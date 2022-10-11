恶变是健康细胞发展成癌细胞的复杂过程。它包含几个步骤：
启动
促动
扩散
（另见癌症概述。）
启动
癌症发生的第一步是启动，即细胞基因物质的变化（突变）启动了细胞的癌变。细胞遗传物质的变化可能自发地作为随机事件发生或由基因突变引起，或由于暴露于导致癌症的物质（致癌物）而引起。
致癌物包括许多化学品、烟草、病毒、放射线及日光。但是，并不是所有细胞对致癌物有同样的易感性。并非所有暴露于致癌物的人都会患上癌症。患癌风险取决于许多因素，例如，人们接触致癌物的量，或一个人对某种癌症是否有遗传倾向。
促动
癌症发展的第二步和最后一步是促动。促动剂可以是环境中的物质或一些药物，如性激素（例如，用来提高老年男性性欲和精力的睾酮）。与致癌物不同，促动剂本身不会导致癌症。但是，促动剂可以使潜在易感细胞具有癌性。对无潜在易感的细胞无效。
有些致癌物致癌性很强，不需要促动剂便能引起癌症。例如，电离辐射（其应用于 X 光检查中并且在核电厂和原子弹爆炸中产生）可以引起多种癌症，特别是肉瘤、白血病、甲状腺癌和乳腺癌。
扩散
癌症可以直接长入（侵袭）周围组织，或扩散至邻近或远处组织或器官。癌症可通过淋巴系统扩散。这是癌扩散的典型方式。例如，乳腺癌通常首先转移至邻近淋巴结，然后才转移到远处部位。癌症也可以通过血流途径扩散。这是肉瘤扩散的典型方式。