放射损伤是由于暴露于电离辐射引起的机体组织损伤。
大剂量电离辐射可导致急性发病，出现造血功能减低以及消化道损害。
大剂量电离辐射也可损伤心脏和血管（心血管系统），脑部以及皮肤。
大剂量和超大剂量放射损伤被称作组织反应。导致明显可见的组织损伤所需放射剂量因组织类型不同而有所差别。
电离辐射可增加罹患癌症的风险。
精液和卵细胞放射暴露会导致子代基因缺陷的风险略有增加。
医生会尽可能多地移除患者外部和内部（吸入或服用）的放射性物质，并治疗放射损伤的症状和并发症。
一般来说，电离辐射是与高能电磁波（X线及γ线）或高能粒子（α粒子、β粒子、中子）有关，这些物质可由原子发射出电子（电离作用）。电离作用改变了这些原子以及包含这些原子的分子的化学特性。通过改变细胞的有序环境内的分子，电离辐射可损伤及破坏细胞。根据剂量的大小、暴露的器官以及辐射类型，电离辐射引起的细胞损伤可能导致急性疾病，增加患癌风险，或两者。
电离辐射由放射性物质（放射性核素）如铀、氡、钋发射。也可由设备产生，如 X 线和放射治疗机器。
无线电波，如移动电话及AM和FM广播传送器，还有可见光都是电磁辐射的类型。但它们能量较低，这些形式的辐射不是电离辐射，因此公众暴露于这些常见来源不会造成细胞损害。在这章讨论中，“放射”专指的是电离辐射。
放射线的计量
放射线有几种不同的计量单位。伦琴（R）是射线在空气中电离能力的程度指标，经常用于表示暴露于放射线的强度。人们暴露于多少放射线以及多少被身体吸收可有很大差别。戈瑞（Gy）及希沃特（Sv）是放射线剂量的测量单位，是放射线在物质中被吸收的量，也是用于测量暴露于放射线后人体内剂量的单位。戈瑞（Gy）及希沃特（Sv）类似，但希沃特（Sv）考虑了不同类型的射线引发损伤的效应，以及人体不同组织对射线的敏感性。低剂量水平以毫戈瑞（mGy，1 mGy = 1/1000Gy）及毫希沃特（mSv，1 mSv = 1/1000Sv）来进行计量。
沾染及辐射
单个人的辐射剂量可有两种方式增加，即沾染和辐射。大多严重的放射事故是从这两个方面使人受到放射性暴露。
沾染是指接触了并保留了放射性物质，通常是尘埃或液体。外部沾染是接触到皮肤或衣服上，然后可能掉下来或被擦下来，再污染其他人或物体。内部沾染是指通过消化道、呼吸道或破损的皮肤被人体吸收，放射性物质存留在体内。一旦进入体内，放射性物质可以传送到身体的各个部位，如骨髓，在那里继续释放射线，增加人体的辐射暴露剂量，直到被清除或释放完它所有的能量（衰减）。去除内部沾染较外部沾染困难得多。
辐射是指暴露于放射线，而不是放射性物质，因此不包括沾染。一个常见的例子就是诊断性X线，比如骨折时进行评估。辐射暴露可发生于没有直接接触的人和放射性物质之间（比如放射性物质或X线机）。当放射源被移除或关闭，辐射就会停止。只受到辐射而没有沾染的人没有放射性，即他们不发射射线，而且他们遭受放射性物质辐射的剂量并不增加。
你知道吗……
放射暴露源
人们经常暴露在低水平的辐射和自然辐射（本底辐射）中，也间断暴露于人工放射源的辐射中。自然本底辐射在全世界各地以及各国内不同地方的差别极大。在美国，人们所接受的天然来源辐射平均每年约为 3 mSv，根据地区、高于海平面的高度和当地地质条件，暴露量范围为每年大约 0.5-20 mSv 不等。平均而言，每年来自生产（多数为医用源）来源的有额外的 3 mSv，这使得人均总有效剂量大约为 6 mSv。
