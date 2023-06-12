蛛网膜下腔出血(SAH)

蛛网膜下腔出血是在覆盖大脑(脑膜)的组织内层(软脑膜)和中间层(蛛网膜)之间的空间(蛛网膜下腔)出血。

最常见的原因是动脉瘤破裂。

通常动脉破裂造成突然发生的严重头痛，紧接着常发生意识障碍。

计算机断层扫描或磁共振成像，有时脊椎穿刺和血管造影术被用来确认诊断。

可使用药物缓解头痛并控制血压，并行手术止血。

（另请参见中风概述和出血性中风概述）

蛛网膜下腔出血是严重威胁生命的急重症，可迅速造成严重的永久性残疾。这是唯一的在女性多发的脑卒中类型。

爆发和破裂：出血性卒中的病因

SAH 的原因 蛛网膜下腔出血通常由头部受伤引起。然而，头部损伤引起的蛛网膜下腔出血会导致不同的症状，诊断和治疗方式也不同，不被视为中风。 只有当蛛网膜下腔自发性出血时，才属于中风，也就是说，出血不是由意外或跌倒等外力引起。自发性出血通常由以下原因引起： 脑部动脉动脉瘤突然破裂 动脉瘤 是动脉壁薄弱区域的凸起。动脉瘤常出现在动脉分支处。动脉瘤可以是出生时就有（先天性），或后天长期高血压造成动脉壁薄弱而形成。多数蛛网膜下腔出血是先天性动脉瘤造成的。脑部动脉中的动脉瘤可能会家族遗传。大约6%到20%的脑动脉瘤可能是由动脉壁的遗传缺陷造成的。 动脉瘤破裂引起的出血可以发生在任何年龄，但最常见于40至65岁的人群。 较少见情况下，蛛网膜下腔出血是由于颅内或周围动脉和静脉的异常连接造成（动静脉畸形）。动静脉畸形可能是先天性的，但通常情况下直到症状出现后才被发现。蛛网膜下腔出血也可以由出血障碍引起。

SAH 的症状 破裂前，动脉瘤通常不会引起任何症状。但是，如果有下列情况之一，就会引起症状： 压迫神经（通常控制眼球运动，导致复视）

少量血液泄漏，导致头痛，典型的头痛不同于以往的头痛 蛛网膜下腔出血的症状可能发生在破裂前几分钟到几周。如果患者报告有异常的头痛，应及时就医。 当大动脉瘤破裂时，会导致以下症状： 头痛，可能异常突然和严重（有时称作爆裂样头痛）

面部或眼部疼痛

复视

视力模糊

颈部僵硬（通常不会立即出现）

意识丧失 破裂引起的突发剧烈头痛在几秒钟内达到顶峰。经常被患者描述为最严重的头痛。头痛后通常会短暂失去知觉。一些患者在到达医院之前便已死亡。有些患者处于昏迷无意识状态并最终死亡。一些患者清醒，感觉意识模糊和嗜睡。他们可能有不安感。在数小时或仅仅数分钟内，患者可能再次陷入嗜睡和意识模糊状态。患者可能无反应，很难被唤醒。患者可能会癫痫发作。 在24小时内，脑部周围的血液和脑脊液会刺激覆盖脑部的组织（脑膜），导致颈项强直以及持续头痛，通常伴有呕吐、头晕和腰痛。 心跳节律和呼吸频繁波动也很常见，有时伴有抽搐。 严重损害可能在数分钟或数小时内发展成永久性损害。在开始5-10天内常见发烧、持续头痛和意识模糊。 蛛网膜下腔出血可导致其他严重问题(并发症)，例如： 脑积水： 在24小时内，蛛网膜下腔出血的血液可能会凝固。凝固的血块可能会妨碍脑周围脑脊液的正常排出。因此，血液在脑内累积，使颅压增高。脑积水也可造成头痛、睡眠障碍、意识障碍、恶心及呕吐，也可增加昏迷及死亡的风险。

血管痉挛： 血管痉挛是指血管收缩（痉挛）。见于约25%的患者，常出现在出血后约3-10天。血管痉挛可限制脑部血流。随后，脑组织可能无法获得足够的供氧，并可能死亡，此过程类似于缺血性中风。血管痉挛可能导致类似缺血性中风的症状，例如身体一侧虚弱或失去知觉、语言使用或理解困难、头晕和协调能力受损。

