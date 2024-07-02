脊髓肿瘤是脊髓内或周围的非癌性（良性）或癌性（恶性）生长。

患者可能出现肌肉萎缩、身体的特定部位失去感觉、或不能控制排便和膀胱功能。

磁共振成像通常能发现脊髓肿瘤。

治疗可能包括皮质类固醇、手术切除和放疗。

（另请参见神经系统肿瘤概述）

脊髓肿瘤比脑肿瘤少见得多。脊髓肿瘤可能是

原发性： 这种肿瘤原发于脑内或邻近的细胞。它们可能是恶性或良性的。

继发性： 这种肿瘤是转移瘤。即，肿瘤原发于其他身体部分，然后转移到脑部。因此，通常是恶性的。

肿瘤可以是硬膜内（脊髓周围膜的外层 [硬膜] 内）或硬膜外（硬膜层外，但位于脊柱的骨头内）。

原发性硬脊膜内脊髓肿瘤可能是癌性的，也可能是非癌性的。通常情况下，是非癌性的。硬脊膜内肿瘤包括脑膜瘤、神经鞘瘤和黏液乳头型室管膜瘤。

原发性硬脊膜内脊髓肿瘤可能原发于脊髓内或脊髓旁的细胞。只有约 1/3 左右的原发性脊髓肿瘤原发于髓内细胞。这些肿瘤可以在脊髓内延伸，阻断脑脊液（脑部和脊髓周围的液体）流动，并导致形成充满液体的空腔（空洞）。星形细胞瘤和室管膜瘤是最常见的脊髓肿瘤。大多数不是癌性的。

大多数硬脊膜内脊髓肿瘤原发于脊髓旁的细胞，例如脑膜，即覆盖脊髓的组织层（见图脊柱的构成）。

继发性硬膜外脊髓肿瘤更为常见，常由身体其他部位的肿瘤转移而来，因此总是癌性的。这些转移通常会扩散到脊柱骨（椎骨）及骨与脊髓周围组织外层之间的间隙（硬膜外间隙）。有时这些肿瘤会扩散到脊髓。

转移最常见于源自身体其他部位的癌症扩散到椎骨。这些癌症包括

转移瘤通常从硬脑膜外部压迫（挤压）脊髓或神经根。许多这样的肿瘤在压迫脊髓前侵入并破坏骨骼。

表格 起源于脊髓或脊髓周围的原发性肿瘤* 表格

脊髓肿瘤的症状 症状是由脊髓和神经根受压引起的。脊髓受压可能会导致下列症状： 进行性加重的背痛，夜间加重，当患者醒来活动时可能减轻

受压平面以下的脊髓部位控制区域出现感觉减退、进行性无力或瘫痪

勃起功能障碍

大小便失控 脊髓上的压力也可能阻断脊髓的血液供应，导致组织死亡和肿胀。肿胀可能会阻碍更多的血液供应，导致更多的组织死亡，形成恶性循环。因脊髓受压导致的症状可快速恶化。 脊神经根受压可引起受压神经根所支配的区域疼痛、麻木、针刺感、肌肉乏力。疼痛可能沿神经根受压的神经放射。如果持续压迫，受累的肌肉可能会萎缩。患者可能出现行走困难。

脊髓肿瘤的诊断 磁共振成像或脊髓造影和CT诊断

有时进行活组织检查 肿瘤引起的脊髓受压应尽早确诊并有效治疗，以免出现永久性损害。 医生认为，在背部或颈部某些部位有某种形式的虚弱或神经功能障碍（如失去知觉）或疼痛的人，尤其是在身体其他部位有某种癌症的人，有可能患脊髓肿瘤。 因为脊髓结构特殊，医生可以通过确定身体的哪些部位功能不正常来定位肿瘤。 脊髓哪个部位损伤？ 当医生怀疑有脊柱肿瘤时，他们必须排除可能影响脊髓功能的其他疾病，例如椎间盘突出、受伤、脱髓鞘（覆盖神经的组织损伤）和脊髓炎症、脊髓供血不足或者脓包（脓肿）或血凝块压迫脊髓。 下述方法有助于诊断脊髓肿瘤。磁共振成像（MRI）是了解脊髓和脊柱结构的最好方法。如果不能进行 MRI 检查，可以使用计算机断层扫描（CT）进行脊髓成像。 脊椎的X射线不太有用，因为它们只显示骨骼的变化。然而，由于其他原因拍摄的 X 射线可能会检测到骨骼的破坏或脊髓周围组织的变形，特别是如果肿瘤具有转移性。 活检通常用来了解肿瘤的确切类型，特别是原发性脊髓肿瘤。对于存在于机体其他部位的肿瘤且已确诊者，有脊髓转移则不必进行活检。通常情况下，活检需通过外科手术取样，但有时只需在CT或MRI引导下针刺取样即可。