本底辐射
本底辐射来源包括
来自太空的太阳辐射和宇宙辐射
地球上天然产生的放射线元素
宇宙和太阳辐射大部分都被地球大气层所阻挡，但由于地球的磁场所以主要集中在北极和南极。因此，居住地球两极越近、居住海拔越高以及乘坐飞机时，受到的宇宙辐射越强烈。
放射性元素，特别是铀以及它自然衰变的放射性产物（如氡气），存在于许多岩石和矿物质中。这些元素最终进入到各种物品中，包括食物、水和建筑材料。氡辐射一般占所有自然辐射的2/3。
即便所有本底辐射的剂量也远不足以引起放射性损伤。迄今为止尚无证据显示本底辐射水平的不同会对健康造成影响，因为低剂量水平的辐射导致的健康风险并不存在或是过小而无法观察到。
人工放射源辐射
多数人暴露于生产辐射源的情况与使用 X 光的医学影像学检查（尤其是计算机断层扫描[CT]）或与给予放射性物质（尤其是心脏核医学扫描）有关。癌症患者接受放射治疗时可能会受到极高剂量的辐射。但是，治疗时会尽一切努力使辐射只针对病变组织并减小正常组织的辐射。
人们也可能暴露于其他人工辐射源，如放射性事故和核武器试验的放射性尘埃。但是，这些辐射只占大多数人每年接受辐射量的一小部分。一般来说，放射性事故涉及参与放射性物质或X线源工作的人，比如食物辐照器、工业用放射源和X线机。这些工作者可能会接受到显著剂量的辐射。这些事故很罕见，通常是由于未遵守安全规程所致。辐射暴露也发生于含有大量放射性物质的医用或工业用放射源的丢失或被盗。放射损伤还可发生于接受放射治疗的患者和由脉冲X线束引导的临床操作中，这种X线束可在屏幕上显示移动X线图（即X线透视检查）。这些损伤中有些是因使用不当或医疗事故所致 ，但有时在更复杂的情况下，正规操作也可能导致不可避免的辐射并发症和组织反应。
罕见情况下，核电站事故会泄漏出大量放射性物质，如1979年宾夕法尼亚州三里岛核电站，1986年乌克兰的切尔诺贝利核电站事故和2011年日本发生的福岛第一核电站事故。三里岛事故没有造成重大的放射性暴露。事实上，住在核电站1英里（1.6千米）内的居民受到的辐射剂量仅增加约 0.08毫希沃特。
相比之下，从切尔诺贝利核电站附近疏散出的约十一万五千人受到的平均辐射剂量达到约30毫希沃特。作为比较，单次CT扫描的正常剂量在4到8毫希沃特之间。在切尔诺贝利核电站工作的人接受的辐射要大得多。超过30名工人和紧急救护人员在事故发生后数月内死亡，更多的人则出现急性放射性疾病。来自切尔诺贝利的低水平沾染物可远达欧洲、亚洲甚至北美洲（程度更轻）。事故发生后20年里，在低水平沾染的地区（白俄罗斯、俄罗斯及乌克兰的广大区域）的居民受到的平均累积辐射剂量据估计约为9毫希沃特。应当注意，切尔诺贝利核泄漏造成的沾染区域居民平均每年接受的额外剂量（每年0.5到1.5毫希沃特）低于美国一般性自然辐射剂量（每年3毫希沃特）。
福岛第一核电站的工作人员在事故中也暴露于大剂量的辐射下；但没有出现死亡或持久性辐射组织反应。考虑到辐射暴露的风险，住在福岛第一核电站12英里（20千米）以内的居民均被疏散。但据估算，几乎没有附近居民受到超过 5 毫希沃特的辐射。世界卫生组织预计，与该事故相关的癌症死亡数将会很低。