第二次破裂：有时动脉瘤会第二次破裂，通常在一周内，并会带来灾难性的后果。

SAH 的诊断 计算机断层扫描或磁共振成像

血管造影术 患者突然发生严重头痛，在数秒钟内达到高峰，或伴发意识丧失、意识模糊、或任何提示中风的症状，均应及时就医。应尽快进行蛛网膜下腔出血测试。然后，应尽快开始治疗。 尽快进行CT，以检查出血。也可进行MRI，以检查出血，但可能无法立即进行。 如果CT不能确诊或CT正常，但医生仍怀疑蛛网膜下腔出血，则进行脊椎穿刺（腰穿）。它可以检测脑部和脊髓周围液体(脑脊液)中的任何血液。如果医生怀疑颅内压增高并可能导致危险时，不能行脊椎穿刺检查。 磁共振血管造影或 CT 血管造影可用于诊断动脉瘤，但脑血管造影是检测动脉瘤的最准确方法。尽早进行脑血管造影，以确认诊断并确定动脉瘤或动静脉畸形导致出血的部位。脑血管造影时，将一根细而柔韧的管子(导管)插入动脉，通常在腹股沟，并穿过主动脉到达颈部的动脉。然后，注射一种可以在X光上看到的物质(不透射线的造影剂)来勾画动脉轮廓。脑血管造影术比磁共振血管造影术或CT血管造影术更具侵袭性，但它提供了更多的信息。然而，由于CT血管造影术的侵入性较小，在颅内动脉瘤诊断方面，它已经在很大程度上取代了脑血管造影术。 脑血管造影术：导管插入 视频

SAH 的治疗 缓解头痛的药物

治疗或预防并发症的措施

手术治疗动脉瘤 如发生蛛网膜下腔出血，应立即就医。尽可能将患者送到专业治疗中风的中心。发病后绝对卧床非常关键。 不使用抗凝血剂（例如肝素和华法林）和抗血小板药物（例如阿司匹林），因为它们会使出血更严重。 根据需要给予止痛药（镇痛药），如阿片类药物，以控制严重头痛。然而，阿司匹林和其他非甾体类抗炎药不用于治疗，因为它们可加重出血。可使用大便软化药物保持大便通畅。这种过度紧张会给颅骨内的血管带来压力，并增加脆弱的动脉破裂的风险。 发病后可口服钙离子拮抗剂（如尼莫地平）防止血管痉挛及继发性缺血性中风。医生会采取措施（例如给予药物和调节静脉输液的量）将血压控制在一定的范围，既不过高（防止再出血），也不过低（以免影响脑部受损部分血供）。 高血压仅在极高时才进行治疗。 脑积水分流 图片 如果出现脑积水，可将一根塑料管（分流管）插入脑中，将脑脊液从脑排出。此方法可通过缓解压力治疗脑积水。 手术治疗动脉瘤 有动脉瘤的患者应行手术处理，处理方法包括动脉瘤分离、夹闭、或瘤壁加固，从而降低致命性出血风险。在上述的处理方式中，不管选用哪一种，都是有较高风险的，尤其是在那些有昏睡或昏迷症状的患者当中。 手术的最佳时机至今仍有争议，必须根据患者的情况确定。如果患者能被唤醒，大多数的外科医师认为最佳手术时机是起病后24小时内、未发生脑积水及血管痉挛之前。如果不能及时手术，手术应推迟10天，从而减少手术风险，但出血更有可能复发，因为等待时间更长。 以下手术程序之一(称为血管内手术)用于修复动脉瘤： 血管内盘绕

血管内支架植入术 通常使用血管内盘绕。它包括将线圈插入动脉瘤。在该手术中，将导管插入动脉，通常在腹股沟，并穿入脑中受影响的动脉。注射造影剂使医生能够在X光片上看到动脉瘤。然后使用导管将线圈放置在动脉瘤中。因此此手术不需开颅。植入的弹簧圈可减慢动脉瘤内血流速度，帮助瘤体内血凝块形成，从而封闭出血点，防止再破裂。当确诊动脉瘤时，血管内弹簧圈可在行脑血管造影术时植入。线圈永久保持在原位。 在血管内支架置入术中，使用导管将金属丝制成的管(支架)放置在动脉瘤开口处。支架改变动脉瘤周围的正常血流，防止血液进入动脉瘤，并消除破裂的风险。支架会永久保持在原位。 少见情况下，在动脉瘤上放置金属夹。在该手术中，外科医生在头部皮肤上做一个切口，取出一块头骨，以便可以看到动脉瘤。然后将夹子放在动脉瘤开口处。此治疗方法可防止血液进入动脉瘤，消除破裂风险。血管夹永久保持原位不动。手术放置夹子后，需要留院观察几天。 多数血管夹是在15到20年前放入的，这种血管夹可在行磁共振时发生移位。因此考虑进行MRI时，有血管夹植入史的患者在就医时应向医生说明。新型血管夹不受磁力影响。