手术是治疗癌症的传统方法。它是在癌症发生淋巴结或远处转移之前消除许多种癌症的最有效方法。可以进行单纯手术，或联合其它治疗，如放疗和化疗。 (另见癌症治疗原则)。医生可能给予这些其它治疗：

术前（新辅助治疗）以减少术前肿瘤的大小

术后（辅助治疗），以确保尽可能多的癌细胞被清除

如果癌症尚未转移，患者可以通过手术治愈。但是，术前常常不能确定癌症是否发生转移。在手术中，医生常常通过切除邻近肿瘤的淋巴结（前哨淋巴结）来确定癌症是否已经扩散至此。如果确定转移，患者可能有癌症复发的高风险，而且需要术后化疗或放疗来预防复发。

手术不是治疗所有的早期癌症首选。一些癌症生长在手术无法触及的部位。另外，手术切除癌症可能需要切除必需的器官或破坏器官的功能。在这种情况下，可以首选联合或不联合化疗的放疗。

一旦癌症发生转移，手术切除就不是主要的治疗措施了。但是，有时会使用手术来减小肿瘤的大小（称为减瘤术），以使放疗和化疗更有效。或者可以进行手术以缓解症状，如肿瘤阻塞（梗阻）肠道引起的严重疼痛或恶心或呕吐（姑息性手术）。很难发现所有的肿瘤，残余的肿瘤通常会继续生长，所以手术切除转移灶很少能够治愈。残余的肿瘤通常继续生长。但是，有很少转移灶的特定癌症（例如肾细胞癌），尤其是肝脏、脑或肺部转移灶，手术切除可以获益。

在肿瘤已经摘除后，可能需要额外的手术以改善患者的舒适度或生活质量（例如乳房切除术后重建手术）。