核武器可以释放出巨大的能量和辐射。自1945年以后没有再使用过核武器来对付人类。然而，现在有些国家仍拥有核武器，一些恐怖分子组织也在力图获取它们，再次使用核武器的可能性正在上升。核武器爆炸造成大规模人员伤亡的原因是冲击波和热烧伤。伤亡人员中的小部分（绝对数量仍旧很高）源于辐射导致的疾病。
可能在恐怖活动中遭受的故意辐射暴露（见放射性武器）包括应用可释放放射性物质的某种装置（用传统爆炸物的辐射投放装置称为“脏弹”）来污染某区域。其他恐怖活动包括使用隐匿的放射源造成无察觉的人群的大剂量放射暴露，袭击核反应堆或放射性物质储存库，以及引爆核武器。
美国的年辐射暴露
辐射源
平均有效剂量（毫希沃特）
自然辐射源
氡气
其他陆地辐射源
0.2%
来自太阳和外太空的辐射
0.3%
体内自然放射性元素
0.3%
小计
制造辐射源
诊断用医疗影像检查*
消费品
0.1%
核武器试验的放射性尘埃
小于0.01
核工业
小于0.01
小计
年总辐射暴露量
其他辐射暴露源（每例事件）
航空旅行
0.001–0.014/每小时飞行
牙科X线
胸部 X 光片（后前位）
胸部 X 光片（两种视图：后前位和侧位）
0.1%
乳房 X 线摄影
头颅CT
2%
胸部、腹部或盆腔CT
7–8.
钡剂灌肠造影
8.
核医学（例如骨扫描）
*均值。大多数人每年接受较低的剂量，如进行牙科X线或乳腺平片检查，但是少数患病或受伤的人需要进行很多影像学检查，因此受到的辐射剂量较大。
数据来源于辐射防护与测量国家委员会。美国人群的电离辐射暴露。第160期NCRP报告，辐射防护与测量国家委员会，马里兰州贝塞斯达，2009年。
辐射的影响
辐射的损伤效应（即组织反应程度）基于以下几个因素：
数量（剂量）
接受特定剂量的快慢
身体暴露的范围大小
特定组织对射线的敏感性
出现有损正常 DNA 修复的基因异常
暴露时患者年龄
暴露前患者的基本健康状况
单次射线快速进行全身照射可致死，但是，如果相同的总剂量，照射时间为几周或几个月产生的影响可能就很小。辐射的影响也取决于身体暴露范围的多少。比如，如果全身都受到多于6戈瑞的辐射量即可致死。但是，如果只集中照射特定的小面积躯体，并将间隔时间延长至数周或数月，如进行癌症放疗，分10次或以上给予这个总剂量，就不会引起严重损害。
身体的一些部位对射线较敏感。细胞增殖较快的器官和组织如肠道和骨髓等，比细胞增殖较慢的器官和组织如肌肉和脑细胞，更容易受到射线损害。甲状腺暴露于放射性碘后容易患癌症，这是因为放射性碘可在甲状腺聚集。
其他因素可增加对放射损伤的敏感性。有两个共济失调-毛细血管扩张基因（父母双方各一个）的人对放射损伤更敏感。结缔组织疾病和糖尿病等疾病可能会增加对放射损伤的敏感性。某些药物和化疗药物（如放线菌素 D、多柔比星、博莱霉素、5-氟尿嘧啶、甲氨蝶呤）也可能增加对放射损伤的敏感性。一些化疗药物（如多柔比星、依托泊苷、紫杉醇、表柔比星）、抗生素（如头孢替坦）、他汀类药物（如辛伐他汀）和草药制剂可在既往辐射部位暴露后数周至数年，产生炎性皮肤反应（辐射回忆）。
辐射与儿童
