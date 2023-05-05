脑肿瘤可以是脑内的非癌性（良性）或癌性（恶性）赘生物。它可以原发于大脑，也可从身体其他部位扩散（转移）而来。
症状可能包括头痛、人格改变（例如变得忧郁、焦虑或放纵不羁）、无力、感觉异常、丧失平衡、注意力不集中、癫痫发作和共济失调。
影像学检查可以检测脑肿瘤，但通常需要对肿瘤进行活组织检查
治疗包括手术、放疗、化疗或联合治疗。
（另见神经系统肿瘤概述、一些特定的脑肿瘤，以及儿童脑和脊髓肿瘤概述。）
在脑肿瘤患者中，男性比女性稍多。仅脑膜瘤（通常为非癌性）更常见于女性。脑肿瘤可发生在任何年龄段。最严重的脑肿瘤是胶质母细胞瘤，并且随着人口的老龄化这种肿瘤在老年人中越来越常见。
每种类型的脑肿瘤都是严重的，因为颅骨坚硬，无法提供任何空间给肿瘤生长。此外，如果肿瘤在脑控制重要功能的部位附近发展，它们可能会引起问题，如虚弱、行走困难、失去平衡、部分或完全失明、理解或使用语言困难以及记忆问题。
脑肿瘤通过以下途径产生症状：
直接侵入和破坏脑组织
直接压迫附近组织
增加颅骨内的压力（颅内压），因为肿瘤会占据一些间隙，但颅骨不能扩大以容纳肿瘤
脑脊液在脑内积聚
阻断脑脊液流经脑内间隙的正常循环，从而使这些间隙扩大
颅内出血
脑肿瘤的分类
脑肿瘤分为两种主要类型：
原发性： 这种肿瘤原发于脑内或邻近的细胞。它们可能是恶性或良性的。
继发性： 这种肿瘤是转移瘤。即，肿瘤原发于其他身体部分，然后转移到脑部。因此，通常是恶性的。
原发肿瘤
继发性肿瘤
脑转移瘤比原发性肿瘤更常见。超过80%的脑转移瘤患者有多个转移瘤。
身体其他部位的转移瘤可扩散至脑的单个部位或几个不同的部位。许多类型的癌症可以扩散到脑部。它们包括
脑淋巴瘤在免疫系统减弱的人群(如艾滋病患者)、老年人和免疫系统正常的人群中变得越来越常见，原因不明。一些淋巴瘤原发于脑部（称为原发性中枢神经系统淋巴瘤）。其他淋巴瘤原发于身体其他部位，并扩散到脑部（转移性淋巴瘤）。
一些起源于大脑或大脑附近的肿瘤*
肿瘤类型
起源
癌症状况
所有原发性脑肿瘤的百分比†
患者
星形细胞瘤（一种胶质瘤）‡
支持神经元的组织细胞（胶质细胞）
癌性但侵袭性程度不同
（见注释†。）
儿童和成人
脊索瘤
帮助形成脊髓和脑干（连接脑的最大部分与脊髓）的胚胎细胞（胚胎细胞）
癌性和浸润性，但扩散缓慢
小于1%
儿童和成人
可能是天生的
颅咽管瘤
垂体的胚胎细胞
非癌性，但浸润缓慢
小于1%
儿童和成人
可能是天生的
皮样囊肿和表皮样瘤
皮肤的胚胎细胞
非癌性
小于1%
儿童和成人
皮样囊肿： 可能是天生的
室管膜瘤‡
脑组织腔隙（脑室）内层的组织细胞
良性或恶性
大约2–3%（几乎10%的儿童脑肿瘤）‡
儿童
在成年人中不常见
生殖细胞肿瘤（包括生殖细胞瘤）
松果体附近的胚胎细胞
良性或恶性
1%
儿童
生殖细胞瘤： 可能是天生的
胶质母细胞瘤（一种胶质瘤）‡
未成熟的神经胶质细胞(称为祖细胞)
癌性
约 15%，随年龄增长而增加†
成人
血管母细胞瘤
发育成血管的胚胎细胞
非癌性
1%～2%
儿童和成人
原发于脑部的淋巴瘤（原发性脑淋巴瘤）
B 细胞（一种淋巴细胞）
癌性
4%
免疫功能低下患者和老年人
髓母细胞瘤‡
小脑胚胎细胞
癌性
几乎20%的儿童脑肿瘤†
儿童，但成人罕见
脑膜瘤
覆盖脑的组织（脑膜）细胞
通常为非癌性，但可复发
会复发，有时为癌性
约 35%
成人
少突胶质瘤（一种胶质瘤）‡
包裹脑部中神经纤维的细胞(称为少突胶质细胞)，形成髓鞘及其来源的细胞
