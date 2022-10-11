多余的或异常的染色体可增加患癌症的风险。比如，患有最常见类型唐氏综合征的人，他们有三个 21 号染色体代替了正常的两个 21 号染色体，他们患急性白血病的风险较常人高出 12～20 倍，但患上皮来源的癌症风险反而较低。

普遍认为关键基因的变异导致癌症的发生。这些基因产生的蛋白质调节细胞生长、分裂，以及其它基本细胞属性。

导致癌症的基因突变可能由化学品、日光、药物、病毒或其它环境物质的破坏作用引起。在某些家族中，这些不正常的致癌基因是遗传的。

癌症基因的两个主要类型是

致癌基因

抑癌基因

致癌基因是基因的变异形式，这些基因在正常状态下调节细胞的生长。这些癌基因包括 HER2（引起乳腺癌）和 EGFR（导致某些肺癌）。一些癌基因不适当地发出信号，使细胞以不受控的方式增殖，导致癌症。正常基因向癌基因的突变尚不完全清楚，但可能有许多因素起作用，包括

X 射线检查

日射

工作场合处、空气中或化学物中（例如，烟草烟气中）的毒素

传染因子（例如，某些病毒）

抑癌基因通常通过编码修复受损 DNA 或抑制癌细胞生长的蛋白质来抑制癌症的发展。当 DNA 损坏时，癌症很可能消弱肿瘤抑制基因的功能，从而使受侵袭的细胞不断分裂。从一位父母遗传的抑制基因突变可能是乳腺癌病例处于一定百分数的原因，这些病例通常发生在年轻时并且在多名家庭成员中出现。