儿童的某些器官和组织，比如大脑、晶状体和甲状腺，比成人对辐射更敏感。但是，儿童的某些组织并不比成人对辐射更敏感，甚至有些组织，比如卵巢，实际上其敏感性更低。造成上述差别的原因比较复杂而且尚不完全清楚，但医生们认为儿童的某些组织敏感性更高，至少有部分原因在于儿童的细胞生长和成熟与成年人相比更快，而且会经历更多的细胞分裂。
胎儿对辐射损害敏感是因为胎儿细胞的分裂极快而且同样从不成熟细胞分化为成熟细胞。怀孕后8～25周，胎儿如果受到多于300mGy的辐射，可导致出生后智力下降以及入学后表现较差。孕期子宫如受到大剂量辐射可引起出生缺陷。但是，低于100毫戈瑞的辐射剂量，特别是孕妇接受的平均较低剂量的影像学检查，比起正常发病率并没有明显增加出生缺陷的风险。
你知道吗……
辐射与癌症
由于受到辐射仍存活的细胞发生了遗传物质（DNA）的损害，大剂量的辐射暴露增加患癌风险。尽管如此，并不像人们想象的那样，辐射是引起癌症的较弱因素。即使全身遭到剂量为500毫戈瑞的辐射（是平均每年受到的本底辐射的150倍以上的剂量），一生中死于癌症的风险也仅由22%增加到约24.5%，绝对风险只上升了2.5%。
对于胎儿和儿童，辐射引发癌症的风险与成人相比高出几倍。儿童可能更易患癌症的原因有，他们的细胞分裂更频繁，以及预期寿命更长，在生存期间可出现癌症。1 岁大的小孩进行腹部计算机断层扫描 (CT) 后，一生中因癌症死亡的风险增加约 0.1%。最近，CT扫描是否使用过于频繁引发的争议也导致对潜在风险的担心。因为有此担心，目前正对CT扫描技术进行优化以减少辐射剂量。仅当CT扫描比其他没有辐射或辐射更少的检查更加精确时，医生也会选择CT扫描。若已明确CT是最准确的检查方法，选择准确度较差的检查而导致诊断不正确所带来的风险比CT扫描的风险要大得多。
辐射与遗传缺陷
动物中发现，卵巢或睾丸遭到大剂量辐射已显示导致有缺陷的后代（遗传效应）。但是，观察在日本核爆炸中存活者的后代，并没有增加出生缺陷的百分比。这可能是因为辐射暴露剂量不足以引起该比率显著增加。若父母接受癌症放射治疗，且卵巢和睾丸平均辐射剂量分别约为0.5戈瑞和1.2戈瑞放疗过程中辐射暴露为治疗区域旁边的组织而非直接暴露治疗区域），治疗后所生育儿童的出生缺陷风险并未升高。
放射损伤的症状
症状取决于全身还是身体的一小部分受到辐射暴露。高剂量、全身暴露可引起急性放射病，部分身体暴露引起局部放射损伤。
急性放射病
急性放射病一般发生于一次性或短时间内全身受到高剂量辐射的人。医生根据受影响的主要器官系统，将急性放射症状分为三组（综合征），这三组间有重叠：
造血系统综合征：累及生成血细胞的组织
胃肠道综合征：累及消化道
脑血管综合征：累及脑和神经系统
急性放射病的发展一般分三个阶段：
早期症状如恶心、食欲减退、呕吐、乏力以及受到很高剂量辐射后会出现腹泻（统称为前驱症状）。
无症状阶段（潜伏期）。
多种症状（综合征），取决于受到的辐射量。
出现何种综合征、其严重程度以及发展速度取决于放射剂量。剂量越高，症状出现得越早，进展越快（比如，从前驱症状进展到多器官系统综合征），病情更严重。
受到特定剂量辐射的人，早期症状的严重程度和病程类似。因此，医生可以从早期症状的时间、性质以及严重程度来估计患者辐射暴露的情况。但是，患者出现外伤、烧伤或严重焦虑会使得医生的判断复杂化。