癌变但生长缓慢(最终往往成为间变性少突胶质细胞瘤)
2%～10%†
儿童和成人
松果体瘤
松果体或附近组织的细胞
大部分为非癌性，但有时为癌性
小于1%
儿童
垂体腺瘤
垂体细胞
非癌性
10%
儿童和成人
原始神经外胚层肿瘤
排列在脑部(脑室)空间的未成熟细胞
通常是非癌性的，但有时会癌变
小于1%
儿童和青年人
神经细胞瘤
排列在脑部空间的未成熟细胞
非癌性
小于1%
儿童和青年人
第八颅神经（前庭蜗神经）的施旺细胞
非癌性
8%
成人
*另请参见一些特定的脑肿瘤。
†除非另有说明，否则提供所有原发性脑肿瘤的百分比。
†星形细胞瘤、室管膜瘤、多形性胶质母细胞瘤、髓母细胞瘤和少突胶质瘤属于胶质瘤。星形细胞瘤是最常见的胶质瘤。
脑肿瘤的症状
非癌性或癌性脑肿瘤均可出现症状。良性肿瘤生长缓慢，在出现症状以前可以长得很大。癌性肿瘤通常生长迅速。
脑肿瘤可以引起不同的临床表现，其症状可以突然出现，也可逐渐出现。最初症状和症状如何发展取决于肿瘤的大小、生长速度和部位。在脑部的某些部位，甚至很小的肿瘤即可产生灾难性后果。而在脑部的另一些部位，肿瘤在产生临床症状之前可以长得很大。随着肿瘤的生长，肿瘤会推拉神经组织，而非破坏神经组织，神经组织为了很好地适应这些变化，可以发生代偿。因而最初可不出现临床症状。
许多症状是由于颅内压力增加所致：
头痛
精神功能恶化
由脑内或附近特定结构受压引起的问题，如眼部神经（视神经）
最常见和常首发的症状是头痛。然而，有些脑瘤患者不会头痛，大多数头痛不是由脑瘤引起的。随着时间的流逝，脑瘤引起的头痛发作越来越频繁。当患者平卧时，头痛常常加重。当从睡眠中醒来时，头痛可能最剧烈，然后在一天的晚些时候减轻。如果以前没有头痛的人开始出现具有这些特征的头痛，则可能是脑瘤所致。
通常，颅压增加还能导致精神功能恶化和情绪变差。人格特性可能会改变。例如，患者可能变得孤僻、情绪化，通常不能工作。他们可能感觉困倦、意识模糊，不能思考。家属及同事通常较患者更易注意到这种症状。抑郁和焦虑，特别是它们突然加重时，可能是脑肿瘤的早期表现。患者可能行为古怪。他们可能变得放任或出现以前从未有过的行为。在老年人中，某些脑瘤会导致可能被误认为痴呆的症状。
随着颅内压的增高，可以出现恶心、呕吐、嗜睡、昏睡、间歇性发热、甚至昏迷。患者改变体位时，可突然出现视力模糊，某些患者可出现癫痫。
根据脑部的哪个区域受到影响（参见按位置划分的脑部功能障碍一页），肿瘤可以导致：
一侧上肢、下肢、或半侧躯体乏力或瘫痪
对热、冷、压力、轻触觉、尖锐物质的感知觉受损
理解或语言表达的能力下降
如果肿瘤压迫脑干，脉搏和心率会异常增快或变慢
意识下降
听觉、嗅觉和视觉障碍（引起复视或视力减退）
例如，垂体瘤可引起邻近的视神经（第 2 对脑神经）受压，损害周围视力。任一上述症状均可表明患有某种严重疾病，需要立即就诊。
其他常见脑肿瘤症状包括眩晕、失去平衡和不协调。某些脑肿瘤（通常为原发性肿瘤）可引起癫痫发作。
如果肿瘤阻碍了脑组织腔隙（脑室）内的脑脊液循环，脑脊液积聚可引起脑室扩大（这种情况称为脑积水）。颅内压增高。除颅内压增高外，脑积水可引起眼球向上运动困难。婴儿及幼儿可引起头颅扩大。
如果颅内压严重增加，由于颅骨无法扩大，可能会使脑组织下移。可能导致脑疝。可分为两种常见类型
小脑幕切迹疝： 脑上部（大脑）组织受压穿过相对坚韧的组织的狭窄开口（幕切迹），该组织将大脑与脑下部（小脑和脑干）分开。该类型脑疝患者意识下降。肿瘤对侧躯体可能瘫痪。
小脑扁桃体疝： 起源于下部脑组织的肿瘤挤压小脑下部（小脑扁桃体），使其穿过颅骨底部的开口（枕骨大孔）。结果导致控制呼吸、心率、血压的脑干受到压迫，并出现功能障碍。小脑扁桃体疝未得到及时诊断和处理时，可迅速导致患者昏迷和死亡。
