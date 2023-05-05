无论肿瘤是良性或者恶性，均是细胞异常生长的结果。在身体很多部位，良性肿瘤对机体没有影响或影响轻微。然而，如果脑（脑瘤）或脊髓（脊髓肿瘤）中的任何生长物或肿块逐渐变大，它会造成相当大的损害，因为包含脑（头骨）和脊髓（脊柱）的结构不能膨胀，无法为其内容物的任何增加腾出空间。

无论是否癌变，脑或脊髓中的神经组织都可以形成肿瘤。癌性肿瘤可以从身体其他部位扩散(转移)到脑或脊髓。

即使没有发现神经组织受到侵袭的证据，但身体其他部位的肿瘤也可以引起神经系统功能紊乱。这些疾病称为副肿瘤综合征。最常见的副肿瘤综合征是外周神经功能障碍（多发性神经病），并且会导致肌肉无力、麻木和刺痛。但更严重的副肿瘤综合征可导致痴呆症、情绪波动、精神病（可能涉及妄想、幻觉和异常行为）、癫痫发作、协调障碍、头晕、复视和眼球运动异常。即使肿瘤稳定，这些综合征也可能是致命的。在这种情况下，治疗包括去除血液中可能导致副肿瘤综合征的抗体（血浆置换）。但是，最好的治疗方法是切除肿瘤。

神经系统肿瘤可以通过手术、放射治疗、药物（如化疗药物）或最常通过联合疗法进行治疗。尽管努力避免损害，但放疗有时会损害神经系统。化疗会影响脑功能，所以医生要小心选择化疗药物，以免造成不必要的伤害。