造血系统综合征是血细胞的生成部位（造血作用）——骨髓、脾脏、淋巴结等受到辐射影响引起的综合征。受到1～6Gy的辐射1～6小时后可出现食欲减退（厌食症）、嗜睡以及呕吐。这些不适症状在暴露后24～48小时消退，经过一周或更长时间会感觉良好。在无症状期间，骨髓、脾脏及淋巴结内的造血细胞开始功能减退，并且没有替代功能细胞，导致白细胞的严重减少，接着是血小板减少以及红细胞减少。白细胞减少（淋巴细胞减少症和中性粒细胞减少症）可导致严重感染。血小板减少（血小板减少症）可导致不能控制的出血。红细胞减少（贫血）会导致疲乏、虚弱、苍白及进行体力活动时难以呼吸。4～5周后，存活患者开始产生新的血细胞，但是几个月内患者都会感到虚弱和疲劳，而且罹患癌症的风险增加。
胃肠道综合征是由辐射影响消化道内层细胞所引起的。暴露于6 Gy 或以上的放射剂量1小时内即可出现严重的恶心、呕吐和腹泻。这些症状可导致严重脱水，但常在2天后减轻。随后的4～5天（潜伏期）患者感觉良好，但这时正常情况下起保护屏障作用的消化道内壁细胞已经开始死亡和脱落。随后又开始出现严重的腹泻，常常带血，并反复发作，再一次导致脱水。细菌从消化道侵入人体，引起严重的感染。接受同样辐射剂量的患者也可出现造血系统综合征，引起出血和感染，增加死亡的风险。受到6Gy或以上辐射剂量，常导致死亡。但是，如果有先进的医疗支持，50%的患者可存活。
脑血管综合征当放射暴露的总剂量超过20～30戈瑞时可发生脑血管综合征。患者很快出现意识障碍、恶心、呕吐、腹泻、便血和休克。潜伏期很短或没有。几小时内，血压下降，伴有抽搐和昏迷。脑血管综合征患者常在数小时到1～2天内死亡。
局部放射损伤
癌症的放射治疗就是引起局部放射损伤的最常见原因之一。这些症状主要取决于辐射剂量、接受辐射频率和接受治疗的范围。
对脑和腹部的照射期间或照射后不久，可出现恶心、呕吐和食欲下降。大剂量的射线照射身体的某一部位，常会使该部位表面的皮肤受损。皮肤的改变包括毛发脱落、发红、蜕皮、溃疡，最后皮肤变薄，皮下血管扩张（蜘蛛状静脉）。对口腔或颌部的照射可导致永久性的口腔干燥、龋齿数量增加、颌骨损伤。对肺部的照射，可引起肺部炎症（放射性肺炎）。大剂量放射可使肺组织形成严重的瘢痕（纤维化），进而呼吸急促，甚至死亡。胸廓接受大范围照射后，可引起心脏和保护它的囊（心包）出现炎症，导致胸痛或呼吸短促的症状。脊髓受到高累积剂量照射后，可引起严重的损伤，导致瘫痪、大小便失禁及感觉丧失。对腹部的大范围照射（照射淋巴结、睾丸肿瘤、卵巢癌）可导致慢性溃疡、瘢痕、肠道狭窄或穿孔，引起如腹痛、呕吐、呕血、黑便、柏油便等症状。
有时在放射治疗后很长一段时间才出现严重的损害。患者接受了极大量的放射治疗后 6 个月到 1 年，会出现肾功能下降，导致贫血和高血压。肌肉接受了高累积剂量照射可出现肌肉疼痛的情况，包括肌肉废用（萎缩）和受照射肌肉钙沉积。放射治疗偶尔会导致新发癌性（恶性）肿瘤。这些射线诱发的癌症，一般发生在暴露后10年或更长时间。
放射损伤的诊断
辐射暴露后的症状、症状的严重程度以及症状发作的时间
淋巴细胞计数（以确定暴露的严重程度）
