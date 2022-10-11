许多遗传和环境因素增加患癌风险。然而，并不是所有暴露于致癌物或存在其它危险因素的人都会发生癌症。（另见癌症概述。）
家族病史
有些家庭患某些癌症的风险明显较高。有时是由于一个单基因，而有时是由于多个基因相互作用。家庭共同的环境因素可能会改变基因的相互作用并导致癌症。
基因和染色体
多余的或异常的染色体可增加患癌症的风险。比如，患有最常见类型唐氏综合征的人，他们有三个 21 号染色体代替了正常的两个 21 号染色体，他们患急性白血病的风险较常人高出 12～20 倍，但患上皮来源的癌症风险反而较低。
普遍认为关键基因的变异导致癌症的发生。这些基因产生的蛋白质调节细胞生长、分裂，以及其它基本细胞属性。
导致癌症的基因突变可能由化学品、日光、药物、病毒或其它环境物质的破坏作用引起。在某些家族中，这些不正常的致癌基因是遗传的。
癌症基因的两个主要类型是
致癌基因
抑癌基因
致癌基因是基因的变异形式，这些基因在正常状态下调节细胞的生长。这些癌基因包括 HER2（引起乳腺癌）和 EGFR（导致某些肺癌）。一些癌基因不适当地发出信号，使细胞以不受控的方式增殖，导致癌症。正常基因向癌基因的突变尚不完全清楚，但可能有许多因素起作用，包括
X 射线检查
日射
工作场合处、空气中或化学物中（例如，烟草烟气中）的毒素
传染因子（例如，某些病毒）
抑癌基因通常通过编码修复受损 DNA 或抑制癌细胞生长的蛋白质来抑制癌症的发展。当 DNA 损坏时，癌症很可能消弱肿瘤抑制基因的功能，从而使受侵袭的细胞不断分裂。从一位父母遗传的抑制基因突变可能是乳腺癌病例处于一定百分数的原因，这些病例通常发生在年轻时并且在多名家庭成员中出现。
年龄
环境因素
大量环境因素增加患癌的风险性。
烟草烟气含有多种致癌物，这些致癌物大幅度增加形成肺癌、口腔癌、喉癌、食道癌、肾癌和膀胱癌的风险。
空气或水中的污染物，例如石棉、工业废弃物或烟草烟气可以增加癌症风险。已知许多化学品可以致癌，而有些为可疑致癌。例如，接触石棉可以导致肺癌和间皮瘤（胸膜癌）。接触农药与患某些类型的癌症（如，白血病和非霍奇金淋巴瘤）风险升高相关。接触化学品与发展成癌症之间的时间间隔可能是很多年。
暴露于辐射是发生癌症的一个风险因素。过度暴露于紫外线（主要是日光）会导致皮肤癌。电离辐射也可致癌。X 光检查（包括计算机断层扫描 [CT]）使用电离辐射，并且接受较多检查的人患癌症的风险略有增加（另见医学成像中的辐射风险）。
暴露于释放自土壤的放射性气体氡增加肺癌风险。通常，氡很快消散在大气中而无害。但是，当在高氡含量的土地上盖建筑物时，氡就会在你建筑物内积聚，有时在空气中产生足够高水平的氡而致害。氡吸入肺中，最终可能导致肺癌。如果接触氡者同时吸烟，则患肺癌的风险进一步增高。
研究发现许多其它物质可能致癌，但需要更多的研究证实那些增加患癌风险的化学品。
地理因素
饮食
药物和医学治疗
某些药物和医疗可能增加患癌症的风险。例如，口服避孕药中的雌激素可能会略微增加当前服用避孕药或过去几年内服用避孕药的人患乳腺癌的风险。妇女绝经期应用雌激素和孕激素（激素替代疗法）同样略微增加患乳腺癌的风险性。
服用己烯雌酚 (DES) 的女性及其女儿（出生前接触此药）患乳腺癌的风险增加。DES 也会增加服用该药物女性的女儿患宫颈癌和阴道癌的风险。他莫昔芬用于治疗乳腺癌，会增加子宫内膜癌的风险。
长期使用睾酮、达那唑或其它雄性激素（雄激素）可能会稍微增加患肝癌的风险。
治疗癌症的某些化疗药物（烷化剂）和放疗可能于数年后增加患第二种癌症的风险。