非癌性或癌性脑肿瘤均可出现症状。良性肿瘤生长缓慢，在出现症状以前可以长得很大。癌性肿瘤通常生长迅速。

脑肿瘤可以引起不同的临床表现，其症状可以突然出现，也可逐渐出现。最初症状和症状如何发展取决于肿瘤的大小、生长速度和部位。在脑部的某些部位，甚至很小的肿瘤即可产生灾难性后果。而在脑部的另一些部位，肿瘤在产生临床症状之前可以长得很大。随着肿瘤的生长，肿瘤会推拉神经组织，而非破坏神经组织，神经组织为了很好地适应这些变化，可以发生代偿。因而最初可不出现临床症状。

许多症状是由于颅内压力增加所致：

头痛

精神功能恶化

由脑内或附近特定结构受压引起的问题，如眼部神经（视神经）

最常见和常首发的症状是头痛。然而，有些脑瘤患者不会头痛，大多数头痛不是由脑瘤引起的。随着时间的流逝，脑瘤引起的头痛发作越来越频繁。当患者平卧时，头痛常常加重。当从睡眠中醒来时，头痛可能最剧烈，然后在一天的晚些时候减轻。如果以前没有头痛的人开始出现具有这些特征的头痛，则可能是脑瘤所致。

通常，颅压增加还能导致精神功能恶化和情绪变差。人格特性可能会改变。例如，患者可能变得孤僻、情绪化，通常不能工作。他们可能感觉困倦、意识模糊，不能思考。家属及同事通常较患者更易注意到这种症状。抑郁和焦虑，特别是它们突然加重时，可能是脑肿瘤的早期表现。患者可能行为古怪。他们可能变得放任或出现以前从未有过的行为。在老年人中，某些脑瘤会导致可能被误认为痴呆的症状。

随着颅内压的增高，可以出现恶心、呕吐、嗜睡、昏睡、间歇性发热、甚至昏迷。患者改变体位时，可突然出现视力模糊，某些患者可出现癫痫。

根据脑部的哪个区域受到影响（参见按位置划分的脑部功能障碍一页），肿瘤可以导致：

一侧上肢、下肢、或半侧躯体乏力或瘫痪

对热、冷、压力、轻触觉、尖锐物质的感知觉受损

理解或语言表达的能力下降

如果肿瘤压迫脑干，脉搏和心率会异常增快或变慢

意识下降

听觉、嗅觉和视觉障碍（引起复视或视力减退）

例如，垂体瘤可引起邻近的视神经（第 2 对脑神经）受压，损害周围视力。任一上述症状均可表明患有某种严重疾病，需要立即就诊。

其他常见脑肿瘤症状包括眩晕、失去平衡和不协调。某些脑肿瘤（通常为原发性肿瘤）可引起癫痫发作。

如果肿瘤阻碍了脑组织腔隙（脑室）内的脑脊液循环，脑脊液积聚可引起脑室扩大（这种情况称为脑积水）。颅内压增高。除颅内压增高外，脑积水可引起眼球向上运动困难。婴儿及幼儿可引起头颅扩大。

如果颅内压严重增加，由于颅骨无法扩大，可能会使脑组织下移。可能导致脑疝。可分为两种常见类型

小脑幕切迹疝： 脑上部（大脑）组织受压穿过相对坚韧的组织的狭窄开口（幕切迹），该组织将大脑与脑下部（小脑和脑干）分开。该类型脑疝患者意识下降。肿瘤对侧躯体可能瘫痪。

小脑扁桃体疝： 起源于下部脑组织的肿瘤挤压小脑下部（小脑扁桃体），使其穿过颅骨底部的开口（枕骨大孔）。结果导致控制呼吸、心率、血压的脑干受到压迫，并出现功能障碍。小脑扁桃体疝未得到及时诊断和处理时，可迅速导致患者昏迷和死亡。

机体其他部位的恶性肿瘤转移到脑时，患者可以有与原发肿瘤有关的临床表现。例如，肺癌脑转移患者可以伴随咳嗽及咯血性黏液痰等。在转移瘤患者中，体重减轻也很常见。

随着时间推移，症状加重，除非肿瘤被治疗。通过治疗，尤其是良性肿瘤，一些患者可完全恢复。一些患者寿命缩短，有时会大幅缩短。结局取决于肿瘤的类型和部位。