患者病史中一般有明确的射线暴露史。接受放射治疗或暴露于放射事故后，当出现发病症状或皮肤发红、溃疡时，应警惕放射性损伤的可能。症状出现的时间可帮助医生评估受到的放射剂量。没有特殊的检查可用于诊断放射暴露，但可以进行一些临床检查来检测感染、血细胞计数降低或器官功能障碍。为了帮助确定辐射暴露的严重程度，医生会测定血液中的淋巴细胞（一种白细胞类型）数量。一般来说，暴露后48小时内淋巴细胞计数越低，放射暴露就越严重。
放射性沾染不同于照射，通常可用一种测量射线的装置-盖格计数器，对人体进行测量来确定。也可用从鼻腔、咽喉和任何伤口取得的拭子来进行放射性活性的检测。
急性放射病的早期症状如恶心、呕吐及震颤，也可由焦虑导致。因为恐怖袭击和核事故后，经常会出现焦虑，当出现这些症状时不要恐慌，特别是不知道放射暴露剂量的情况下，或许反射暴露的剂量很小。
放射损伤的预防
核电站事故或蓄意泄漏放射性物质造成广泛的严重的环境沾染后，人们应遵循公共卫生机构的建议。这些信息在电视和广播上经常播报。建议人们撤离沾染区域或进入避难所。是否推荐撤离或进入避难所取决于多个因素，包括距离最初泄漏的时间、泄漏是否停止、天气状况、最近的可用避难所以及道路和交通状况。如果建议使用避难所，混凝土或金属结构的避难所，特别是地下的（比如地下室）是最好的。如果没有地下避难所，在高层建筑顶部与底部之间的中层（靠近远离窗户的中心区域）是最好的选择。
地面附近核爆炸时，产生的火球迅速射入大气中，并掀起数千吨尘土和碎屑。这会产生标志性的蘑菇状云。云在大气上部稳定下来，其中爆炸产生的放射性物质与爆炸产生的灰尘和小碎片混合在一起。辐射微尘是指这些颗粒落回地面、聚集在表面并释放危险辐射。大量的辐射微尘可能从爆炸处延伸 10-20 英里。最好的保护措施是到建筑物内躲避，尽量远离这些颗粒物。爆炸后，人们有至少 10-15 分钟的时间在辐射微尘落下之前进入建筑物内。在爆炸后的前几个小时内，尽快躲到能找到的有效避难所内，然后遵循当地应急响应官员的建议。另见联邦应急管理局 (FEMA)：为核爆炸做好准备。
你知道吗……
如果人们可能被放射性物质沾染，建议更换衣服并进行淋浴。人们可从当地药店或一些公共卫生机构获得碘化钾片（KI）。但是，碘化钾片仅在放射性碘释放的情况下有效。它对其他放射性物质没有保护作用。已知对碘过敏或有特定甲状腺疾病的人应避免服用碘化钾。如果怀疑对碘过敏，应咨询医生。在照射过程中或照射后立即给予某些试验性药物已被证实可增加动物的存活率。但是，这些药物本身可能毒性很强，目前不推荐人类应用。
进行影像学治疗操作时，包括电离辐射，特别是癌症放射治疗期间使用高剂量射线，身体最易感部位，如眼睛的晶状体、女性的乳腺及卵巢、睾丸以及甲状腺，如果可能，应进行遮蔽（比如，穿上铅衣）。
你知道吗……
放射损伤的预后
预后取决于放射剂量、剂量率（暴露发生的快慢）以及受照射的身体部位。其他因素包括受累者的健康状况和是否受到医疗护理。总体来说，没有医疗护理，一次受到大于3戈瑞的全身照射，半数人会立即死亡。受到大于8戈瑞放射剂量的人群几乎全部死亡。受到小于2戈瑞放射剂量的人群几乎全部在1个月之内完全康复，尽管可能会发生长期并发症，比如癌症。进行医疗护理，全身受到6Gy照射剂量的人群有一半可获得存活。一些人受到高达10Gy照射剂量仍获得存活。