机体其他部位的恶性肿瘤转移到脑时，患者可以有与原发肿瘤有关的临床表现。例如，肺癌脑转移患者可以伴随咳嗽及咯血性黏液痰等。在转移瘤患者中，体重减轻也很常见。
随着时间推移，症状加重，除非肿瘤被治疗。通过治疗，尤其是良性肿瘤，一些患者可完全恢复。一些患者寿命缩短，有时会大幅缩短。结局取决于肿瘤的类型和部位。
脑部结构
脑由大脑、小脑及脑干等部分组成。每个大脑半球（脑半球）被划分为多个脑叶。
脑肿瘤的诊断
磁共振成像或计算机断层扫描
有时脊椎抽液
生物活检
患者初次癫痫发作或出现典型临床表现时，医师即应考虑存在脑肿瘤的可能。虽然体格检查可以发现脑功能异常，但其他检查对脑肿瘤的诊断也是必要的。
MRI是确定脑肿瘤的最佳方法。CT扫描是不错的选择，它可确定大多数脑肿瘤。在这些测试之前，将一种使肿瘤更容易看到的物质(MRI造影剂或 CT不透射线造影剂)注入静脉。这些检查可以详细显示肿瘤的大小和准确部位。当检测到脑肿瘤时，需要进行更多诊断方法，以确定特定的类型。
有时进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）以采集脑脊液，以便在显微镜下检查。此方法用于医生怀疑肿瘤侵入脑表面的组织层（脑膜）时。这种肿瘤可能会阻止脑脊液的吸收。当诊断不明或肿瘤类型不清时，该检查也有帮助，因为脑脊液中可能含有癌细胞。但肿瘤过大、颅内压太高时，不宜进行腰穿。因为腰穿时，脑脊液外流可致肿瘤移位，诱发脑疝。
有时专业检查可帮助诊断。例如，有时还可进行血液和脑脊液检测，以检查肿瘤分泌的物质（称作肿瘤标志物）和具有某些肿瘤特征的基因异常。确定某些基因异常可帮助预测最有效的治疗。
当 MRI 和其他检查的结果无法确定肿瘤类型以及是否为癌性肿瘤时，进行肿瘤活检（取肿瘤样本在显微镜下检查）。在完全切除或部分切除肿瘤的手术中，可进行活检。或者，如果难以触及肿瘤，可进行立体定向活检。施行此方法时，会将一个框架连接到颅脑。该框架提供可在MRI或CT扫描时识别的参考点。这些参考点可引导医生将活检针准确进入肿瘤。
脑肿瘤的治疗
手术、放疗、药物治疗（如化疗药物或免疫治疗药物），或更常见的联合治疗
有时使用药物，通常是皮质类固醇，以降低颅内压
使用抗癫痫药治疗癫痫发作
脑肿瘤的治疗取决于肿瘤的部位和类型。
脑肿瘤的特殊治疗
脑瘤的治疗包括：
开颅术(脑外科)
放疗
植入物
分流管
立体定向技术
尽可能进行穿颅术(手术切除肿瘤)。这个程序包括打开头骨。某些手术对脑没有或仅有轻微损伤，但很多肿瘤切除困难，几乎不可能不损害正常结构。然而，许多肿瘤生长在传统手术切除困难或不可能不破坏基本结构的区域。
对于开颅术，需剃除部分头皮。然后，切开皮肤。在肿瘤部位的上方，使用高速电钻和一种特殊锯子移去一块头骨，找到并切除肿瘤。使用下列方法之一对肿瘤进行定位并切除：
手术刀可用来切除肿瘤。
激光可使肿瘤汽化。
可以使用发出超声波的装置将肿瘤分离，以便吸出（抽吸）碎片。
激光和超声波通常用来处理那些难于切除的肿瘤。通常接着进行植骨，然后缝合切口。
有时，手术损伤可导致部分瘫痪、感觉改变、乏力、及脑功能受损。但如果肿瘤生长威胁到脑的重要结构，无论其是良性还是恶性，切除都是必需的。即使不可治愈，手术也有助于缩小肿瘤体积、减轻症状，以及有助于帮助医师决定是否使用其他方法，如放疗或化疗。
放疗包括：
全脑放疗
靶向肿瘤的立体定向放射外科手术 (SRS)
全脑放疗将辐射传递到整个大脑。它最常用于原发于其他器官并扩散到脑部的癌症患者。大多数转移性脑癌患者有多发性转移。全脑放疗的目的是杀死癌细胞。但是，它可能影响正常脑细胞，因此常以小剂量给予治疗 2 至 3 周。
