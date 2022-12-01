多数人暴露于生产辐射源的情况与使用 X 光的医学影像学检查（尤其是计算机断层扫描[CT]）或与给予放射性物质（尤其是心脏核医学扫描）有关。癌症患者接受放射治疗时可能会受到极高剂量的辐射。但是，治疗时会尽一切努力使辐射只针对病变组织并减小正常组织的辐射。

人们也可能暴露于其他人工辐射源，如放射性事故和核武器试验的放射性尘埃。但是，这些辐射只占大多数人每年接受辐射量的一小部分。一般来说，放射性事故涉及参与放射性物质或X线源工作的人，比如食物辐照器、工业用放射源和X线机。这些工作者可能会接受到显著剂量的辐射。这些事故很罕见，通常是由于未遵守安全规程所致。辐射暴露也发生于含有大量放射性物质的医用或工业用放射源的丢失或被盗。放射损伤还可发生于接受放射治疗的患者和由脉冲X线束引导的临床操作中，这种X线束可在屏幕上显示移动X线图（即X线透视检查）。这些损伤中有些是因使用不当或医疗事故所致 ，但有时在更复杂的情况下，正规操作也可能导致不可避免的辐射并发症和组织反应。

罕见情况下，核电站事故会泄漏出大量放射性物质，如1979年宾夕法尼亚州三里岛核电站，1986年乌克兰的切尔诺贝利核电站事故和2011年日本发生的福岛第一核电站事故。三里岛事故没有造成重大的放射性暴露。事实上，住在核电站1英里（1.6千米）内的居民受到的辐射剂量仅增加约 0.08毫希沃特。

相比之下，从切尔诺贝利核电站附近疏散出的约十一万五千人受到的平均辐射剂量达到约30毫希沃特。作为比较，单次CT扫描的正常剂量在4到8毫希沃特之间。在切尔诺贝利核电站工作的人接受的辐射要大得多。超过30名工人和紧急救护人员在事故发生后数月内死亡，更多的人则出现急性放射性疾病。来自切尔诺贝利的低水平沾染物可远达欧洲、亚洲甚至北美洲（程度更轻）。事故发生后20年里，在低水平沾染的地区（白俄罗斯、俄罗斯及乌克兰的广大区域）的居民受到的平均累积辐射剂量据估计约为9毫希沃特。应当注意，切尔诺贝利核泄漏造成的沾染区域居民平均每年接受的额外剂量（每年0.5到1.5毫希沃特）低于美国一般性自然辐射剂量（每年3毫希沃特）。

福岛第一核电站的工作人员在事故中也暴露于大剂量的辐射下；但没有出现死亡或持久性辐射组织反应。考虑到辐射暴露的风险，住在福岛第一核电站12英里（20千米）以内的居民均被疏散。但据估算，几乎没有附近居民受到超过 5 毫希沃特的辐射。世界卫生组织预计，与该事故相关的癌症死亡数将会很低。

核武器可以释放出巨大的能量和辐射。自1945年以后没有再使用过核武器来对付人类。然而，现在有些国家仍拥有核武器，一些恐怖分子组织也在力图获取它们，再次使用核武器的可能性正在上升。核武器爆炸造成大规模人员伤亡的原因是冲击波和热烧伤。伤亡人员中的小部分（绝对数量仍旧很高）源于辐射导致的疾病。

可能在恐怖活动中遭受的故意辐射暴露（见放射性武器）包括应用可释放放射性物质的某种装置（用传统爆炸物的辐射投放装置称为“脏弹”）来污染某区域。其他恐怖活动包括使用隐匿的放射源造成无察觉的人群的大剂量放射暴露，袭击核反应堆或放射性物质储存库，以及引爆核武器。