因为医生不可能知道每个人受到的照射量，他们通常根据患者症状来预测结果。脑血管综合征患者在几小时到几天内死亡。尽管一些患者可存活几周，胃肠道综合征患者一般在3～10天内死亡。很多接受到正确医疗护理的造血系统综合征患者可存活，这取决于受到的放射剂量和他们的健康状况。没有存活的人一般在受到暴露后4～8周内死亡。
放射损伤的治疗
首先治疗严重危及生命的损伤
清洁伤口、皮肤和头发
处理内部沾染
有时采取针对特定放射性核素的特定措施
治疗免疫系统损伤
支持性治疗
由于身体损伤会更快危及生命，治疗放射损伤前应先治疗身体损伤。辐射损伤不需要急诊处理，但医生要密切监测各种综合征的出现，并对其引起的症状进行治疗。
必须立即清除放射性沾染物质，以免它们继续对人体辐射以及被身体继续吸收。沾染创口应先于沾染皮肤进行处理。医生用盐水溶液冲洗创口以及外科用海绵擦拭伤口，来进行创口清创。清创后，应敷盖伤口，以免清洗其他部位时再次沾染。
受污染的皮肤应用大量温水（不是热水）和肥皂轻轻擦洗。皮肤褶皱及指甲部位应格外仔细清洗。刺激大的化学物质、剧烈的刷擦或擦洗可能会破坏皮肤表面，应予避免。如果受沾染的毛发不能用肥皂和水进行清理，可用剪刀剪掉，而不是刮掉。刮毛可损伤皮肤，造成沾染物进入体内。直到盖格计数器显示放射活性消失或基本消失，或冲洗不再减低测量到的放射活性数值，或直到进一步清洗可能损伤皮肤时，皮肤和创口的清创才能停止。烧伤应轻轻冲洗，而不是擦洗。
特定措施可减少内部沾染。如果患者刚吞服了大量放射性物质，应诱发呕吐。某些放射性物质有专门的化学治疗方法，可在吞服后减少吸收，或加速从体内排出。在受到放射性碘内部沾染之前或之后的较短时间内，服用碘化钾可有效地防止甲状腺吸收放射性碘，进而减少患甲状腺癌和甲状腺损伤的风险。碘化钾只对放射性碘有效，对其他放射性元素无效。其他药物，如钆喷替酸锌、钙（DTPA-对放射性钚、钇、锎、镅）、磷酸钙或磷酸铝（放射性锶）以及普鲁士蓝（放射性铯、铷、铊）等，静脉输入或口服可以清除一部分进入人体的某些放射性核素。但是，除了碘化钾很有效外，用来减少内部沾染的其他药物能只减少暴露量的25%～75%。
通过应用防止呕吐的药物（止吐剂）可减轻恶心、呕吐。这类药物也常规用于接受放疗和化疗的患者。脱水时通过静脉补液来治疗。
对胃肠道综合征或造血系统综合征患者进行隔离，以减少他们接触感染性微生物。输血和注射能刺激血细胞生长的生长因子（如红细胞生成素和集落刺激因子），以增加血细胞数量。这种治疗有助于减轻出血和贫血，以及帮助抵抗感染。如果骨髓损伤严重，这些生长因子即无效，有时还要行造血干细胞移植，但针对胃肠道综合征或造血系统综合征进行干细胞移植的经验有限而且成功率很低。
胃肠道综合征的患者需要使用止吐药、静脉输液和给予镇静剂。有些患者可以进清淡饮食。口服抗生素可以杀灭通过肠道侵入机体的细菌。必要时，可静脉给予抗生素、抗真菌药和抗病毒药。
脑血管综合征的治疗是通过缓解疼痛、抗焦虑和治疗呼吸困难，以使患者尽量保持舒适。给予药物控制癫痫发作。
辐射诱导性溃疡或溃烂引起的疼痛可使用止痛剂治疗。如果随时间推移对这些伤口的愈合不满意，可通过植皮或其他手术进行手术修复。
存活的患者需要定期监测白内障和甲状腺异常，无需监测其他项目。