放射外科手术并不是真正的手术，因为不需要切开。将辐射精确聚焦在AVM上，用于破坏它。可使用伽马刀和线性加速器等机器产生辐射。当使用伽玛刀时，将一个成像架连接到患者的颅脑。患者躺在滑动床上，并将一个带孔的大头盔放置在框架上。然后将床头滑到含有放射性钴的球体中。辐射通过头盔上的小孔准确瞄准AVM。直线加速器围绕着躺在滑动床上的人的头部，从不同角度将辐射精确对准AVM。
对于血管内栓塞，将一根细软管（导管）引导至AVM，并使用一种装置（如线圈）或材料防止血液流入AVM。血管内栓塞不能修复AVM，但可减少AVM的血流量，必要时可增加手术安全性。可在显微外科手术或立体定向放射外科手术前进行。