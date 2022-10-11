癌症发展的第二步和最后一步是促动。促动剂可以是环境中的物质或一些药物，如性激素（例如，用来提高老年男性性欲和精力的睾酮）。与致癌物不同，促动剂本身不会导致癌症。但是，促动剂可以使潜在易感细胞具有癌性。对无潜在易感的细胞无效。

有些致癌物致癌性很强，不需要促动剂便能引起癌症。例如，电离辐射（其应用于 X 光检查中并且在核电厂和原子弹爆炸中产生）可以引起多种癌症，特别是肉瘤、白血病、甲状腺癌和乳腺癌。