放射外科手术使用立体定向技术精确定位肿瘤。然后，使用精确聚焦的辐射束（伽玛射线或光子束）来破坏肿瘤。放射外科手术并不是真正的手术，因为不需要切开。放射外科手术可以用伽玛刀或直线加速器完成。两者都使用光子辐射。
当使用伽玛刀时，将一个成像架连接到患者的颅脑。患者躺在滑动床上，并将一个带孔的大头盔放置在框架上。然后将床头滑到含有放射性钴的球体中。辐射通过头盔上的小孔准确瞄准肿瘤。
当使用直线加速器时，患者的头部固定在固定框架或模塑面罩中。CT 用于拍摄肿瘤的三维图像，以便从不同角度发出的放射能够精确契合肿瘤的形状（称为适形放疗）。
传统上，当患者的肿瘤数少于等于 4 个时，可进行放射外科手术；当患者的肿瘤数大于等于 5 个时，需进行全脑放疗。然而，最近的一些证据表明，当一个人有多达 10 个肿瘤时，也可以进行放射外科手术。放射外科手术对脑转移也有效。
尽管医生努力预防，但有时会发生放射引起的损伤。
立体定向技术也可用于：
定位活检部位
确定在哪里插入放射性植入物或引导激光来破坏肿瘤细胞
可使用计算机生成三维图像。把一种有很多小杆的金属框架安置于患者头部，以获得三维图像。给予局部麻醉药，并将细针穿入皮肤，连接到颅骨。这些小杆为CT扫描提供参考点，有助于肿瘤的定位。在类似的过程中，使用塑料框架，并使用磁共振成像来显示肿瘤的位置。
可以使用不涉及附接框架的技术来代替。例如，特殊的标记可以贴在头骨上以提供参考点。这些标记的位置被输入到包含脑瘤图像的计算机中。
偶尔会将植入物插入脑部。植入物由浸泡有化疗药物的晶片组成。在切除肿瘤之后以及闭合颅骨和切口之前，可以将这些晶片放置在肿瘤所在的空间中。随着晶片的逐渐溶解，它释放药物，以破坏残存的肿瘤细胞。
如果肿瘤导致颅骨内压力增加，可以通过手术放置分流管。分流管是一根细管，插入脑部的一个空间(脑室)，有时插入脊髓周围含有脑脊液的空间(蛛网膜下腔)。管子的一端缝合在头皮下，另一端延伸到腹腔。因此，颅腔内过量的脑脊液可以引流到腹腔并被吸收。引流管有一个单向阀门，当脑脊液过多时可以打开。引流管可以是临时性的（肿瘤切除后拔除），也可以是永久性的。
非癌性肿瘤
恶性脑肿瘤
通常使用手术、放疗和化疗联合治疗。安全切除尽量多的肿瘤，然后开始放疗。放疗要进行数周的疗程。放射外科手术用于传统外科手术难以治疗的肿瘤，特别是转移瘤。
对于高度侵袭性肿瘤，化疗常与放疗联合进行。它们很少能使肿瘤痊愈，但可使肿瘤缩小，以达到控制数月甚至数年的目的。
放射治疗后进行化疗，被用于治疗某些类型的恶性脑肿瘤。化疗似乎对治疗间变性少突胶质细胞瘤特别有效。
脑压增高
这是一种极其严重的情况，需要立即处理。如果患者处于昏迷状态或存在呼吸困难，可能发生了脑疝。为帮助这类患者呼吸，医生可将一根塑料管通过鼻或口插入气管，然后将其连接到呼吸机（称作气管内插管）。此方法不仅可保持患者呼吸，还有助于降低颅压，直至可进行其他治疗。通常注射甘露醇和皮质类固醇等药物，以降低颅压和预防脑疝。它们可缓解肿瘤周围肿胀。皮质类固醇常常可在数天或（有时）数小时内恢复因肿瘤而失去的功能，并使头痛和其他症状减轻。
如果肿瘤阻碍脑室脑脊液循环，则可以使用一种装置排出脑脊液，从而降低发生脑疝的风险。该装置由一根小管（导管）组成，该导管连接到测量颅内压力的压力表。方法为先在颅骨上钻一个小孔，然后把管子插入颅内。该手术可在局麻（通常加一点镇静剂）或全麻下进行。几天后，可移除导管或转换为一种永久放置的导管（分流管）。在这期间常对肿瘤进行全部或部分切除，也可使用放射外科手术或全脑放疗减小肿瘤体积，以减轻阻塞。
转移瘤
治疗主要取决于癌症的原发位置。通常使用直接瞄准脑内转移瘤的放疗。放射治疗前的手术切除可能对只有一次转移的人有益。有时可使用放射外科手术。化疗和免疫疗法可能有助于治疗某些类型癌症的转移。